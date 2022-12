Comment la décision de Kyrsten Sinema de quitter les démocrates va changer le Sénat

La sénatrice de l’Arizona, Kyrsten Sinema, a fait l’inévitable : elle quitte le Parti démocrate.

Dans une interview avec Jake Tapper de CNN, la sénatrice pour le premier mandat a déclaré que sa décision de s’inscrire en tant qu’indépendante dans son État d’origine “a beaucoup de sens” et qu’elle ne caucusera pas avec les républicains, ce qui signifie que sa décision ne bouleversera pas l’équilibre des pouvoirs au Sénat américain après la réélection du sénateur Raphael Warnock de Géorgie qui a donné aux démocrates une majorité de 51-49 plus tôt cette semaine.

Sa décision semble évidente à de nombreux adeptes de la politique nationale ou à quiconque a suivi la carrière de Sinema. La sénatrice de l’Arizona, qui a commencé sa carrière politique en tant que militante du Parti vert avant de rejoindre les démocrates pour briguer un siège à la State House en 2004, n’a jamais été la “joueuse d’équipe” conventionnelle. Elle frustre les républicains d’avoir permis le contrôle démocrate du Congrès, et les démocrates, progressistes et modérés, de ne pas donner à cette majorité plus de pouvoir et de latitude pour adopter une législation radicale. Cette inconstance apparente réside dans ses différentes positions idéologiques (plus socialement libérales que les républicains et plus fiscalement conservatrices que la plupart des démocrates), son soutien à l’obstruction sénatoriale (y compris le rétablissement du seuil de 60 voix pour les nominations à l’exécutif et à la justice) et son opposition à les idées économiques les plus progressistes du parti.

La nouvelle de son changement a pris les démocrates de l’Arizona au dépourvu, avec des rumeurs de grandes nouvelles de Sinema qui ne tourbillonnaient autour de Capitol Hill que la nuit dernière et l’incertitude quant à savoir si cela était lié à l’accord de réforme de l’immigration qu’elle a tenté de négocier avec le sénateur républicain de Caroline du Nord. Thom Tillis.

“Je ne me suis jamais bien intégrée dans une boîte de fête”, a-t-elle déclaré à Tapper. “Me retirer de la structure partisane – non seulement c’est fidèle à qui je suis et à la façon dont je fonctionne, je pense aussi que cela fournira un lieu d’appartenance à de nombreuses personnes à travers l’État et le pays, qui sont également fatiguées de la partisanerie .”

Son annonce, chronométrée après que le concours final du Sénat a été décidé lors du second tour de la Géorgie, jette également une partie du cycle électoral de 2024 dans le flux – Sinema est prête à être réélue dans deux ans et a été profondément impopulaire auprès des démocrates dans son État d’origine. Bien qu’aucun candidat n’ait officiellement annoncé des défis à Sinema, ses chances de remporter une primaire démocrate semblaient minces, selon un sondage en 2021 et 2022 sur des affrontements hypothétiques contre d’autres démocrates bien connus de l’Arizona, y compris le représentant bruyant de la région de Phoenix, Ruben Gallego.

Progressiste pragmatique, Gallego était le favori pour remporter une primaire démocrate, selon un sondage réalisé cette année par Data for Progress. Bien qu’il n’ait pas annoncé de course lui-même, Gallego a critiqué la décision du sénateur, déclarant dans une déclaration à Vox : “À une époque où notre nation a le plus besoin de leadership, l’Arizona mérite une voix qui ne reculera pas face à lutter. Malheureusement, la sénatrice Sinema fait une fois de plus passer ses propres intérêts avant de faire avancer les choses pour les Arizonans.

Sinema ne dit pas encore si elle envisage de courir à nouveau, mais si elle le fait, ce sera dans une course avec une dynamique inédite qui favorisera sa nouvelle affiliation.

Ce que cela signifie pour le Sénat

Le contrôle du Sénat ne devrait pas changer. Sans Sinema, les démocrates – grâce aux deux indépendants qui caucus avec eux (Angus King du Maine et Bernie Sanders du Vermont) – contrôleraient toujours la chambre avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Sinema a déclaré à Politico qu’elle prévoyait de conserver ses affectations au comité – ce qui nécessiterait un contrôle démocrate continu du Sénat – afin que les républicains ne puissent pas encore compter sur son vote.

“Je ne prévois pas que quoi que ce soit changera dans la structure du Sénat”, a-t-elle déclaré à Politico. “J’ai l’intention de me présenter au travail, de faire le même travail que je fais toujours. J’ai juste l’intention de me présenter pour travailler en tant qu’indépendant. Elle a ajouté qu’elle considère les questions sur la façon dont les procédures du Sénat vont changer comme “une question pour [Democratic Senate Majority Leader] Chuck Schumer. Elle assiste déjà rarement aux réunions du caucus où l’ordre du jour du parti est défini.

La Maison Blanche, quant à elle, a “toutes les raisons d’espérer que nous continuerons à travailler avec elle avec succès”, a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre dans un communiqué. “Nous comprenons que sa décision de s’inscrire en tant qu’indépendante en Arizona ne change pas le nouveau contrôle majoritaire démocrate du Sénat.”

Sinema rejoint une série de législateurs du Sénat à changement de parti, qui ont eu tendance à venir du nord-est. Le dernier démocrate à changer de parti était Joe Lieberman en 2006, qui s’est présenté comme indépendant dans le Connecticut après avoir perdu une primaire démocrate.

Sinema est connue pour son bipartisanisme – elle reste en contact avec les dirigeants républicains dans les deux chambres du Congrès et a longtemps fait pression pour que la législation de la chambre ait le soutien des membres des deux partis. Cet objectif fait partie de la raison pour laquelle elle a pris cette décision : « En s’adressant aux marges, aucune des parties n’a démontré beaucoup de tolérance pour la diversité de pensée. Le compromis bipartisan est considéré comme un dernier recours rarement acceptable, plutôt que comme le meilleur moyen de réaliser des progrès durables », a-t-elle écrit dans un éditorial pour la République de l’Arizona expliquant sa décision.

Mais ce désir de bipartisme, une sorte de centrisme radical, a entravé les progrès au Congrès. Bien que louée pour son travail sur le projet de loi sur les infrastructures de l’administration Biden et sur le projet de loi sur la fabrication de technologies et les micropuces, elle a été condamnée plus tôt dans le mandat de Biden pour avoir bloqué sa proposition économique et climatique initiale Build Back Better, pour avoir voté contre l’augmentation du salaire minimum alors que Biden poussait son américain Projet de loi sur la reprise en cas de pandémie du plan de sauvetage et pour avoir défendu l’obstruction systématique du Sénat, qui a contribué à mettre fin aux efforts des démocrates pour adopter des protections pour le droit à l’avortement, une législation sur le droit de vote et des réformes sur la sécurité des armes à feu. (Elle a finalement aidé à négocier un projet de loi édulcoré sur le contrôle des armes à feu à la suite de la fusillade à l’école d’Uvalde.)

La question de savoir si Sinema est susceptible d’avoir plus de latitude et d’influence à Washington dépend désormais de la réceptivité de la majorité entrante à la Chambre, beaucoup plus conservatrice, à son égard l’année prochaine. Le prochain orateur probable de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a déjà travaillé à la Chambre avec Sinema, et le sénateur a déclaré à Politico: “Nous sommes amis”, mais sa faible majorité tirera probablement la chambre dans le sens rétributif que Sinema a dit qu’elle s’oppose .

Bien qu’elle ait déclaré qu’elle n’essaierait pas de persuader d’autres membres de la majorité démocrate, comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale, de la rejoindre en tant qu’indépendante, elle aurait probablement besoin de son soutien, ou du soutien d’autres démocrates, pour tenter de négocier tout compromis avec les républicains de la Chambre. Avec un gouvernement divisé à Washington, d’énormes avancées politiques ne sont pas probables – mais Sinema n’a jamais été favorable à un changement important et immédiat. Son style de réforme progressive bénéficierait probablement d’un gouvernement fédéral qui ne peut désormais avancer qu’avec une coopération bipartite.

Elle et Manchin seront toutes deux confrontées à des offres de réélection difficiles en 2024. Et bien que Manchin se présente dans un État beaucoup plus républicain que Sinema ne le serait, ils pourraient tous deux bénéficier d’un peu de distance avec Biden et les démocrates nationaux.

Ce que cela signifie pour l’Arizona – et la campagne 2024

La décision de Sinema reflète une tradition de la politique de l’Arizona, où les indépendants enregistrés rivalisent avec les républicains enregistrés de l’État en tant que plus grand groupe électoral de l’État. L’État est divisé presque également en tiers entre les deux principaux partis et les indépendants.

Sur la base des premiers sondages à la sortie des urnes, la composition de l’électorat de cette année reflète une partie de cette dynamique : les indépendants constituaient le plus grand groupe d’électeurs dans la course au Sénat, et ils ont soutenu le démocrate sortant Mark Kelly de plus de 15 points. Les républicains, le deuxième groupe le plus important, ont soutenu le candidat Blake Masters par une marge plus faible qu’ils n’ont soutenu le candidat au poste de gouverneur qui refuse les élections de 2020, Kari Lake.

Sinema a déclaré que sa décision de changer de parti était censée refléter cette dynamique : “J’ai promis de ne jamais me plier à la pression du parti”, a-t-elle écrit dans son éditorial. «Les Arizonans – dont beaucoup sont enregistrés comme démocrates ou républicains – sont avides de dirigeants qui se concentrent sur des solutions de bon sens plutôt que sur la doctrine du parti. … Il n’est pas étonnant qu’un nombre croissant d’Américains s’inscrivent en tant qu’indépendants. En Arizona, ce nombre dépasse souvent ceux enregistrés auprès de l’un ou l’autre des partis nationaux.

La répartition partisane de l’Arizona ne devrait pas changer radicalement avant 2024, et la décision de Sinema rend la prochaine course au Sénat de l’État grande ouverte. Sinema n’annonce pas encore d’effort de réélection, disant seulement qu’elle n’envisage pas de se présenter à la présidence. Mais si elle s’enfuit, sa décision pourrait jouer à son avantage.

Elle a fait face à un défi difficile en se présentant comme démocrate – elle n’était en tête d’aucun sondage hypothétique mené en 2021 ou 2022 lorsqu’elle a été confrontée à des candidats démocrates alternatifs de premier plan, comme le représentant Gallego, le représentant Greg Stanton, le maire de Phoenix Kate Gallego ou Tucson. Maire Regina Romero. Ses notes de faveur sont restées faibles au cours de l’année dernière dans les sondages démocrates publics et privés de la campagne Kelly, selon un agent démocrate qui connaissait ces résultats. Maintenant, en se désaffilant de l’État partie, elle pourrait éviter ce qui aurait probablement été un concours primaire meurtrier qu’elle aurait perdu.

Personne n’a encore sauté pour la défier officiellement, bien que Ruben Gallego, qui a particulièrement critiqué Sinema, envisage sérieusement une candidature démocrate.

Les républicains n’ont pas non plus de favori clair – Lake, le républicain le plus connu de l’État, a perdu la course au poste de gouverneur cette année et porte le bagage du déni électoral et du trumpisme. Elle a été proposée comme colistière possible pour la candidature de Trump aux élections de 2024, et bien que l’Arizona n’interdise pas explicitement de se présenter à deux bureaux fédéraux, il interdit de se présenter à deux bureaux d’État ou locaux en même temps.

Pourtant, on ne sait pas qui bénéficierait d’une course à trois: Sinema pourrait faire valoir à la direction du Sénat démocrate que soutenir quelqu’un d’autre qu’elle entraînerait une victoire républicaine, étant donné les marges étroites avec lesquelles les démocrates ont gagné auparavant. Si elle était capable de les convaincre de cela, cela pourrait effectivement mettre fin à tout défi de sa gauche pendant ce qui s’annonce comme un cycle brutal pour les démocrates du Sénat en 2024. Entre-temps, elle a déjà coupé une annonce en Arizona la déclarant statut indépendant.