Comment la crise frontalière a brisé les espoirs d’immigration de Biden

Mais un examen du bilan de M. Biden au cours des trois dernières années par le New York Times, basé sur des entretiens avec plus de 35 responsables actuels et anciens et d’autres, montre que le président n’a pas réussi à surmonter ces obstacles. Le résultat est une crise humanitaire croissante à la frontière et dans les grandes villes du pays. De nombreux électeurs affirment désormais que l’immigration est leur principale préoccupation et ne sont pas convaincus que M. Biden s’en occupe.

Vétéran des décennies de recherche d’un compromis bipartisan sur l’immigration par les défunts sénateurs John McCain, républicain de l’Arizona, et Edward M. Kennedy, démocrate du Massachusetts, le président recherchait un équilibre. Il a créé des voies légales pour les migrants et a commencé à reconstruire le système de réfugiés, tout en adoptant certaines des tactiques les plus restrictives de l’ancien président Donald J. Trump. Mais ces efforts ont été rapidement dépassés par le grand nombre de personnes arrivant à la frontière, et parfois M. Biden n’a pas compris la colère croissante des deux parties.