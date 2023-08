Comment la culture favorise les jeux déloyaux sur Internet et comment le nouveau « upcode » peut nous protéger

Le livre de Shapiro arrive juste à temps pour le dernier souffle de la dernière vague crypto, alors que les principaux acteurs se retrouvent piégés dans les filets des institutions humaines. Début juin, la Securities and Exchange Commission des États-Unis s’est attaquée à Binance et Coinbase, les deux plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, quelques mois après avoir accusé de fraude le tristement célèbre Sam Bankman-Fried, fondateur de l’énorme bourse de cryptomonnaies FTX. Alors que Shapiro mentionne la cryptographie uniquement comme principal moyen de paiement dans la criminalité en ligne, la course folle de l’industrie à travers la finance et la culture mérite son propre chapitre dans le récit de la fraude sur Internet.

Il est peut-être trop tôt pour une analyse approfondie, mais nous avons le point de vue à la première personne sur la cryptographie de l’acteur Ben McKenzie (ancienne star du drame pour adolescents Le CO) et le créateur et influenceur streetwear Bobby Hundreds, auteurs respectivement deL’argent facile et Les NFT sont une arnaque/Les NFT sont l’avenir. (Livres plus largement rapportés sur l’ère de la cryptographie par le journaliste technologique Zeke Faux et Grand court l’auteur Michael Lewis sont en préparation.)

« Si nous commettons des crimes graves comme la fraude, il est extrêmement important que nous trouvions des moyens de justifier notre comportement auprès des autres et, surtout, auprès de nous-mêmes. » Ben McKenzie, ancienne star de Le CO

McKenzie a témoigné lors de l’audition du Comité sénatorial des banques sur FTX qu’il pensait que l’industrie des cryptomonnaies « représente le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire » et L’argent facile retrace son propre parcours, d’un amateur de pandémie ennuyé à un critique engagé en matière de cryptographie, parallèlement à l’ascension et à la chute de l’industrie. Hundreds écrit également un récit chronologique de son temps dans la cryptographie, en particulier dans les jetons non fongibles, ou NFT, des objets de représentation numérique qu’il a achetés, vendus et « abandonnés » par lui-même et par l’intermédiaire de The Hundreds, une « marque de streetwear communautaire et entreprise de médias. Pour Hundreds, les NFT ont une valeur en tant qu’artefacts culturels, et il n’est pas convaincu que leur temps devrait être révolu (bien qu’il reconnaisse qu’entre 2019 et la rédaction de son livre, plus de 100 millions de dollars de NFT ont été volés, principalement par le biais d’escroqueries par phishing) . « Que les NFT soient ou non une arnaque pose une question philosophique qui s’étend aux jugements moraux et aux pratiques culturelles autour de la libre entreprise, du mercantilisme et du matérialisme », écrit-il.

ABRAMS, 2023

Malgré toutes leurs différences (un avocat, un acteur et un designer entrent dans un bar…), Shapiro, McKenzie et Hundreds explorent tous les personnages, les motivations et les dynamiques sociales bien plus que les innovations techniques. La criminalité en ligne est une histoire humaine, affirment collectivement ces livres, et les explications sur pourquoi elle se produit, pourquoi elle fonctionne et comment nous pouvons assurer notre sécurité sont également humaines.

Pour expliquer comment la criminalité sur Internet apparaît, Shapiro propose un nouveau paradigme pour la relation entre l’humanité et la technologie. Il rebaptise le code informatique technique « downcode » et appelle tout ce qui est humain qui l’entoure et le pilote « upcode ». Des « opérations internes du cerveau humain » aux « forces sociales, politiques et institutionnelles extérieures qui définissent le monde », l’upcode est l’écosystème grouillant d’humains et de systèmes humains derrière le rideau de la technologie. Shapiro soutient que l’upcode est responsable de tous les impacts de la technologie – positifs et négatifs – et que le downcode n’en est que le produit. Des outils techniques tels que la blockchain, les pare-feu ou l’authentification à deux facteurs peuvent être mis en œuvre pour garantir la sécurité en ligne, mais ils ne peuvent pas s’attaquer aux causes profondes en amont. Pour tout technologue ou passionné de cryptographie qui considère le code informatique comme une loi et considère l’erreur humaine comme un contretemps ennuyeux, cette idée peut être déconcertante. Mais le crime commence et finit avec les humains, affirme Shapiro, c’est donc sur le code upcode que nous devons concentrer à la fois notre responsabilité pour le problème et nos efforts pour améliorer la sécurité en ligne.

McKenzie et Hundreds traitent presque entièrement de la cryptographie et du NFTS au niveau du code upcode : ni l’un ni l’autre n’ont de formation en informatique et tous deux examinent l’industrie à travers des perspectives personnelles. Pour McKenzie, c’est le domaine financier, où ses amis l’ont encouragé à investir dans des jetons pour compenser son chômage pendant la pandémie. Pour Hundreds, c’est le monde de l’art, qui a toujours été inaccessible pour la plupart et inhospitalier pour beaucoup – et c’est ce qui l’a amené à se tourner vers le streetwear en tant qu’exutoire créatif en premier lieu. Des centaines de personnes ont vu les NFT comme le signal d’un changement positif plus large vers le Web3, une vision nébuleuse d’une forme d’Internet plus démocratisée où les créatifs pourraient être payés pour leur travail et créer des communautés de fans et d’artistes sans dépendre des entreprises technologiques. L’attrait du Web3 et des NFT repose sur des réalités culturelles et économiques ; de même, les escroqueries en ligne se produisent parce que des codes erronés (comme l’injustice sociale, le capitalisme déchaîné et les monopoles des entreprises) créent les conditions.

Construire des garde-fous pour ne laisser entrer que les « bonnes » intentions ne résoudra pas la criminalité en ligne, car les mauvais actes ne sont pas aussi facilement rejetés que le travail de mauvais acteurs. Les personnes qui commettent des escroqueries, des fraudes et des piratages – ou même participent aux systèmes qui les entourent, comme les marchés spéculatifs – souscrivent souvent à une rubrique morale car elles agissent illégalement. Dans Ours fantaisie, Shapiro cite les recherches fondamentales de Sarah Gordon, la première à enquêter sur la psychologie des personnes qui ont écrit des virus informatiques lorsque ce malware est apparu pour la première fois dans les années 1990. Sur les 64 répondants à son enquête mondiale, tous sauf un avaient un raisonnement moral adapté au développement et basé sur l’éthique, selon un cadre créé par le psychologue Lawrence Kohlberg : c’est-à-dire que ces auteurs de virus prenaient des décisions basées sur un sentiment de bien et de mal. Des recherches plus récentes menées par Alice Hutchings, directrice du Cybercrime Centre de l’Université de Cambridge, ont également révélé que les pirates informatiques en tant que groupe étaient des « agents moraux, possédant un sens de la justice, un but et une identité ». De nombreux hackers trouvent une communauté dans leur travail ; d’autres, comme Edward Snowden, qui a divulgué des informations classifiées de la National Security Agency des États-Unis en 2013, franchissent les frontières juridiques pour ce qu’ils croient être des raisons expressément morales. Bitcoin, quant à lui, est peut-être un agent criminel fréquent, mais a en fait été créé pour offrir un moyen « sans confiance » d’éviter de dépendre des banques après la crise du logement et les plans de sauvetage gouvernementaux des années 2000. Beaucoup se sont demandé si les institutions financières traditionnelles pouvaient faire confiance aux consommateurs. intérêts. La définition du crime est également upcode, façonnée par les contrats sociaux et juridiques.

MCD, 2023

Dans Les NFT sont une arnaque/Les NFT sont l’avenir, Hundres interviewe le célèbre investisseur technologique et conférencier Gary Vaynerchuk, ou « Gary Vee », un personnage qu’il appelle le « visage des NFT ». C’est « le zèle et la conviction » de Vee qui ont convaincu Hundreds de créer sa propre collection NFT, Adam Bomb Squad. Vee dit à Hundreds que les critiques « peuvent avoir raison » lorsqu’ils qualifient les NFT d’arnaque. Mais même si certains projets peuvent être des rackets opportunistes, il espère que le travail qu’il réalise est d’une variété qui perdure. Vee ment peut-être ici, mais à première vue, il professe sa croyance en un bien plus grand que lui et tous ceux qu’il recrute (y compris les milliers de participants à sa convention NFT) peuvent aider à construire, même s’il y a du mal en cours de route.