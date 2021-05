Comment la Cour suprême pourrait éliminer la ligne de viabilité de l’avortement

Cette semaine, la Cour suprême a décidé d’entendre une affaire concernant la «loi sur l’âge gestationnel» du Mississippi. La loi n’interdit pas purement et simplement les avortements. Mais il les interdit à 15 semaines de gestation (sauf pour les urgences médicales et les anomalies fœtales sévères).

Cette interdiction, comme l’a jugé un tribunal inférieur et le circuit des 5h, est manifestement inconstitutionnelle. Il viole Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey en interdisant les avortements avant la viabilité, le stade (environ 23 à 24 semaines) où il existe une chance raisonnable de survie après la naissance. Compte tenu de la composition actuelle de la Cour suprême, cependant, il n’est pas surprenant que le Mississippi ait persuadé la cour d’envisager un précédent renversant de cinq décennies.

Comme beaucoup l’ont noté, l’affaire soulève la possibilité que le tribunal puisse annuler Roe v. Wade lui-même. Mais ce n’est pas nécessaire. Plutôt que de déclarer explicitement qu’il n’y a plus de droit constitutionnel à l’avortement, le tribunal pourrait simplement éliminer la ligne de viabilité. Ce faisant, il prolongerait la mort du droit à l’avortement par mille coupes. Mais s’il régnait comme le Mississippi l’espère, ce ne serait pas une simple coupure – ce serait un effacement monumental des droits reproductifs.

Les arguments du Mississippi

Le Mississippi offre des arguments tout à fait peu convaincants pour abandonner cette ligne de longue date et éminemment réalisable. Il n’offre pas non plus la «justification spéciale» nécessaire pour renverser un précédent. Mais comme certains juges conservateurs l’ont signalé, même le précédent de renversement du précédent est à gagner.

Le Mississippi prétend que la ligne de viabilité est arbitraire et dépassée. Cependant, cela n’a pas changé depuis au moins 1992, lorsque Casey a réaffirmé la détention centrale de Roe. Le Mississippi insiste également sur le fait que cette ligne grossit la société et la profession médicale en autorisant les avortements lorsque les fœtus peuvent prétendument ressentir de la douleur. Mais cette accusation ignore le fait que, même si les fœtus actuels ont certaines des structures physiques nécessaires à la perception de la douleur, le système sensoriel complet nécessaire pour interpréter la douleur ne se développe pas avant la viabilité.

Prétendant s’inquiéter de la santé maternelle, le Mississippi affirme que les États devraient être en mesure d’interdire la prévalence des avortements, car les avortements tardifs sont plus risqués que les avortements antérieurs. Peu importe quel équilibre des risques les femmes enceintes pourraient choisir pour elles-mêmes; peu importe que l’accouchement est plus risqué que même les avortements tardifs. En fait, Le défi du Mississippi à Roe mettrait 25 millions de personnes en danger de perdre la couverture de l’avortement, selon Planned Parenthood, les exposant à plus de risques, pas moins.

Certains seraient forcés d’accoucher; d’autres pourraient poursuivre des avortements illégaux et, comme l’histoire l’a montré, dangereux. Et, ignorant tout un ensemble de preuves du contraire, le Mississippi insiste sur le fait que l’interdiction des avortements avant la viabilité favoriserait la santé psychologique des femmes enceintes. En fait, se voir refuser la possibilité d’avoir un avortement est plus susceptible d’augmenter l’anxiété et de réduire l’estime de soi et la satisfaction de sa vie que d’avoir un avortement.

Si la ligne de viabilité a disparu

Enfin, malgré le malaise que de nombreux juges conservateurs ont exprimé à propos de se tourner vers le droit international pour présenter des arguments constitutionnels, le Mississippi note que les États-Unis sont l’un des rares pays, dont la Chine, le Canada et les Pays-Bas, à autoriser les avortements jusqu’à 24 semaines. . Pourtant, le Mississippi ignore le fait que de nombreux pays avec des limites d’avortement antérieures offrent un accès complet à la contraception; soutien aux soins prénatals, postnatals et maternels; et des filets de sécurité pour les familles en difficulté.

En revanche, de nombreux États qui ont interdit les avortements pratiqués ne sont pas disposés à offrir le type de soutien qui aiderait les femmes à éviter une grossesse ou à prendre soin d’un enfant. Le Mississippi, l’État le plus pauvre du syndicat, a refusé d’étendre Medicaid, laissant des centaines de milliers de Mississippiens non assurés sans couverture médicale. Apparemment, le Mississippi se soucie profondément de préserver la vie in utero, mais pas tellement une fois qu’un enfant est né.

Aucun des arguments avancés par le Mississippi ne justifie l’éviscération de la ligne de viabilité. La justification du maintien du droit à un avortement prévisible est tout aussi vraie aujourd’hui qu’elle l’était il y a trois décennies, lorsque Casey a soutenu Roe. La ligne de viabilité n’a pas été irréalisable, ce n’est pas un «anachronisme écarté par la société» et son élimination créerait une «épreuve particulière» pour d’innombrables femmes enceintes. En bref, «aucun changement de fait n’a rendu la viabilité plus ou moins appropriée» comme limite au pouvoir de l’État d’interdire les avortements.

Le seul changement factuel est de savoir qui siège aujourd’hui à la plus haute cour du pays: six juges qui ne sont pas d’accord avec la décision centrale de Roe et au moins quatre qui ont voté pour entendre cette affaire et qui apparemment ne prennent pas le précédent au sérieux. Si cinq d’entre eux partagent ce point de vue, peu importe qu’ils renversent Roe. Une fois que la ligne de viabilité disparaîtra, il n’y aura pas de limite durable quant au moment où les États pourront interdire les avortements, et Roe sera presque disparu.

Sonia M. Suter est professeure de droit en recherche sur la famille Kahan et directrice fondatrice de l’initiative Health Law à la George Washington University Law School. Suivez-la sur Twitter: @smsuter