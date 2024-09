Comment la crise du coût de la vie et les bouleversements de l’industrie du jeu vidéo pourraient nuire à la sortie de la PlayStation 5 Pro de Sony

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Fin novembre 2020, j’étais l’une de ces personnes qui faisaient la queue – ou plutôt rafraîchissaient mon navigateur – dans l’espoir d’acquérir une PlayStation 5 lors d’un réapprovisionnement. La pandémie battait son plein et, comme la majeure partie de la population mondiale était confinée à l’intérieur, il n’y avait pas beaucoup de meilleures choses à faire. La PS5 d’origine promettait d’offrir de véritables jeux 4K à des fréquences d’images très fluides, même si l’affirmation selon laquelle elle prenait en charge les jeux 8K était plus tardive. retiré de l’emballage de la console.

Cependant, la PS5 a connu un démarrage lent, principalement en raison des retards de jeu dus à la pandémie. En plus, les joueurs devaient choisir efficacement entre les modes prédéfinis liés à la fidélité (visuels de haute qualité) et aux performances du jeu dans les menus de paramètres du jeu.

En novembre, les joueurs ne seront plus confrontés à ce dilemme, puisque Sony s’apprête à sortir sa console « mi-génération actualisée », la PlayStation 5 Pro. Son unité de traitement graphique (GPU) améliorée a plus de puissance de traitement et une mémoire plus rapide que la PS5 de base, permettant un rendu des graphiques jusqu’à 45 % plus rapide.

Le lancer de rayons avancé (une technique permettant de simuler le comportement de la lumière dans le monde réel) et la technologie d’IA appelée PlayStation Spectral Super Resolution devraient permettre des visuels de plus haute résolution à des fréquences d’images plus élevées. Cela pourrait remplir la promesse de base de la PS5 de jouer en 4K à 60 images par seconde.

Cependant, toute cette puissance n’est pas bon marché. La console numérique uniquement à 699 £ évolue à 798 £ avec un lecteur de disque à 99 £, nécessaire pour jouer à des jeux physiques. C’est déjà vendu sur certains marchés. Il existe également un support vertical de 25 £ (fourni avec la PS5 d’origine).











Présentation technique PS5 Pro.

C’est beaucoup d’argent pour une console qui n’aura pas de titres exclusifs. Chaque jeu auquel vous pouvez jouer sur la PS5 Pro fonctionnera également sur la PS5 de base. Certains spéculent même qu’il ne peut toujours pas jouer aux jeux à venir avec la plus haute fidélité possible.

Ce type de prix est encore plus choquant par rapport au monde différent du lancement de la PS5 en 2020. La demande de jeux et de consoles a bondi pendant la pandémie, mais le paysage économique a radicalement changé au cours des quatre dernières années. L’inflation atteint un niveau record et le le coût de la vie a explosélaissant moins de revenus disponibles pour les achats non essentiels, dont la PS5 Pro est un excellent exemple.

L’industrie du jeu vidéo a également connu des vagues de licenciements résultant de déficits d’investissement, de changements dans les modes de travail et du comportement des consommateurs post-pandémique. Une autre ironie est que de tels licenciements empêchent les studios d’avoir le temps, le budget ou la main-d’œuvre nécessaire pour créer les jeux graphiquement intenses et raffinés dont la PS5 Pro tirerait pleinement parti.

Les consoles ont toujours été des produits d’appel : des produits vendus avec des marges bénéficiaires inférieures pour attirer les acheteurs dans un écosystème de produits. La PS5 de base remplit à peine ce rôle (la plupart des joueurs PlayStation je joue toujours sur PS4). Il est donc logique sur le plan commercial que la PS5 Pro reflète simplement les réalités économiques de 2024, où la hausse du coût des matériaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la ruée vers la puissance de calcul due aux charges de travail accrues de l’IA signifient que les consoles sont considérablement réduites. plus cher à produire.

Cette fois, au lieu que Sony absorbe le coût, ils l’ont répercuté sur les consommateurs, dont la plupart sont profondément mécontent. Les réactions de YouTube à la bande-annonce de la PS5 Pro ont été extrêmement négatives, avec un taux d’aversion de 3 : 1 sur YouTube.

Une solution sans problème ?

Beaucoup se demandent également si la PS5 Pro résout de réels problèmes. La génération actuelle de consoles a été en proie à des retards ou sorties de jeux décevanteset de nombreux remakes et remasters. Sony est même le portage de jeux qui étaient auparavant exclusifs aux consoles et aux PC dans le but d’atteindre de nouveaux publics. Cela a laissé la véritable bibliothèque « exclusives » de la PS5 quelque peu stérile.

Le lancement de la PS5 Pro était également absent de tout titre à succès utilisant le nouveau matériel. Astrobot, Sony le plus récent succès et probablement un best-seller de Noël, n’utilisera certainement pas toute cette puissance.











Bande-annonce de lancement d’Astrobot.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que la PS5 Pro sera épuisée au lancement. Sony produit probablement moins d’unités du modèle Pro que pour la PS5 de base, créant une pénurie artificielle qui stimulera la demande. Ceux qui peuvent se le permettre et qui souhaitent vivre la meilleure expérience de jeu possible sauteront sur l’occasion de posséder la console PlayStation la plus puissante jamais conçue.

Tout cela rend le lancement de la PS5 Pro un peu étrange. Les améliorations techniques de la PS5 Pro sont véritablement impressionnantes. Il s’adresse clairement aux joueurs inconditionnels qui souhaitent la meilleure expérience possible, quel qu’en soit le prix : Sony connaît son public ici.

Cependant, la PS5 Pro n’est pas la console qui favorisera une adoption massive ni qui convaincra les joueurs PS4 de finalement mettre à niveau. Au lieu de cela, comme tout ce qui est « Pro » dans le monde de la technologie, il s’agit simplement d’une autre option de niche haut de gamme.

Et même si je suis tenté par la promesse d’un véritable jeu sur console 4K 60FPS, je ne peux m’empêcher de penser que cette mise à niveau de mi-génération arrive à un moment où l’industrie du jeu a une myriade de choses plus importantes à régler qu’un brillant nouveau jouet.

