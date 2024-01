Comment la Cour internationale de Justice devrait arrêter la guerre à Gaza

À la Cour internationale de Justice la semaine dernière, les représentants de l’Afrique du Sud ont présenté leurs arguments en faveur de l’adoption par la Cour la mesure provisoire suivante (une ordonnance provisoire juridiquement contraignante) parmi tant d’autres :

L’État d’Israël suspendra immédiatement ses opérations militaires à l’intérieur et contre Gaza.

L’Afrique du Sud a présenté des arguments solides pour étayer sa demande, mais la Cour pourrait bénéficier d’alternatives à considérer. En voici un :

L’État d’Israël observera un cessez-le-feu humanitaire immédiat avec les groupes armés palestiniens à Gaza. De nouvelles attaques de ces groupes armés pourraient donner lieu à une réponse défensive strictement limitée et proportionnée, en stricte conformité avec le droit international humanitaire.

Permettez-moi d’expliquer la demande de l’Afrique du Sud, la réponse d’Israël et ma propre proposition.

L’Afrique du Sud avance deux arguments fondamentaux pour justifier la mesure demandée.

Le premier argument de l’Afrique du Sud est pragmatique. Gaza est au bord de la famine et la maladie se propage rapidement. La crise humanitaire ne peut être contenue, et encore moins inversée, sans une suspension des opérations militaires israéliennes. La mesure demandée « est la seul moyen pour garantir la réponse humanitaire et éviter encore davantage de morts et de destructions inutiles », en particulier compte tenu de l’ampleur et du caractère aveugle de la campagne militaire israélienne.

Le deuxième argument de l’Afrique du Sud repose sur principe:

Si une opération militaire, aussi prudente soit-elle, est menée dans le but de détruire un « peuple », en tout ou en partie, elle viole la Convention sur le génocide et doit cesser. C’est pourquoi toutes les opérations militaires susceptibles de violer la convention sur le génocide doivent cesser.

En d’autres termes, si la Cour estime plausible (le critère juridique applicable) que la campagne militaire israélienne soit motivée par une intention génocidaire et risque de causer un préjudice irréparable aux droits des Palestiniens au titre de la Convention, alors la Cour ne peut pas permettre que cette campagne militaire se poursuive.

Dans sa réponse, Israël qualifie l’ordre demandé de « franchement étonnant » et présente deux arguments fondamentaux à son encontre.

Le premier argument d’Israël s’appuie sur précédent. La Cour a récemment commandé La Russie va « suspendre immédiatement ses opérations militaires » contre l’Ukraine. Israël affirme que cette affaire était « fondamentalement différente ». L’ordonnance antérieure de la Cour ne reposait pas sur une allégation plausible selon laquelle les forces russes commettaient des actes distincts de génocide. Au lieu de cela, la Cour a accepté la nouvelle théorie juridique de l’Ukraine selon laquelle l’ensemble de l’opération militaire russe reposait sur ses (fausses) allégations selon lesquelles l’Ukraine commettait un génocide contre les Ukrainiens russophones, et que l’Ukraine a un droit plausible de ne pas être soumis à la force armée sur la base d’une telle théorie juridique. (fausse) allégation. Israël aussi invoque le Bosnie affaire de génocide, dans laquelle la Cour n’a pas ordonné à la Serbie-et-Monténégro de suspendre ses opérations militaires, mais seulement d’empêcher des actes discrets de génocide, apparemment au motif qu’une ordonnance de suspension protégerait des droits non couverts par la Convention sur le génocide elle-même. Israël conclut que la mesure demandée n’est pas appuyée par le Russie cas, et en fait « cherche à inverser » Bosnie cas.

Le premier argument d’Israël n’est pas convaincant. L’une des principales affirmations de l’Afrique du Sud est qu’Israël commet un génocide, non seulement en tuant et en blessant des Palestiniens individuels, mais aussi en imposant délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique en tout ou en partie, par le biais de une combinaison de siège, de famine, de déplacements forcés et de destruction généralisée des infrastructures civiles et médicales. Ces conditions sont désormais largement réunies, et les opérations militaires israéliennes en cours empêchent les travailleurs humanitaires d’empêcher que ces conditions n’entraînent la destruction physique du groupe. Si la Cour juge plausibles les affirmations de l’Afrique du Sud concernant l’intention génocidaire, alors une suspension des opérations militaires serait justifiée pour protéger les droits découlant de manière plausible de la Convention sur le génocide.

Le deuxième argument d’Israël est que la mesure demandée « causerait un préjudice irréparable » à Israël et est «hors de proportion avec la protection qu’ils sont censés apporter. Même si certaines des actions d’Israël sont vraisemblablement considérées comme étant de caractère génocidaire, d’autres ne le sont pas. De plus, certaines des actions d’Israël ont des objectifs légitimes, comme la suppression des tirs de roquettes sur Israël par le Hamas et d’autres groupes armés. Un ordre de suspendre toutes les opérations militaires irait trop loin, porterait préjudice aux droits d’Israël sans protéger les droits de l’Afrique du Sud en vertu de la Convention sur le génocide ni protéger les Palestiniens de Gaza contre les actes de génocide.

Le deuxième argument d’Israël est particulièrement peu convaincant, car le fait de ne pas indiquer de mesure provisoire allant dans le sens de la demande de l’Afrique du Sud aurait en soi des effets tout à fait disproportionnés sur les droits en jeu. L’objet et le but de la Convention sur le génocide sont d’empêcher la destruction de groupes humains. Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à un risque imminent de destruction collective, déclenché par la campagne militaire israélienne et impossible à prévenir tant que la campagne militaire israélienne se poursuit. Les tirs aveugles de roquettes sur Israël par le Hamas et d’autres groupes armés sont illégaux et criminels. Il provoque régulièrement la terreur et provoque des dégâts matériels, provoque parfois des blessures et, dans de rares cas, tue des civils. Mais face à un choix difficile entre ordonner à Israël de suspendre ses opérations militaires et permettre à ces opérations de se poursuivre, il ne fait aucun doute qu’un équilibre crédible des droits favorise de manière décisive le premier.

Heureusement, la Cour n’est pas confrontée à un choix aussi difficile et elle ne doit pas non plus parvenir seule à un équilibre équitable des droits. Certains juges pourraient hésiter à ordonner ce qu’Israël décrit comme « la suspension unilatérale des opérations militaires par une seule partie au conflit, laissant l’autre partie libre de poursuivre ses attaques, ce qu’elle a déclaré avoir l’intention de faire ». Le but de ma proposition est de donner à ces juges une alternative viable à considérer.

Le 8 décembre 2023, tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU sauf deux ont voté pour exiger un cessez-le-feu humanitaire immédiat, avec 13 États sur 15 votant pour et un s’abstenant, mais ils ont été empêché de prendre cette mesure décisive grâce au seul veto des États-Unis. Le 12 décembre, l’Assemblée générale de l’ONU exigé « un cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza par 153 voix pour et 10 contre, avec 23 abstentions. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, une écrasante majorité de la communauté internationale estime qu’un cessez-le-feu humanitaire immédiat établit un équilibre approprié entre les droits des Palestiniens de Gaza et les droits légitimes d’Israël. À mon avis, la Cour, dans sa sagesse, devrait tirer la même conclusion et ordonner à Israël d’observer un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Il est vrai que la Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires qu’aux États régulièrement saisis, en l’occurrence au titre de la convention sur le génocide. Pour cette raison, la Cour ne peut pas ordonner au Hamas et à d’autres groupes armés d’accepter ou de respecter un tel cessez-le-feu. L’ordonnance de la Cour devrait être rédigée en conséquence. Israël ne peut pas respecter un cessez-le-feu à moins que le Hamas et d’autres groupes armés ne cessent effectivement le feu. Si ces groupes reprenaient leurs attaques contre Israël, les forces armées israéliennes seraient autorisées à répondre avec une force défensive strictement limitée et proportionnée, visant à rétablir le cessez-le-feu, et non par une reprise d’opérations militaires offensives majeures. La formulation que je propose vise à refléter ces considérations, mais pourrait sans doute être affinée davantage.

Une objection à ma proposition a déjà été abordée. On pourrait prétendre qu’une telle ordonnance porterait atteinte au droit de légitime défense d’Israël en vertu de la Charte des Nations Unies ainsi que du droit international général. Ce ne serait pas le cas. Comme nous venons de l’expliquer, l’écrasante majorité des États au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale de l’ONU ont déjà estimé que le droit d’Israël à la légitime défense ne justifierait pas la poursuite des opérations militaires si un cessez-le-feu pouvait être obtenu. Il n’y a aucune raison pour que la Cour donne au droit d’Israël à la légitime défense une portée et une force que l’écrasante majorité des États rejette. En tant que principal organe judiciaire des Nations Unies, la Cour peut s’appuyer sur les conclusions d’autres organes de l’ONU.

Une deuxième objection est plus sérieuse. Ma proposition ne fait pas grand-chose pour encourager le Hamas et d’autres groupes armés à observer eux-mêmes un cessez-le-feu, ce qui compromettrait son succès. Ma proposition ne concerne pas non plus la captivité continue de plus d’une centaine d’otages pendant plus de cent jours. La prise d’otages est toujours un crime. Prendre des enfants, des personnes âgées et des infirmes est une obscénité. La Cour devrait trouver un moyen de reconnaître leurs droits.

Même si la Cour ne peut pas ordonner des mesures provisoires à l’encontre du Hamas et d’autres groupes armés, elle peut ordonner des mesures provisoires au demandeur dont elle est saisie : l’Afrique du Sud. En effet, la troisième demande de l’Afrique du Sud invite la Cour à ordonner à l’Afrique du Sud et à Israël de « prendre toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide ». De même, la Cour devrait rédiger une ordonnance dans le sens suivant :

La République d’Afrique du Sud prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour garantir que le Hamas et les autres groupes armés respectent un cessez-le-feu humanitaire immédiat et libèrent immédiatement et sans condition tous les otages en leur pouvoir.

La justification juridique d’une telle ordonnance serait que de nouvelles attaques, ainsi que le maintien en captivité des otages, tendraient à « aggraver ou étendre le différend porté devant la Cour ou à le rendre plus difficile à résoudre » et relèveraient donc du champ d’application de la Le pouvoir de la Cour d’indiquer dûment des mesures conservatoires aux parties devant elle.

Une dernière objection vient de l’autre côté. On pourrait faire valoir qu’ordonner à Israël d’observer un cessez-le-feu, plutôt que de simplement suspendre ses opérations militaires,…