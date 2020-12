Depuis plus de quatre mois, les manifestants et la police s’affrontent au Bélarus, les retombées d’une élection contestée ne montrant aucun signe de ralentissement.

Les manifestants ont protesté depuis l’élection présidentielle du 9 août, qui a permis à l’homme fort de longue date Alexander Loukachenko de remporter 80% des voix. L’opposition affirme que l’élection a été truquée en sa faveur.

Mais, loin de la scène principale, un jeu plus petit et plus subtil du chat et de la souris est en cours.

Chaque nuit, des artistes de rue sortent et peignent un message anti-gouvernemental. Mais, au matin, les autorités le couvrent, seulement pour que la bataille se répète la nuit suivante.

Ici, l’un des artistes de rue les plus éminents de Biélorussie, Aleh Larychau, 34 ans, emmène Euronews dans une visite du street art de Minsk.

« Un grand nombre d’artistes de rue se sont politisés »

Le street art a augmenté depuis que la crise politique du pays a éclaté en août, mais il est devenu victime des efforts des autorités pour réprimer l’opposition, selon des artistes.

De nombreux bâtiments ont de grands carrés bruns, gris ou rouges peints sur eux, où il y avait autrefois un art de rue anti-gouvernement.

« Nous voyons qu’un grand nombre de designers, d’artistes qui n’étaient pas impliqués dans la politique auparavant, sont maintenant politisés, travaillant, pour ainsi dire, en signe de protestation », a déclaré Larychau, qui est à l’origine du célèbre Signal Project, qui a soutenu street artistes depuis 2011.

«Ce qui se passe actuellement en Biélorussie est un changement des temps et dans ce processus, la composante visuelle est essentielle.

«Des artistes, des photographes, des designers créent, diffusent l’idéologie qui remplace la période de la dictature.

« Les gens modernes trouvent simplement plus facile de percevoir les images visuelles que le texte. C’est pourquoi les œuvres des designers, illustrateurs et artistes de rue sont très importantes aujourd’hui. »

‘S’ils me retiennent, je vais m’asseoir et lire des livres’

La répression du street art englobe tout, des grandes peintures murales et des graffitis classiques aux pièces plus petites et aux images simples, selon Larychau.

Les morceaux sont souvent retirés après un ou deux jours.

Larychau craint que ce ne soit qu’une question de temps avant d’être arrêté. De nombreux artistes ont été contraints de quitter le Bélarus sous la menace de leur détention. Mais Larychau dit qu’il n’a pas l’intention de partir.

«Je suis un idéologue», a-t-il déclaré. «Le rêve le plus important est que les gens puissent participer à la vie du pays et façonner leur avenir de manière indépendante. Ce n’est pas comme maintenant, où quelqu’un décide pour nous », dit-il.

«Nous sommes tous habitués au fait que la police peut arrêter tout le monde. Aujourd’hui, vous parlez à une personne, puis ils [can] détenez-le demain. S’ils me retiennent, je vais m’asseoir et lire des livres.

«Je ne veux aller nulle part. J’ai beaucoup d’amis qui sont partis et ils perdent contact avec la réalité; ils vivent dans un nuage de nouvelles – dans le flux d’informations sur Internet. Ils perdent contact avec les gens vivants.

Larychau a déclaré qu’il était également en contact avec les partisans de Loukachenko afin qu’il puisse comprendre leurs points de vue.

À son avis, peu de choses séparent les partisans de Loukachenko de l’opposition. Les deux groupes «veulent vivre en Biélorussie» et partagent le rêve de voir le pays se développer.

Selon lui, c’est l’État qui essaie de les diviser.

«Il y a une grande recrudescence de la société»

Aujourd’hui en Biélorussie, ce ne sont pas seulement des artistes professionnels comme Larychau qui utilisent le street art pour protester. Peintures, graffitis et arts visuels se sont multipliés après les élections d’août.

Le gouvernement en a supprimé une grande partie, mais un changement est en train de se produire, ce qui est difficile à inverser, affirme Larychau.

«Les gens ordinaires eux-mêmes prennent nos dessins ou symboles et les apportent dans la rue, aux rassemblements et au-delà. Vous n’avez pas à vous dessiner pour aller quelque part et coller quelque chose. Il y a une forte recrudescence de la société, et beaucoup de gens sont prêts à le relever et à le faire », a-t-il déclaré.

Larychau a lancé le projet Signal pour impliquer davantage de personnes dans le street art, mais dit qu’il y a maintenant un nouvel intérêt pour celui-ci. L’objectif était de faire réfléchir les gens sur leur avenir et d’entendre autre chose que la propagande gouvernementale et les publicités commerciales.

Pour accomplir un changement dans un pays autoritaire comme la Biélorussie où les libertés civiles sont minimales, vous devez dans une certaine mesure travailler avec le système, a-t-il ajouté.

Il a participé à l’organisation de 13 grandes peintures murales autour de Minsk. Certains sont encore visibles aujourd’hui et sont considérés comme controversés. Il a obtenu l’approbation du gouvernement pour eux, bien que certains d’entre eux aient un symbolisme qui ne correspond pas au gouvernement. Parmi eux, une photo d’une femme portant les couleurs rouge et blanche de l’opposition.

Larychau a déclaré à Euronews qu’il devait souvent dire au gouvernement que les peintures murales avaient une signification ou un symbolisme différent de ce qu’ils avaient réellement. Souvent, il a pu les faire approuver.

« Si vous regardez de plus près et que vous y réfléchissez, vous verrez ce qu’il veut dire avec les couleurs. Plus tard, quand j’ai parlé avec des responsables, ils ont affirmé que nous avions mis les couleurs rouge et blanche de l’opposition là-dedans comme drapeau, mais je leur ai dit que c’était juste une chemise traditionnelle », a déclaré Larychau, ajoutant que faire approuver les peintures murales était toujours une« aventure ».

Il existe des exemples de ces peintures murales dans toute la ville, comme celle d’un garçon dans une poussette tendant la main vers l’avenir de l’artiste espagnol Slim Safont, une peinture murale d’une fille liée à la modernité par l’artiste biélorusse Mutus, et une sur un garçon qui marche. du passé vers un avenir meilleur par l’artiste australien Fintan Magee.

Tous pourraient être considérés comme controversés.

Le pinceau de Larychau avec la loi

Une autre fresque représentant un homme tenant une bougie, symbolisant l’espoir d’un avenir meilleur, a été retirée il y a quelques années. Lors de sa peinture, Larychau et d’autres artistes ont déclaré aux autorités qu’il était dédié aux victimes de toutes les guerres en Biélorussie, et ils ont reçu l’approbation.

Plus tard, le gouvernement l’a repeint, quand il s’est rendu compte que les gens l’interprétaient comme l’espoir d’un avenir meilleur. Il symbolisait une lumière dans l’obscurité du régime biélorusse, a déclaré Larychau.

Larychau a également pris part à des projets non approuvés par le gouvernement, tels que le dessin de fils barbelés sur une fresque existante de l’amitié entre Moscou et la Biélorussie, qui a déclenché une enquête d’un mois par un comité.

Il dit qu’il a évité une peine de prison mais qu’il a dû payer une lourde amende. À d’autres occasions, il dit que des inconnus sont venus chez lui et l’ont battu. Il ne peut pas prouver que le gouvernement est derrière cela, mais il croit qu’ils le sont.

Il a également participé à la peinture de photos d’hommes politiques et de forces de sécurité au fil des ans, qui sont très controversées. Parmi eux se trouve une peinture d’Igor Shunevich, l’ancien chef du ministère de l’Intérieur de Biélorussie, qui est représenté vêtu d’un uniforme du ministère de l’Intérieur soviétique.

Ce ministère, le NKVD, est très controversé et renvoie au Commissariat du peuple aux affaires intérieures de l’Union soviétique qui a massacré des milliers de prisonniers politiques dans les années 1930 et 1940.

« Nous avons écrit: Je suis fier de l’uniforme et des méthodes du NKVD », a déclaré Larychau et souligne que le ministre a en fait déclaré qu’il était fier du NKVD dans une interview avec Komsomolskaya Pravda, « mais le ministre s’est offensé et j’ai été emprisonné juste comme ça dans la rue et a été jugé plusieurs fois pour hooliganisme. La police a élaboré de faux protocoles.

Dans d’autres dessins, Larychau a peint la police anti-émeute avec les mots: « C’est moi qui dirige la dispersion des rassemblements pacifiques pour votre argent. »

« Toute la Biélorussie fait des affiches … quelque chose a changé »

Le street art échappe désormais au contrôle du gouvernement, dit Larychau.

Chaque jour, les gens dessinent et font sortir le travail d’artistes, d’illustrateurs et de designers dans les rues. C’est plus qu’il n’aurait pu espérer.

Maintenant, le gouvernement essaie de tout geler et de le ramener sous contrôle.

«Par conséquent, tous les symboles d’espoir, de germination de quelque chose de nouveau, ils sont maintenant opposés et illégaux», a déclaré Larychau, «Mais il est trop tard. Le peuple forme maintenant l’image d’une nouvelle Biélorussie. «

«Quand nous avons commencé cela, le street art n’était pas du tout populaire en Biélorussie. C’était juste un peu de graffitis et de lettres, mais nous avons dit que les idées pouvaient être véhiculées par le street art. Quand nous voulions faire une grande fresque sur un mur pour le La première fois, on a dit aux gens que c’était impossible en Biélorussie. Maintenant, même l’État utilise des peintures murales », a-t-il ajouté. «Quelque chose a changé.»

