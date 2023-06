Comment la croissance démographique affecte tout, des emplois au logement dans l’économie

La croissance rapide de la population remet en question la compréhension qu’ont les économistes de l’économie alors qu’ils surveillent la façon dont les entreprises et les consommateurs réagissent aux taux d’intérêt élevés.

L’économie canadienne a dépassé les attentes jusqu’à présent cette année, évitant le ralentissement que de nombreux prévisionnistes anticipaient en réponse aux hausses de taux agressives de la Banque du Canada. La résilience de l’économie canadienne a incité la banque centrale à relever à nouveau ses taux d’intérêt la semaine dernière, affirmant que le risque d’inflation persistante avait augmenté.

Mais un examen plus approfondi des chiffres montre que la forte croissance démographique est en partie responsable des bons résultats économiques, soutenant potentiellement le marché du logement à un moment où les taux d’intérêt élevés sont censés supprimer la demande.

Voici comment la croissance démographique affecte les emplois, la croissance et le marché du logement :

Emplois

Le marché du travail canadien a connu une reprise remarquable après la pandémie et a continué de créer des emplois même lorsque les taux d’intérêt ont commencé à grimper l’an dernier.

Mais une grande partie de la croissance de l’emploi peut être attribuée à l’immigration.

En 2022, la population du Canada a augmenté de plus d’un million de personnes, établissant un nouveau record alors que le pays accueillait plus d’immigrants. L’afflux de personnes dans le pays a augmenté la population active, qui a augmenté de 200 000 l’an dernier. L’emploi a également augmenté rapidement alors que l’économie a ajouté 400 000 emplois.

L’économiste en chef de BMO, Douglas Porter, a déclaré que la forte croissance démographique incite les économistes comme lui à reconsidérer à quoi devrait ressembler un rapport mensuel normal sur l’emploi. Avant la pandémie, l’économie canadienne ajouterait 10 000 à 15 000 emplois au cours d’un mois typique, a-t-il déclaré.

« Maintenant, c’est plutôt 25 000. C’est presque ce dont nous avons besoin en un mois juste pour empêcher le taux de chômage d’augmenter », a déclaré Porter.

Mikal Skuterud, professeur d’économie à l’Université de Waterloo, a déclaré que les chiffres clés – tels que le nombre d’emplois ajoutés – ne sont pas toujours les plus utiles pour comprendre dans quelle mesure l’économie se porte pour la personne moyenne, en particulier dans un contexte de forte croissance démographique.

« Les niveaux d’emploi vont beaucoup augmenter, simplement parce que nous ajoutons beaucoup de personnes à la population. Mais je ne pense pas que cela nous en dise nécessairement beaucoup sur la santé des marchés du travail », a déclaré Skuterud.

Croissance économique

Une croissance démographique plus élevée augmente également la taille du « gâteau » économique, car davantage de personnes trouvent des emplois et dépensent de l’argent en biens et services.

Au cours du premier trimestre de l’année, le produit intérieur brut réel, qui mesure la taille de l’économie, a augmenté à un taux annualisé de 3,1 %.

Les dépenses de consommation ont également augmenté considérablement, augmentant à un taux annualisé de 5,7 %.

Bien que la croissance démographique ne représente pas la totalité de la relance de l’activité économique, Porter a déclaré que le taux de croissance démographique devrait être quelque peu pris en compte lors de l’examen des chiffres de croissance.

«Nous devrions également garder à l’esprit au moins un peu le taux de croissance sous-jacent de la population avant de nous enthousiasmer pour une croissance de 2%, et c’est la population qui augmente de 2%. Ce n’est vraiment pas impressionnant », a déclaré Porter.

Pour évaluer l’état de l’économie pour la personne moyenne, les économistes ont tendance à préférer examiner le produit intérieur brut réel par habitant. Ce chiffre est resté stable entre le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023.

Logement

Alors que la Banque du Canada cherche à rééquilibrer l’offre et la demande dans l’économie, les économistes et la banque centrale ne savent généralement pas quel sera l’effet net d’une immigration plus élevée sur l’inflation.

Mais Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macro chez Desjardins, soutient que la croissance démographique entrave les efforts de la Banque du Canada en soutenant la demande sur le marché de l’habitation.

« (Une immigration plus élevée) a pour effet secondaire d’atténuer l’impact de la politique monétaire en termes d’effet sur le marché du logement », a déclaré Mendes.

L’activité sur le marché de l’habitation a considérablement ralenti l’an dernier lorsque la Banque du Canada a commencé à relever les taux d’intérêt. Plus récemment, cependant, le marché du logement semble s’être stabilisé alors que la demande augmente à nouveau.

Une analyse récente de BMO a révélé que pour chaque pour cent de croissance démographique, les prix des logements augmentent généralement de trois pour cent. Cette constatation a des répercussions à la fois sur l’abordabilité du logement et sur les efforts de la Banque du Canada pour maîtriser l’inflation.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne la semaine dernière, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Beaudry, a concédé qu’une immigration plus élevée pourrait atténuer l’effet de la hausse des taux d’intérêt sur le marché de l’habitation.

«Nous savons qu’une grande partie du problème du marché de l’habitation au Canada est le manque d’offre suffisante», a déclaré Beaudry. « Donc, avoir beaucoup de gens qui arrivent, et… ne pas réussir à en construire suffisamment crée certainement beaucoup de ce problème. »

Canada Populationéconomie