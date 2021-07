Comment la course à l’espace de Jeff Bezos et Branson annoncera un voyage hypersonique avec des vols de Londres à New York en 50 MINUTES

La fusée en forme de Willy de JEFF Bezos et sa rivalité macho avec Richard Branson pourraient annoncer une nouvelle ère de voyages dans l’espace où les gens ordinaires pourraient voler de Londres à New York en seulement 50 MINUTES.

Les analystes pensent qu’il existe une industrie d’un milliard de dollars prête à être ouverte en grand à l’aide de jets hypersoniques et de fusées transportant des passagers – et on espère qu’un jour, le voyage pourra être ouvert aux masses.

L’engin de forme phallique de Jeff Bezos a été lancé hier, annonciateur d’une nouvelle ère de voyages dans l’espace Crédit : Reuters

Bezos et Branson ont tous deux utilisé leurs milliards pour se propulser dans la stratosphère alors qu’ils appréciaient le frisson du vol spatial qui était autrefois réservé aux pilotes et aux astronautes hautement qualifiés.

Et tandis que leur rivalité apparente a suscité beaucoup de moqueries du monde en général – en particulier en raison de la forme phallique du métier de Bezos, de son chapeau de cow-boy et de ses commentaires remerciant ses ouvriers – cela pourrait être un tremplin clé pour la prochaine ère de l’air Voyage.

Le concept de vols spatiaux « point à point » qui réduiraient massivement les temps de vol long-courriers est déjà exploré par Virgin Atlantic.

Faire sauter un jet hypersonique dans le vide de l’espace pourrait réduire le temps de vol entre le Royaume-Uni et Hong Kong ou Tokyo à moins de deux heures.

Et ils ont prédit, tout comme les premiers avions qui ne transportaient qu’une ou deux personnes, la fusée Blue Origin de Bezos appelée New Shepherd et l’avion VSS Unity de Branson pourraient un jour être comme les gros porteurs du voyage spatial proche.

New Shepherd et VSS Unity ont tous deux atteint des vitesses de Mach 3 – 2 300 mph – et on pense que la prochaine étape est le voyage hypersonique, des vitesses de Mach 5 qui sont de près de 4 000 mph.

Les analystes ont déclaré que la plupart des non-milliardaires ne voudront pas simplement faire une escapade dans l’espace proche, ils voudront que la technologie ait une application plus pratique et plus réelle.

Les vols spatiaux hypersoniques de point à point pourraient être la réponse et voir un voyage de Londres à Tokyo, au Japon, réduit à seulement 90 minutes, ou un voyage à New York en seulement 50 minutes.

Le magnat de SpaceX, Elon Musk, a également un intérêt dans le jeu – et a suggéré que sa fusée Starship pourrait être utilisée pour transporter des personnes lors de voyages hypersoniques autour de la Terre, et pas seulement pour les faire voler sur Mars.

Certaines entreprises prédisent que la technologie pourrait être prête d’ici 2050.

On pense que les vols sont dans des décennies – mais les passagers aériens pourraient un jour naviguer dans des avions « de paquebot spatial » qui pourraient vous transporter à l’autre bout du monde en une fraction des temps de vol actuels.

Voulez-vous passer tout le temps à faire un tour de joie? Non. Vous voulez aller de New York à Tokyo en une heure ou deux Ron Epstein

L’analyste de l’aérospatiale de Bank of America, Ron Epstein, a déclaré à CNN que le seul moyen de rendre viable le rêve spatial de Bezos et Branson était d’utiliser la technologie pour les vols commerciaux – car plus de passagers signifie des prix moins chers.

« La seule façon d’obtenir ce volume est de l’intégrer à un réseau de transport », a-t-il déclaré.

« Voulez-vous passer tout votre temps à faire un tour de joie ? Non. Vous voulez aller de New York à Tokyo en une heure ou deux. »

C’est un marché qui pourrait déjà valoir 20 milliards de dollars chaque année – une estimation basée sur les plus de 150 millions de personnes qui ont pris des vols long-courriers de 10 heures ou plus en 2018.

Si cinq pour cent de ces clients de la jet-set payaient 2 500 $ pour voyager dans l’espace avec des jets hypersoniques, une nouvelle industrie de 20 milliards de dollars exploserait.

Jeff Bezos espère qu’un jour les vaisseaux spatiaux seront comme des « 787 Dreamliners » Crédit : Reuters

La firme de Richard Branson envisage déjà des voyages commerciaux hypersoniques Crédit : AFP

L’expert en aérospatiale insiste sur le fait que l’estimation des billets de 2 500 $ est faible, étant donné que les gros joueurs paient actuellement beaucoup plus pour les billets d’affaires et de première classe long-courriers.

Il dit que la perspective de vols commerciaux hypersoniques se produira le plus tôt possible.

« Ce n’est pas quelque chose qui sera facile à faire. Je pense que cela arrivera du vivant de mes enfants, voire du mien. Mais ce n’est pas dans cinq ans », a-t-il déclaré.

L’expert en aviation Alex Macheras a déclaré à The Sun Online : « Il existe certainement un marché pour que les voyageurs volent plus rapidement de A à B.

« Le secteur de l’aviation a déchiffré le code des lits plats, des services de luxe, des superjumbo jets et récemment des avions plus efficaces et plus silencieux… mais le temps qu’il faut pour voler du point A au point B n’a pas fait partie de l’innovation depuis la disparition de Concorde.

Il a ajouté : « Il y a d’innombrables considérations et obstacles à surmonter, ce qui signifie que cela prendra encore probablement un certain temps – objectifs liés au changement climatique, efficacités (à la fois économiques et environnementales), certaines exigences technologiques, recherche et investissements liés à l’exploitation d’avions hypersoniques, mais rassurez-vous : ça arrive. »

GRANDS ROULEAUX

M. Macheras a ajouté qu’il pensait que les passagers à haute vitesse paieraient le prix pour profiter de ces vols courts et hypersoniques.

Les passagers riches paient déjà pour des privilèges beaucoup plus mineurs tels que des cabines plus silencieuses, des sièges-lits et un embarquement prioritaire – alors pourquoi ne débourseraient-ils pas plus de la moitié du temps de vol ?

Bezos a déjà comparé ses plans pour étendre ses rêves de vol spatial à la croissance des voyages aériens commerciaux lors d’une conférence de presse après le lancement de sa fusée mardi.

Il a déclaré: « Nous sommes vraiment presque dans la phase de tempête de neige. Ce sont des biplans, et ils volent dans le champ d’un agriculteur. Et chargeant … pour faire voler des gens pendant quelques minutes dans les airs, c’est ce que nous sommes fais en ce moment.

« Mais savez-vous où mène cette phase de débarquement ? Aux 787. Et c’est ce que nous devons faire. »

La fusée New Shepherd de Blue Origin a fait voler Bezos et ses amis dans l’espace pour une « balade de joie » Crédit : Reuters

Virgin Galactic a lancé son avion spatial VSS Unity depuis un autre avion Crédit : AP

Et en 2019, la société d’investissement UBS a prédit : « Certains pourraient considérer le potentiel d’utilisation de l’espace pour desservir le marché des voyages long-courriers comme de la science-fiction, nous pensons … les vols de point à point qui durent plus de 10 heures … est un grand marché. être cannibalisé. »

Laura Forczyk, propriétaire du cabinet de conseil spatial Astralytical, a déclaré : « Les premiers avions transportaient très peu de personnes. Imaginez à quoi ressembleraient les tarifs aériens s’ils n’en transportaient encore que quelques-uns.

Et les entreprises aérospatiales sont désireuses d’investir dans la vision de Virgin en matière de voyages spatiaux court-courriers.

En 2019, Boeing a acheté une participation de 20 millions de dollars dans la société spatiale de Richard Branson pour aider à développer des jets hypersoniques.

Et en mai de cette année, la NASA a conclu un accord avec Virgin permettant à l’agence spatiale de partager ses ressources et son expertise avec l’entreprise.

La vision de Branson des voyages spatiaux point à point est l’une des principales raisons pour lesquelles le cours de l’action de son entreprise a augmenté de plus de 50% l’année dernière malgré le fait que Covid a frappé l’industrie du voyage.

Le jet actuel de Virgin Galactic est Mach 3 – donc son seul supersonique plutôt qu’hypersonique – ce qui signifie qu’il peut atteindre des vitesses maximales de 2 300 mph, bien que les futurs vaisseaux spatiaux se déplaceraient probablement à une vitesse beaucoup plus grande.

Mais tous les experts en voyages ne sont pas aussi enthousiastes à l’idée d’être attachés à une fusée et d’être propulsés dans l’espace.

Simon Calder, l’un des journalistes de voyage les plus respectés du Royaume-Uni, pense que les compagnies aériennes continueront de faire du vin et de dîner aux passagers sur les vols long-courriers plutôt que d’investir dans la technologie hypersonique.

Il a déclaré à Sun Online: « Je suis assez vieux pour avoir volé sur Concorde – en tant que coursier ne payant que 150 £ de Londres à New York.

« Le jet supersonique était basé sur la technologie des années 1960 et était ridiculement inefficace. Mais même dans les années 2020, je ne vois aucune perspective de voyage hypersonique avant quelques décennies, date à laquelle j’espère faire le tour du Royaume-Uni avec mon jet personnel pack.

« Les compagnies aériennes se sont beaucoup plus concentrées sur la satisfaction des voyageurs d’affaires afin qu’elles ne remarquent pas combien de temps cela prend, et je m’attends à ce que cela continue.

« En outre, la pandémie de coronavirus signifie que les voyages d’affaires se sont en grande partie effondrés et que, au cours des prochaines années, les voyageurs resteront plus près de chez eux – et si vous n’allez que jusqu’à Francfort ou Milan, cela n’a pas vraiment d’importance si cela prend deux heures ou 20 minutes, avec tout le bruit dans les aéroports avant et après le vol. »

Vous pouvez suivre @SimonCalder sur Twitter en en suivant ce lien, et @AlexInAir en cliquant ici.