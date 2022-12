Comment la cuisine mexicaine nourrit les fans affamés

DOHA, Qatar – Bien que l’équipe nationale masculine du Mexique soit absente de la Coupe du monde, l’impact du pays reste fort. Le Tri les fans sont restés pour regarder les matchs à élimination directe, avec d’innombrables maillots et drapeaux mexicains vus dans les rues et dans les vitrines. Et curieusement, la cuisine mexicaine est devenue une option alimentaire répandue au Qatar.

La gastronomie mexicaine au Qatar est littéralement et métaphoriquement à des kilomètres de celle du Mexique ou des États-Unis, mais autour de coins et de places occasionnels, il n’est pas trop difficile de trouver des tacos, des burritos et même un verre rafraîchissant d’agua de jamaica, fabriqué à partir des pétales de fleurs d’hibiscus.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

Ces exemples ne sont qu’un petit échantillon de l’impact plus large à travers le Qatar, un pays embourbé dans des critiques allant des problèmes de droits de l’homme aux questions sur la façon dont il a remporté la candidature pour accueillir la Coupe du monde. Se concentrer sur la nourriture peut sembler trivial à la lumière de ces problèmes, mais cela peut également aider à mettre un projecteur séparé sur ce qui se passe au-delà des limites des stades et des zones désignées par la FIFA.

Une fois la Coupe du monde terminée et des millions de personnes parties, les cartes postales culinaires resteront, offrant un impact durable qui était là avant le début du tournoi.

Un “petit morceau du Mexique” pour les fans affamés de la Coupe du monde

Suivant les traces d’une famille qui avait déjà vécu dans la région, le couple marié Silvia Gonzalez et Gilberto Hossfeldt ont tous deux réalisé quelque chose lorsqu’ils ont déménagé au Qatar depuis le Mexique au début des années 2000 : il n’y avait rien qui avait un goût proche des repas qu’ils avaient à la maison. .

2 Connexe

“C’était horrible”, a déclaré Gonzalez à propos de la nourriture mexicaine qu’ils ont trouvée, ce qui a déclenché une idée. “Nous avons dit en plaisantant à moitié” et si nous ouvrions quelque chose “à notre ami mexico-américain, qui est marié à un Qatari.

“C’est finalement devenu une réalité.”

En 2013, ils ont tous tenté leur chance sur Viva Mexico, un restaurant qui a maintenant deux emplacements ici dans la capitale du pays – un dans le quartier The Pearl et un autre à Msheireb.

“Nous voulions ouvrir quelque chose d’authentiquement mexicain, où l’on a l’impression de manger de la nourriture mexicaine, pas quelque chose qui en a l’air”, a déclaré Gonzalez, assis à Msheireb.

Les fans de la Coupe du monde regardent des matchs de football au restaurant Viva Mexico à Doha, au Qatar. César Hernandez/ESPN

Ils ont apporté des machines à fabriquer des tortillas et des ingrédients clés comme les piments guajillo et le roucou. La créativité était nécessaire pour certains éléments coûteux à expédier ou non conformes à la norme souhaitée, ce qui a conduit à l’achat d’articles tels que la cannelle du Sri Lanka et l’hibiscus du Soudan, le tout pour apporter cette petite tranche de leur culture.

“C’est vraiment gratifiant pour nous de voir des gens être surpris de trouver un endroit qui est un petit bout de Mexique, parce que nous les avons décorés [the restaurants] avec des décorations traditionnelles très représentatives du pays », a déclaré Gonzalez.

“Les coussins, les assiettes décoratives, l’art, ça vient de Hidalgo, Puebla, Guadalajara, de différents endroits. Ça ne devrait pas seulement avoir l’air mexicain, ça devrait en fait être mexicain.”

Il a rapidement conquis non seulement les Qataris et les touristes, mais surtout ces dernières semaines, les Mexicains et les Américains d’origine mexicaine venus pendant la Coupe du monde.

Une assiette de tacos fait partie des points forts du restaurant Viva Mexico à Doha, au Qatar. César Hernandez/ESPN

“Ce qui m’étonne, c’est de voir des gens de notre pays arriver au Moyen-Orient et chercher de la nourriture mexicaine. Nous avons réalisé que nous étions vraiment fidèles à notre cuisine. Faites demi-tour et vous les verrez dans notre restaurant en ce moment.” dit Hossfeldt, qui désigna un groupe portant tous Le Tri kits à l’intérieur.

Si vous demandez au couple, cela a été un défi gratifiant mais énorme de tenter leur chance. Outre les complications qui sont apparues lors de la recherche d’ingrédients, ils ont noté que les formalités administratives pour l’ouverture de leurs restaurants et le coût élevé des opérations ont rendu les choses fastidieuses en cours de route.

Cela en vaut la peine, après avoir été incapables de trouver de la bonne nourriture mexicaine à leur arrivée, et au cours des derniers jours, ils ont fourni une thérapie culinaire indispensable à Le Tri supporters par les moyens des articles de confort comme les tacos de barbacoa.

“Une partie de notre succès est due à l’excitation des gens qui disent” cela a le goût du Mexique “. C’est ce que nous cherchons à ce que les gens nous disent. Cela nous rend fiers », a déclaré Gonzalez.

“Une façon incroyable” de combiner deux cultures

Originaire de l’État mexicain de Guanajuato, Aisha Rodriguez a également reconnu un grave manque de sa nourriture préférée à son arrivée au Qatar. Après s’être convertie à l’islam en 1998, elle a déménagé dans le pays un an et demi plus tard, notant le manque d’options auxquelles elle aurait pu facilement accéder chez elle.

“Il n’y avait pas de tortillas ni de nourriture mexicaine au moment où je suis arrivé”, a déclaré Rodriguez. “C’est quelque chose qui m’a vraiment manqué.”

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Grâce aux visites de sa mère – qui emballait des sacs de farine de maïs, d’épices et de piments dans ses bagages – elle a rapidement pu savourer certains de ses repas les plus précieux. Puis, en 2017, elle a commencé à vendre des salsas maison sur un marché fermier, où elle a reçu des commentaires “incroyables” de clients qui lui ont dit de vendre plus de nourriture mexicaine.

Motivée par ceux qui achetaient ses produits avec empressement, elle ajouta des offrandes (sopa de arroz, frijoles de olla, picadillo, pico de gallo, guacamole). La demande a commencé à croître et, en janvier 2021, on lui a proposé de tenir un petit stand dans le village balnéaire de Katara.

Ainsi, La Mexicana est née.

“Les tacos avec des tortillas de maïs authentiques sont ma passion, le simple taco mexicain authentique”, a déclaré Rodriguez. “Nous fabriquons nos propres tortillas et cela me rend très fier.”

Des tacos sont présentés au restaurant La Mexicana à Doha. César Hernandez/ESPN

Lorsque la Coupe du monde a commencé, Rodriguez a temporairement accueilli un fan de football mexicain qui se trouvait être un collègue cuisinier. Alex Morales, un taquero et propriétaire de Tacos El Vaquero à Chula Vista, en Californie, a brièvement travaillé sur le stand de Rodriguez comme un plan initial pour présenter les tacos qu’il vend juste au nord de la frontière américano-mexicaine, tout en assistant à des matchs en tant que fan sur son jours de congé.

“Je me suis promu sur une page Facebook [with] des gens du Mexique qui venaient à la Coupe du monde”, a déclaré Morales. “On m’a référé à La Mexicana.”

Il a rencontré des problèmes de visa de travail peu de temps après son arrivée au Qatar et a finalement dû arrêter la partie vente de tacos de son rêve (il est toujours dans le pays en train de regarder des matchs), mais c’est là avec les affaires de Rodriguez qu’il a au moins eu la chance de momentanément être impliqué dans la scène alimentaire de la région.

Une image du footballeur mexicain Edson Alvarez est exposée à côté du restaurant de tacos La Mexicana à Doha. César Hernandez

Ces derniers jours, La Mexicana a également reçu le soutien fortuit d’une image d’un joueur de l’équipe nationale mexicaine. À côté de l’établissement compact de Rodriguez et à portée de main, une mini boutique éphémère Adidas avec une photo du milieu de terrain Edson Alvarez a ouvert vers le début du tournoi.

D’une manière ou d’une autre, au milieu du Qatar et à d’innombrables heures de route de son lieu de naissance, les gens passent maintenant devant l’image de la Le Tri étoile, tacos à la main.

“Être le musulman qui n’a jamais cessé d’être mexicain et combiner ces deux, ma pratique de la religion et mon travail de cuisine mexicaine, est une façon incroyable de transmettre les deux cultures et le meilleur de l’autre”, a déclaré Rodriguez.

Des fermes californiennes aux supermarchés qatariens

Ce ne sont pas seulement les aliments fabriqués au Qatar, mais aussi les produits eux-mêmes qui ont un thème mexicain permanent. Alors qu’un ingrédient comme la coriandre n’est pas difficile à acheter à proximité, d’autres doivent faire un long voyage.

Par exemple, des fraises jusqu’à Watsonville, en Californie – une ville à prédominance mexicaine et mexicaine américaine – ont fait leur chemin vers les supermarchés de Doha grâce aux efforts des ouvriers agricoles de cette communauté culturelle et de la grande vallée de Salinas.

“Ils sont plus susceptibles qu’improbables d’être des fans de football, et s’ils sont des fans de football, ils sont très susceptibles d’être des fans du Mexique”, a déclaré Antonio De Loera-Brust, porte-parole de United Farm Workers, à propos des États-Unis. ouvriers basés qui ramassaient les fraises. “L’Amérique est un exportateur de produits alimentaires et tout se résume aux contributions des travailleurs agricoles.”

Et ces contributions sont massives.

Selon le Département américain de l’agriculture, 9,7 millions de dollars de fruits frais (2 146 tonnes métriques) ont été exportés des États-Unis vers le Qatar en 2021, marquant une croissance considérable de 249 % au cours des 10 dernières années. D’autres exportations agricoles telles que les fruits à coque, les légumes transformés et le tourteau de soja ont également augmenté.

“Il suffit de penser à la géographie de l’endroit où il se trouve”, a déclaré De Loera-Brust à propos de la nécessité pour le Qatar d’importer des produits cueillis par les travailleurs de Latinx à 8 000 miles de distance.

Et lors d’une Coupe du monde où le sort des travailleurs migrants a été au premier plan, c’est un exemple plus petit mais néanmoins poignant de la contribution des travailleurs.

Il y a quelques années, De Loera-Brust a entendu parler d’ouvriers agricoles qui regardaient des clips de la Coupe du monde 2018 en Russie tout en travaillant dans les champs. Dans les champs de tournesols et à l’abri des regards, ils se sont accroupis, ont sorti leurs téléphones pour regarder leurs joueurs préférés.

De nombreux travailleurs font probablement la même chose dans ces champs de la vallée de Salinas, ignorant peut-être que même s’ils se trouvent à l’autre bout de la planète, ils font partie d’un lien plus large avec la Coupe du monde via les produits qu’ils cueillent.

Que ce soit par les ingrédients nécessaires pour faire des tacos authentiques ou par un paquet de fraises cultivées en Californie, tout est lié.