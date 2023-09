Comment la crise climatique affectera-t-elle le blé ?

Il y a une course contre la montre pour trouver comment rendre le blé plus résistant au climat. La demande de cultures de base comme le blé ne devrait augmenter qu’à mesure que crise climatique fait le monde système alimentaire plus vulnérables. Le blé constitue 20% des calories dans l’alimentation moyenne à l’échelle mondiale en tant que fibre alimentaire importante. D’ici 2050, la demande de blé devrait augmenter. grimper 50 % par rapport aux niveaux actuels, selon le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT). Le problème est que le blé ne peut tolérer qu’environ 75°F (24°C), ce qui le rend l’un des plus cultures sensibles à la chaleur par rapport à maïs et soja.

À mesure que les températures plus chaudes et la sécheresse deviendront la norme dans les régions habituées à la culture du blé, les rendements seront réduits. Les scientifiques prédisent que dans le pire des cas, où la température mondiale augmenterait de 4,3°C, le blé rendements des cultures pourrait chuter globalement de 22 % chaque année. Le meilleur des cas n’est pas non plus génial : si le monde se réchauffait à moins de 2°C, les rendements mondiaux du blé chuteraient quand même de 7 % chaque année. Le changement climatique aura au moins un certain effet sur la majeure partie de la production mondiale de blé, une sécheresse prolongée pouvant mettre à rude épreuve 60% des régions qui cultivent du blé d’ici 2100.

La course contre la montre pour développer un blé plus résilient au climat



Le blé tendre et le blé dur, également appelés blé pour pâtes ou macaroni, sont devenus les types de blé dominants produits dans les fermes du monde entier. Cela pourrait changer si les scientifiques étudient désormais des variétés de blé oubliées à travers le monde, moins populaires mais susceptibles de posséder des caractéristiques susceptibles de donner naissance à un nouveau type de blé. type de blé plus résistant à la chaleur, à la sécheresse et aux maladies. Mais la tâche est compliquée, car la monoculture, ou la culture uniforme d’un seul type de culture, est moins résistante aux maladies et aux conditions météorologiques que lorsque

plusieurs types d’une culture cultivée dans le même champ. Les scientifiques doivent donc trouver

plusieurs types de blé qui pourraient être cultivés dans des environnements différents et changeants.

Le processus de sélection des semences du monde entier se déroule au CIMMYT, un organisme de recherche international axé sur le développement de nouvelles variétés de maïs et de blé. Il y a autour 800 000 graines de blé uniques stockés dans des banques de gènes à l’échelle mondiale, dont un quart au CIMMYT. Le centre teste chaque année environ 5 000 types de blé nouvellement sélectionnés auprès des agriculteurs. Les résultats sont cependant encore en cours de travail, alors que les scientifiques découvrent de nouveaux défis permanents auxquels la culture doit résister, comme l’impact de la hausse des températures. températures nocturnes, qui a été peu étudié.