Comment la décision de la CIJ pourrait enfin briser le siège de Gaza par Israël

La décision rendue vendredi par la Cour internationale de Justice (CIJ) propulse quelque chose de plus grand et de plus puissant qu’un bulldozer D9 à travers la position occidentale soutenant la guerre éclair d’Israël sur Gaza, qui dure depuis près de quatre mois.

Le jugement établit que ce qui se passe à Gaza n’est pas une guerre visant à neutraliser un groupe militant ennemi, mais une opération visant à neutraliser un peuple et une nation. Il ne peut y avoir de jugement juridique plus important dans l’histoire du conflit, et encore moins dans le siècle actuel.

Ce jugement rétablit la moralité, l’impartialité et le statut du droit international, et montrera l’impunité dont Israël bénéficie de la part de ses principaux fournisseurs d’armes et bailleurs de fonds pour ce qu’il est : un permis de tuer.

Il ne peut y avoir de plus grande faille dans la position d’une administration américaine qui a faussement affirmé que « la diplomatie est de retour », puis a défendu et fourni le bombardement le plus meurtrier de l’histoire récente de ce conflit.

Israël est désormais accusé de génocide et sera obligé de faire rapport au tribunal dans un mois, pour que son accusateur, l’Afrique du Sud, l’examine, sur les mesures qu’il a prises pour prévenir l’incitation au génocide et le génocide lui-même et pour permettre davantage d’aide à Gaza.

Oui, il sera décevant que la CIJ n’ait pas exigé un cessez-le-feu immédiat. Le tribunal a agi ainsi sur la base juridique du fait que un seul côté dans cette guerre est reconnu comme un État.

Les Palestiniens n’ont pas besoin d’un jugement de justice validant leurs souffrances. Ils s’attendaient à une mesure qui mettrait fin à ce génocide, plutôt que de remettre la balle dans le camp d’Israël et d’agir d’une manière dont tout le monde sait qu’il ne le fera pas. Mais Israël avait déjà signalé son intention d’ignorer toute décision de la CIJ, ce n’est donc pas vers Israël que quiconque devrait se tourner pour changer cette situation.

Le seul pouvoir de la décision de la CIJ est de changer la politique occidentale en permettant au secrétaire d’État américain Antony Blinken de se tordre les mains comme si Washington était impuissant à arrêter le massacre quotidien. Ce n’est clairement pas le cas.

Urgence claire

Un jugement comme celui-ci donne également une force indispensable à plusieurs actions en justice à travers le monde impliquant des accusations de crimes de guerre de moindre importance, mais tout aussi importantes. Si la désignation d’apartheid a été un coup dur porté aux tentatives d’Israël de s’établir comme une démocratie occidentale normale, l’étiquette de génocide cloue sûrement le couvercle sur le cercueil.

De toute évidence, le tribunal n’a pas cru la défense d’Israël et, en rendant son jugement, le président de la CIJ, Joan Donoghue, a largement utilisé les preuves de l’Afrique du Sud. L’équipe sud-africaine a raison de crier victoire.

L’urgence de cette décision est évidente aux yeux de tous. Plus que 750 000 personnes sont confrontés à une « faim catastrophique » à Gaza, selon les Nations Unies. Le manque d’eau potable entraîne une augmentation des pollutions d’origine hydrique. maladiescomme la diarrhée, qui est une des principales causes de mortalité chez les enfants.

Il y a déjà 158 000 caset l’ONU a averti que des milliers d’enfants pourraient mourir de diarrhée avant de mourir de faim.

Seulement 15 sur 97 boulangeries fonctionnent à Gaza après trois mois et demi de bombardements israéliens. Dans le centre de Gaza, la pénurie de blé est si grave que les gens mélangent à la pâte des aliments pour oiseaux et du fourrage pour animaux.

Pendant ce temps, les bulldozers de l’armée travaillent dur pour labourer les vergers et les champs les plus fertiles de Gaza. L’objectif immédiat est d’établir une zone de sécurité, mais l’objectif stratégique est de garantir que le territoire ne pourra plus jamais se nourrir.

Alors que David Cameron, le ministre britannique des Affaires étrangères, se filme En poussant des palettes d’aide britannique dans un avion à Doha à destination de l’Égypte, les Israéliens à l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement font tout ce qui est en leur pouvoir pour transformer le flot d’aide en un filet d’eau.

Le siège, qui permet à Israël de réguler le degré de douleur qu’il inflige à chaque âme vivante à Gaza, est l’arme la plus précieuse et la plus diabolique de son arsenal.

Il y a un attente de plusieurs semaines pour que les camions entrent à Gaza. Les camions peuvent être déchargés et chargés plusieurs fois. Si des objets interdits sont trouvés dans le chargement, le camion passe en queue de file et tout le processus recommence. Israël aurait rejeté des articles tels que les produits d’hygiène féminine, les kits d’analyse de l’eau et les désinfectants pour les mains.

Là où l’aide d’urgence parvient, les gens affamés sont ciblé par des chars et des tireurs d’élite. Il y a maintenant tellement de cas enregistrés que cela ne peut plus être considéré comme accidentel.

« Les gens font la queue dans le quartier pour récupérer les produits car il n’y a pas d’équipes pour aider aux distributions. Il y a un grand nombre de personnes là-bas… donc lorsque les forces israéliennes attaquent la zone, il y a des dizaines de morts », a déclaré un correspondant de Middle East Eye à Gaza.

Des files de civils à Dawaar al-Koweït, près de la région de Salah al-Din, ont récemment été attaquées par les forces israéliennes, tuant huit personnes et en blessant des dizaines. Jeudi, les forces israéliennes ont tué au moins 20 Palestiniens et blessé 180 autres qui attendaient une aide humanitaire dans la ville de Gaza.

Rire et tirer

Rien de tout cela n’est accidentel ou n’est le résultat du brouillard de la guerre. Cela a été calculé et réfléchi. Cela se produit intentionnellement.

Face au refus de l’Égypte de permettre un exode massif de Palestiniens vers le Sinaï, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a chargé Ron Dermer, son ministre des Affaires stratégiques, d’élaborer un plan visant à « réduire » la population de Gaza en permettant une « évasion massive » de Palestiniens vers l’Europe et l’Afrique par voie maritime.

Le plan, révélé pour la première fois par Israël Hayom, était largement diffusé en raison « de son caractère explosif évident ». Le plan soutient que si des millions de Syriens, de Libyens et de Tunisiens peuvent embarquer sur des bateaux pour fuir la guerre civile et la pauvreté, pourquoi la même chose ne pourrait-elle pas s’appliquer aux Palestiniens ?

Malgré des mois de pressions en coulisses de la part du président américain Joe Biden, rien n’indique que ni Netanyahu ni l’armée ne s’écartent du plan visant à rendre Gaza définitivement invivable.

Les deux ont des objectifs différents. Netanyahu veut une guerre continue, sachant que dès qu’elle s’arrête, sa coalition d’extrême droite se désagrège, et il se trouve en grande difficulté, devant répondre de l’énorme faille de sécurité qui a permis au Hamas de se déchaîner dans le sud d’Israël en octobre. Seul un exode substantiel des Palestiniens de Gaza satisfera l’extrême droite.

Le haut commandement de l’armée se soucie peu d’une occupation permanente de Gaza et résiste aux ordres de réoccuper la bande de Gaza. Couloir de Philadelphie autour du passage de Rafah avec l’Egypte. Il veut restaurer l’honneur perdu et rétablir la dissuasion avec le Hamas.

Mais pour le moment, les deux travaillent en tandem. Rien n’indique qu’Israël abandonne un plan stratégique visant à vider Gaza d’une partie substantielle de sa population. Les soldats se filment en train de jubiler pendant qu’ils rasent des pans entiers du territoire.

C’est l’ambiance en Israël. Les soldats se sont arrêtés depuis longtemps “pleurer et tirer”; aujourd’hui, ils rient et tirent.

La perspective imminente de dizaines de milliers de morts supplémentaires à Gaza, dues à la famine et à la maladie, jette une lumière crue sur le refus de la communauté internationale de faire quoi que ce soit pour soulager ces souffrances massives causées par l’homme, qui bafouent ouvertement les Conventions de Genève et toutes les règles de la guerre. , et équivaut à un génocide – que la CIJ finisse ou non par statuer en tant que tel.

Netanyahu ignore ouvertement les demandes des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE selon lesquelles il ne devrait y avoir aucune réoccupation de Gaza, pas de couloirs de sécurité le long de la frontière existante avec Israël et pas de punition collective de la population civile, et que la nourriture et l’eau doivent passer. Israël ne fait toujours l’objet d’aucune sanction pour ce comportement.

Politique imaginaire

Quant à Cameron, il y a une nette bouffée de nostalgie dans sa tentative de recadrer les obus d’artillerie et les bombes intelligentes américaines fournis à Israël via la base de la RAF à Akrotiri à Chypre comme une entreprise de bienveillance, de partage et d’amour pour les gens.

Personne ne devrait oublier sa contribution personnelle au désastre de l’intervention militaire au Moyen-Orient, qui a été le renversement de Mouammar Kadhafi. En Libye et la guerre civile à laquelle elle a conduit. Mais même si son public a subi une soudaine crise d’amnésie, sa politique à l’égard de Gaza est imaginaire.

S’exprimant face au bruit des moteurs à réaction qui s’accélèrent sur la base aérienne d’al-Udeid au Qatar, Cameron dit qu’aucune aide destinée à Gaza ne fonctionnerait correctement à moins qu’il n’y ait une « pause immédiate dans les combats ».

Rappelez-moi, pendant combien de semaines après le 7 octobre la Grande-Bretagne a-t-elle résister aux appels pour un cessez-le-feu immédiat au motif qu’Israël a le droit de se défendre ?

“Il est vital que nous apportions cette aide pour aider la population de Gaza. Mais il est également vital que nous travaillions dur pour garantir que l’aide puisse réellement arriver.” Secrétaire aux Affaires étrangères @David Cameron au Qatar ⤵️ pic.twitter.com/CuBzJ7aTB2 – Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (@FCDOGovUK) 26 janvier 2024

Cameron a ensuite déclaré qu’une pause dans les combats devait être transformée en un cessez-le-feu permanent et durable. A-t-il écouté ce que Netanyahou a dit? “Personne ne nous arrêtera – ni La Haye, ni le [Iranian-led] l’axe du mal et personne d’autre », a noté le bureau du Premier ministre plus tôt ce mois-ci sur Twitter/X.

Cameron ne comprend-il pas qu’au moment où Netanyahu s’écarte de cette ligne, il perd son gouvernement, et peut-être aussi sa liberté face aux procès imminents pour la corruption?

Cameron poursuit en prescrivant ce que le Hamas, qui est classé comme organisation terroriste au Royaume-Uni, devrait faire : « Nous devrions voir les dirigeants du Hamas quitter Gaza. » Cela ne fera jamais cela.

“Il faudrait voir les mécanismes du Hamas pour pouvoir…