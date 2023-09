Comment la Cour suprême pourrait renflouer Bob Menendez

« L’acte d’accusation du gouvernement met à nu des preuves remarquables de corruption publique », a déclaré l’ancien procureur fédéral Harry Sandick à propos de l’affaire Menendez. «La seule question à laquelle le gouvernement doit répondre est de savoir si ces accusations étonnantes entrent dans le champ d’application de la loi sur la corruption publique telle que la Cour suprême l’a défini ces dernières années. En particulier, ces cadeaux ont-ils été offerts à Menéndez en échange d' »actes officiels », terme étroitement défini.»

La Haute Cour s’est penchée sur des « actes officiels » en 2016 lorsqu’elle a invalidé la condamnation de McDonnell, un républicain accusé d’avoir accepté des pots-de-vin pour promouvoir les produits d’une société de tabac. Et plus tôt cette année, dans le cas de l’assistant de Cuomo, le tribunal a restreint le recours à une loi fédérale qui érige en crime le fait de priver le public de « services honnêtes ». Cette loi fait partie des lois que Menendez est accusé d’avoir violées.

La Cour suprême s’est penchée sur des « actes officiels » en 2016 lorsqu’elle a invalidé la condamnation de l’ancien gouverneur de Virginie, Bob McDonnell, un républicain accusé d’avoir accepté des pots-de-vin pour promouvoir les produits d’une entreprise de tabac. | Andrew Harnik/AP

D’autres arrêts récents de la Cour suprême, comme un Décision de 2020 annulant les condamnations de deux personnes impliquées dans le scandale « Bridgegate » dans le New Jersey, ont suivi un schéma similaire. Les juges ont déclaré qu’ils appliquaient simplement le texte des lois sur la corruption publique et cherchaient à éviter de criminaliser des activités ordinaires comme le lobbying. Des procureurs trop zélés, a suggéré le tribunal dans des décisions pour la plupart unanimes, ont utilisé à mauvais escient ces lois pour cibler des agissements politiques qui peuvent être peu recommandables mais qui ne sont pas nécessairement illégaux.

Dans l’arrêt McDonnell, le juge en chef John Roberts a écrit que seuls les « actes officiels » ou les actions décisives du gouvernement, comme l’introduction d’un texte législatif ou une influence politique d’une autre manière, pouvaient être considérés comme faisant partie d’un stratagème de corruption. Ce que Roberts a décrit comme des faveurs politiques de routine, comme organiser une réunion ou passer un appel téléphonique, ne le pouvaient pas.

La question pour les procureurs de Menendez est de savoir si la conduite décrite dans l’acte d’accusation est légalement considérée comme des « actes officiels » qu’il a accomplis en échange de pots-de-vin – ou s’il s’agit d’une activité plus informelle, similaire aux services que les représentants élus fournissent habituellement à leurs électeurs ou à leurs alliés politiques à l’extérieur. chaînes officielles.

Parmi les mesures que Menendez aurait prises : contacter un responsable du ministère américain de l’Agriculture alors qu’il cherchait à préserver la capacité de l’entreprise d’un autre coaccusé d’être le certificateur halal exclusif pour les exportations de produits alimentaires américains vers l’Égypte, contacter un superviseur du procureur du New Jersey. bureau du général pour tenter d’influencer deux affaires pénales en cours et exhorter le président Joe Biden à nommer un procureur américain dans le New Jersey que Menendez pensait pouvoir manipuler.

Les procureurs ont déclaré que Menendez avait également fait savoir aux responsables égyptiens, par l’intermédiaire d’intermédiaires, qu’« il approuverait ou supprimerait les blocages sur le financement militaire étranger et les ventes d’équipements militaires à l’Égypte » en vertu de son rôle de leader au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères.

Les procureurs qui poursuivent Menendez semblent avoir eu la décision McDonnell à l’esprit lorsqu’ils ont rédigé le langage des documents d’accusation.

Dans l’acte d’accusation, les procureurs accusent Menendez d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de « une série d’actes officiels et de manquements aux devoirs officiels » et précisent qu’il a utilisé son « pouvoir et son influence » en tant que sénateur pour accorder des faveurs à trois hommes d’affaires inculpés aux côtés du sénateur et sa femme.

En décrivant les contacts de Menendez avec le responsable de l’USDA, par exemple, les procureurs affirment qu’il a « fait pression » sur l’individu – un mot tiré de l’arrêt McDonnell, dans lequel Roberts a écrit que « si un responsable organise une réunion, organise un événement ou fait un appel téléphonique sur une question ou une affaire qui est ou pourrait être pendante devant un autre fonctionnaire, qui pourrait servir de preuve d’un accord pour prendre un acte officiel.

« Un jury pourrait conclure, par exemple, que le fonctionnaire tentait de faire pression ou de conseiller un autre fonctionnaire sur une affaire en cours », a écrit Roberts. « Et si le fonctionnaire acceptait d’exercer cette pression ou de donner ce conseil en échange d’un objet de valeur, ce serait illégal. »

Le bureau du procureur américain de Manhattan – et Menendez lui-même – ont semblé immédiatement se poser la question de savoir si sa conduite pouvait respecter la barre fixée par la décision McDonnell.

« Le service aux électeurs fait partie du travail de tout législateur – le sénateur Menendez n’est pas différent », a déclaré le procureur américain Damian Williams lors d’un discours aux journalistes la semaine dernière.

Mais, a-t-il suggéré, le comportement de Menendez allait au-delà du service aux électeurs, soulignant que Menendez a détaillé sur son propre site Web du Sénat qu’il n’était pas autorisé à contraindre une agence à agir en faveur de quelqu’un, à influencer une affaire privée ou à s’impliquer dans une affaire pénale. .

La condamnation de Joseph Percoco, assistant de longue date d’Andrew Cuomo, a été annulée par la Cour suprême. L’opinion du juge Samuel Alito a limité les circonstances dans lesquelles des citoyens privés peuvent être reconnus coupables de priver le gouvernement de « services honnêtes ».

« Nous affirmons que dans les coulisses, le sénateur Menendez faisait ces choses pour certaines personnes – les personnes qui le soudoyaient, lui et sa femme », a déclaré Williams.

Pour sa part, Menendez a déclaré dans un communiqué publié quelques heures après la révélation de son acte d’accusation : « Ils ont dénaturé le travail normal d’un bureau du Congrès. »

Les procureurs doivent également faire face à la décision rendue par la Cour suprême en mai dernier dans le cas de Joseph Percoco, un collaborateur de longue date de Cuomo qui a temporairement quitté son poste gouvernemental pour travailler comme directeur de campagne du gouverneur tout en acceptant de l’argent pour aider une société immobilière de New York. développeur avec un projet d’État lucratif.

L’opinion du juge Samuel Alito au nom du tribunal a limité les circonstances dans lesquelles des citoyens privés peuvent être reconnus coupables de priver le gouvernement de « services honnêtes ». Dans une opinion concordante, le juge Neil Gorsuch a également suggéré que l’ensemble de la loi sur la fraude aux services honnêtes soit rejetée, en écrivant : « À ce jour, personne ne sait ce qu’englobe la « fraude aux services honnêtes ».

Menendez et ses quatre coaccusés, dont son épouse, sont accusés de complot en vue de commettre une fraude liée aux services honnêtes. Les procureurs affirment qu’ils ont, avec le sénateur, « conçu[d] un stratagème et un artifice pour frauder et priver le public de son droit intangible aux services honnêtes de Robert Menendez.

D’anciens procureurs fédéraux chargés de la corruption ont prédit que la décision Percoco ferait probablement l’objet d’un procès préalable au procès.

Rien de tout cela, cependant, n’est probablement une surprise pour ceux qui supervisent l’affaire Menendez. Le bureau même qui poursuit Menendez a porté l’affaire initiale contre Percoco, bien que sous sa direction préalable. Et l’actuel chef de la division pénale du bureau, Daniel Gitner, représentait l’un des coaccusés de Percoco lorsque Gitner travaillait dans un cabinet privé.

Le procureur américain lui-même a déjà fait face aux conséquences du resserrement des lois sur la corruption par la Cour suprême. Williams était membre de l’équipe de poursuite qui a travaillé sur un procès fortement influencé par la décision McDonnell : le nouveau procès de Sheldon Silver, l’ancien président de l’Assemblée de l’État de New York, inculpé de corruption fédérale.

La condamnation initiale de Silver, en 2015, a été annulée par une cour d’appel fédérale à la suite de la décision McDonnell, la cour d’appel affirmant que l’explication donnée par le juge de district sur une action officielle était trop large.

Williams a aidé à rejuger l’affaire en 2018, et un autre membre de cette équipe de poursuites, Tatiana Martins, a déclaré que les procureurs de Menendez – et Williams en particulier – se sont sûrement concentrés de près sur la façon de procéder avec succès à la lumière de la décision McDonnell.

« McDonnell était quelque chose auquel nous étions très sensibles, donc Damian aura certainement lu cet acte d’accusation et l’aura signé de manière très détaillée », a déclaré Martins, qui est ensuite devenu chef de l’unité de corruption publique du bureau et est maintenant associé chez Davis. Polk & Wardwell LLP. « Je suis sûr que McDonnell était une priorité pour lui. »

Silver a été recondamné, bien que cette condamnation ait été partiellement annulée.