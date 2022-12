Comment la Croatie a éliminé le Brésil de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – Pendant 45 minutes, puis 90, puis 15 de plus, le Brésil a essayé tous les outils de son arsenal considérable : les orteils et les talons arrière, les bigoudis légèrement courbés et les tranches à l’extérieur du pied. Au fur et à mesure que sa frustration montait, il s’est tourné vers certains des arts les plus sombres du football: les plongeons et les flops, les tirages de maillot et les appels à l’arbitre pour obtenir justice.

Rien de tout cela n’a fonctionné. La Croatie avait apporté un étau à une fusillade, et pendant plus de deux longues heures vendredi, elle a calmement et méthodiquement pressé la vie et la joie du Brésil. Les Brésiliens ont inscrit un but tardif. Les Croates ont répondu par un encore plus tard. Le match s’est soldé par une séance de tirs au but. Et là, avec huit coups de pied rapides qui brisaient une égalité après 120 minutes impossible, c’était fini.

La Croatie se dirigeait vers les demi-finales de la Coupe du monde. Le Brésil rentrait chez lui. Encore.

“Pour moi, le Brésil, c’est le football et le football, c’est le Brésil”, a déclaré la défenseure croate Borna Sosa. « Battre le Brésil, c’est peut-être la meilleure sensation de tous les temps.

Le Brésil était arrivé au Qatar le mois dernier avec le seul objectif qu’il se fixe à chaque Coupe du monde : le gagner. Quintuple champion de la Coupe du monde, un pays qui croit qu’il a autant de droits que n’importe quelle nation à la suprématie dans le sport qu’il adore, le Brésil avait manœuvré lors de ses trois premiers matchs sur le régulateur de vitesse. Son avancement n’avait jamais été mis en doute après avoir remporté son premier match avec sa star, Neymar, dans l’alignement et séparé les deux suivants alors qu’il soignait une blessure à la cheville.