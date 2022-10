Comment la culture violente des fans, la réponse des infra et des flics ont probablement causé la tragédie du football en Indonésie

La colère contre la police a augmenté en Indonésie lundi après qu’au moins 125 personnes ont été tuées dans l’une des catastrophes les plus meurtrières du football, lorsque des agents ont tiré des gaz lacrymogènes dans un stade bondé, provoquant une bousculade. Samedi soir, 323 personnes ont été blessées dans la tragédie de Malang. L’incident s’est produit après que les supporters de l’Arema FC ont pris d’assaut le terrain du stade Kanjuruhan après leur défaite 3-2 face à leurs rivaux amers Persebaya Surabaya.

Mais quelle aurait pu être la cause du drame ? News18 se penche sur la réponse “archaïque” de la police indonésienne, la culture “violente” du football, et plus encore :

Intervention policière

La police a répondu en lançant des volées de gaz lacrymogène sur des terrasses bondées, incitant les spectateurs à se précipiter en masse vers de petites portes où beaucoup ont été piétinés ou étouffés, selon des témoins.

La police a décrit l’incident comme une émeute au cours de laquelle deux officiers ont été tués, mais les survivants les accusent d’avoir réagi de manière excessive et d’avoir causé la mort de dizaines de spectateurs, dont un garçon de cinq ans.

“L’un de nos messages est que les autorités enquêtent de manière approfondie sur cet (incident). Et nous voulons des comptes, qui est à blâmer ? » Andika, 25 ans, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré à l’AFP. “Nous voulons que justice soit rendue à nos supporters décédés”, a-t-il déclaré.

Une colère bouillonnante contre les autorités

À l’extérieur du stade de Kanjuruhan dimanche soir, les gens ont tenu une veillée sous la statue du lion rugissant – le symbole du club – pour honorer les victimes. Mais de nouveaux graffitis barbouillés sur les murs du stade ont révélé une colère bouillonnante envers les autorités.

« Mes frères et sœurs ont été tués. Enquêtez à fond », lit-on dans un message griffonné sur les volets du stade, accompagné d’un ruban noir et de la date du drame. « ACAB », acronyme de « tous les flics sont des bâtards », a été pulvérisé sur un autre mur.

À Jakarta, des centaines de supporters de football se sont rassemblés dimanche soir devant le plus grand stade du pays à Jakarta en scandant « Meurtrier ! meurtrier ! », chantant des chansons en faveur de l’Arema FC et plaçant du ruban adhésif de la police sur la clôture du complexe.

Le président indonésien Joko Widodo a annoncé une enquête sur l’incident, mais des groupes de défense des droits ont déclaré qu’il devrait être indépendant et que les agents devraient être tenus responsables de l’utilisation de gaz lacrymogène dans une zone confinée.

« Nous appelons les autorités à mener une enquête rapide, approfondie et indépendante sur l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade et à veiller à ce que les personnes reconnues coupables d’infractions soient jugées en audience publique », a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

“La police doit cesser d’utiliser des gaz lacrymogènes”

Le ministre indonésien de la Sécurité, Mahfud MD, a déclaré dimanche que le gouvernement “prendrait immédiatement des mesures pour enquêter s’il y avait une violation de la loi ou un crime dans l’incident”.

Mais la colère s’est accélérée en ligne, de nombreux messages critiquant la police devenant viraux en Indonésie. « Faites une enquête approfondie. Tirer des gaz lacrymogènes dans un espace clos plein d’humains est une violation grave », a lu un tweet qui a été aimé 11 000 fois.

Une pétition en ligne intitulée “La police doit cesser d’utiliser des gaz lacrymogènes” a recueilli près de 6 000 signatures lundi matin.

Les retombées sont survenues alors que de plus amples informations ont émergé sur la bousculade, l’entraîneur de football chilien de l’Arema FC déclarant que “des supporters sont morts dans les bras des joueurs”. “Les garçons sont passés avec des victimes dans les bras”, a déclaré Javier Roca à la chaîne espagnole Cadena Ser.

“Je pense que la police a outrepassé sa marque.”

“Une catastrophe imminente”

“C’était un désastre imminent”, a déclaré James Montague à DW. Montague est un expert britannique de la culture mondiale des fans qui a voyagé avec des fans de football indonésiens tout en recherchant son livre de 2020 “1312 : parmi les ultras”.

Andrin Brändle, un auteur suisse qui a passé un été avec le club indonésien du PSS Sleman pour son livre “Un été avec Sleman”, a été cité comme disant dans le rapport qu’une “infrastructure sous-optimale”, un “manque de coordination entre les forces de sécurité”, et une “incroyable dynamique sur les terrasses” étaient à blâmer.

La culture violente n’est pas rare

La violence des fans entre groupes rivaux est un problème persistant en Indonésie.

Avec des matchs et des compétitions très fréquentés avec des rivalités et des derbies passionnés sur et en dehors du terrain, l’Indonésie possède l’une des cultures de supporters les plus dynamiques et les plus intenses d’Asie du Sud-Est.

En termes de vitriol, le derby de Java oriental entre Arema Malang et Persebaya Surabaya est le deuxième seulement après les rencontres entre Persib Bandung et Persija Jakarta – connu sous le nom d’El Clasico en Indonésie – qui devait avoir lieu dimanche mais a été annulé en raison d’un vainqueur tardif pour Persebaya à Arema (3-2).

« Ce n’est pas inhabituel ; cela arrive tout le temps », a déclaré Montague à DW. “Vous voyez fréquemment des fans critiquer les entraîneurs pour de mauvais résultats.”

Avec les contributions de l’AFP

