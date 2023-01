Comment la débâcle du haut-parleur de Kevin McCarthy House pourrait se terminer

Après deux jours et six scrutins, il n’y a plus de président de la Chambre et aucune perspective d’en voir un émerger de si tôt. Mercredi, la Chambre a tenu trois votes séparés pour sélectionner le prochain orateur et a obtenu le même résultat à chaque fois, et à chaque fois, le républicain Kevin McCarthy a manqué 16 voix.

Les 212 démocrates ont soutenu le représentant Hakeem Jeffries (D-NY), 201 les républicains ont soutenu le représentant McCarthy (R-CA), 20 les républicains ont voté pour le représentant Byron Donalds (R-FL) et le représentant Victoria Spartz (R-IN) simplement voté présent. La Chambre doit se réunir à nouveau à 20 heures mercredi après que les membres se soient ajournés pour le dîner, la discussion et le vague espoir que quelque chose pourrait changer d’une manière ou d’une autre. Ce sont les quatre scénarios possibles.

1) McCarthy passe un marché

Alors que certains des rebelles – en grande partie du House Freedom Caucus – sont considérés comme «Never Kevin», d’autres sont disposés à soutenir McCarthy si des concessions suffisantes sont faites. Le représentant Ralph Norman (R-SC) a déclaré aux journalistes qu’il avait besoin que le républicain de Californie fasse preuve d’un conservatisme fiscal suffisant. « Est-il prêt à fermer le gouvernement plutôt que de relever le plafond de la dette ? C’est un élément non négociable. (Norman semble avoir confondu le relèvement du plafond de la dette, qui implique la capacité du Trésor à émettre de nouvelles dettes et entraînerait autrement un défaut de crédit des États-Unis, avec le financement réel du gouvernement.)

D’autres concessions potentielles incluent le placement de certains des ennemis de McCarthy à des postes puissants dans les sous-comités et la modification de la procédure de la Chambre pour permettre à un seul membre de proposer une motion pour déclarer le poste de président vacant et organiser une nouvelle élection. La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a suggéré aux journalistes que les adversaires de McCarthy s’étaient “mis sur un rebord, et qu’ils devaient trouver comment revenir”. Elle pensait qu’au fur et à mesure qu’ils “commencent à réaliser qu’ils n’avaient jamais eu de plan en premier lieu”, ils pourraient enfin s’entendre avec McCarthy.

2) Impasse

Cela pourrait également finir par être une impasse d’une taille et d’une portée qui ont beaucoup en commun avec le front occidental de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de drames, de sons et de fureur formidables sans véritable mouvement vers l’avant dans les deux sens. Après six votes, McCarthy n’est toujours pas orateur, mais son décompte n’est passé que de 203 à 201 malgré l’attention nationale et une galerie de presse débordante de journalistes, ainsi que l’intervention de l’ancien président Donald Trump au nom de McCarthy.

Il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas continuer indéfiniment. Tout comme les adversaires de McCarthy sont fermement contre lui, un certain nombre de ses partisans ont juré de soutenir le républicain californien jusqu’à la toute fin. Mike Lawler de New York, un républicain nouvellement élu d’un district démocrate de New York, a déclaré à Vox qu’il était prêt à soutenir McCarthy “jusqu’au dernier vote”. Il n’y a aucune raison pour que McCarthy ne se batte pas scrutin après scrutin dans l’espoir d’écraser ses adversaires. Après tout, après avoir abandonné la course pour succéder à John Boehner en tant que conférencier en 2015, c’est probablement la dernière chance de McCarthy de brandir le marteau.

Cependant, il n’a pas obtenu un seul vote au cours des deux derniers jours, et il n’y a aucune raison de penser qu’il puisse faire quoi que ce soit pour déplacer l’aiguille.

3) McCarthy abandonne

McCarthy pourrait aussi simplement abandonner. Il pourrait admettre à ce stade qu’il n’a aucun moyen de devenir orateur et d’abandonner la course dans l’espoir que les républicains puissent se rallier autour d’un candidat alternatif.

Le candidat le plus probable à ce stade serait Steve Scalise, le numéro 2 de McCarthy. Le républicain de Louisiane a longtemps été présenté comme l’alternative républicaine la plus probable à McCarthy. Cependant, le représentant Ken Buck (R-CO) a averti les journalistes hier que Scalise pourrait également faire face à certaines des mêmes critiques que McCarthy en tant que membre de longue date de la direction républicaine. “Je pense que beaucoup de gens perçoivent Steve comme très similaire à Kevin, mais il est peut-être cette alternative qui pourrait combler l’écart.”

Parmi les autres possibilités qui pourraient apaiser les critiques de McCarthy, citons le représentant Jim Jordan (R-OH) et le représentant Jim Banks (R-IN). Cependant, ils pourraient aliéner certains modérés qui ont été de fidèles alliés de McCarthy. De plus, l’abandon de McCarthy remettrait en question bon nombre des concessions qu’il avait déjà faites aux conservateurs sur les changements de règles et conduirait à une nouvelle bataille sur le pouvoir du prochain orateur par rapport à celui de la base.

4) Candidat à l’unité

La possibilité d’un “candidat d’unité” a été évoquée : que d’une manière ou d’une autre, les démocrates et au moins certains républicains pourraient s’unir pour trouver un candidat mutuellement acceptable. Cependant, un tel scénario semblait encore plus adapté à L’aile ouest fan fiction que la vraie vie mercredi, alors même que l’ancien représentant Justin Amash (L-MI) traînait par terre au cas où l’invraisemblable se produirait. Alors que certains républicains modérés se sont moqués de l’idée d’un tel accord, il semble avoir été présenté davantage comme un mécanisme pour effrayer les conservateurs récalcitrants à soutenir McCarthy que comme une proposition sérieuse. Le représentant Jim McGovern (D-MA) a déclaré aux journalistes tard mercredi après-midi : “Je ne pense pas qu’il y ait eu de discussions vraiment sérieuses à ce sujet.” En attendant, cela constitue un excellent moyen de remplir le temps d’antenne sur la télévision par câble.