Comment la Coupe du monde peut s’intégrer au petit Qatar

Le Qatar est le plus petit pays à avoir accueilli la Coupe du monde de football. Il est éclipsé par les hôtes récents, la Russie et le Brésil, et par l’hôte de 2026 – l’ensemble du continent nord-américain. La nature compacte du tournoi est immédiatement évidente pour les visiteurs arrivant à Doha, avec un site, le stade 974, visible depuis la route de l’aéroport, et plusieurs autres stades faisant surface sur une route le long des autoroutes de la capitale. L’expérience d’assister à un match peut sembler urbaine et locale, comme une visite à Capital One Arena au centre-ville de DC ou au Barclays Center de Brooklyn.

À certains moments, les matchs ont ensanglanté des quartiers de la capitale, qui souffraient déjà d’embouteillages, avec un grondement paralysant, comme ce fut le cas mardi, lorsque la police a eu du mal à désengorger le stade Education City après que la Tunisie et le Danemark eurent joué. Mercredi soir, les supporters du Maroc ont inondé l’une des lignes de métro, mais l’ambiance était à la fête, malgré la cohue. Dans un wagon de métro, un groupe de fans s’est rassemblé autour d’un homme tenant un téléphone portable et regardant le Japon bouleverser l’Allemagne, 2-1.

Ce n’était pas une mince affaire d’organiser l’un des plus grands événements sportifs du monde dans l’un de ses plus petits pays. Nous avons cherché à visualiser à quel point la tâche était remarquable, quoi d’autre ? Ballons de football.

Le Qatar s’étend sur un peu plus de 4 400 milles carrés, soit à peu près la taille du Connecticut. La Russie, qui a accueilli la Coupe du monde en 2018, s’étend sur plus de 6,3 millions de kilomètres carrés, soit 1500 fois la taille du Qatar. Et le Brésil, qui l’a accueilli en 2014, s’étend sur plus de 3,2 millions de kilomètres carrés, soit 727 fois la taille du Qatar.

Même la Suisse, le plus petit pays à accueillir le tournoi avant le Qatar, fait plus de 3 fois la taille de l’hôte actuel.

Malgré les quartiers exigus, plus d’un million de personnes devraient converger vers le pays de 2,9 millions d’habitants, augmentant la population de plus d’un tiers.

Alors, où restent-ils tous ? Certains séjournent dans des hôtels facturant plus de 1 000 dollars la nuit. D’autres séjournent dans des bateaux de croisière amarrés près de Doha. Et pour ceux qui ne peuvent se permettre aucune de ces options, des appartements moins chers sont disponibles ainsi que des abris ad hoc où l’hébergement coûte environ 200 $ la nuit.

Les visiteurs séjournent également dans les pays voisins du golfe et font la navette pour les jeux. Mais une fois au Qatar, voyager entre les stades est plus facile que lors des précédents tournois de la Coupe du monde.



Les distances entre les arènes lors de la Coupe du monde en Russie s’étendaient jusqu’à 1 500 miles – un voyage d’une journée en train. Au Qatar, la plus grande distance à parcourir est à moins de 40 miles du centre de Doha. Le stade Al Bayt, à 40 minutes de route au nord de la capitale et conçu comme une tente du désert, nécessite un trajet jusqu’au bout d’une ligne de métro et un trajet en bus de 25 minutes suivi de 15 minutes à pied.

Le resserrement de cette Coupe du monde a conduit à des solutions innovantes : le stade 974, qui peut accueillir 40 000 personnes, est construit à partir de conteneurs d’expédition, destinés à être démantelés à la fin de l’événement au Qatar et à être envoyés dans d’autres pays dans l’espoir d’accueillir leur propres tournois.

“C’est certainement remarquable de construire un stade temporaire”, a déclaré Danyel Reiche, professeur associé invité de sciences politiques et de relations internationales à l’Université de Georgetown au Qatar. Reiche est également co-auteur du livre “Qatar and the 2022 FIFA World Cup: Politics, Controversy, Change”.

“Ici, les Qataris abordent les problèmes plus que d’autres”, a-t-il déclaré.

Le Qatar a construit sept nouveaux stades pour accueillir les jeux. Certains rendent hommage à ses caractéristiques culturelles : des murs blancs scintillants évoquent le passé du pays en tant que plaque tournante de la pêche aux perles ; les courbes plongeantes représentent le voilier boutre traditionnel.

Mais la construction de l’infrastructure pour les jeux s’est accompagnée d’un lourd tribut humain.

Selon Human Rights Watch, 95% de la main-d’œuvre du pays est composée de migrants, la plupart d’entre eux originaires d’Asie du Sud et d’Afrique travaillant dans les secteurs de la construction ou des services pour de bas salaires. Le Qatar a été la cible d’une condamnation internationale alors que les travailleurs engagés dans la construction menant au tournoi travaillaient dans une chaleur brutale pour un maigre salaire. Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que des milliers de personnes sont mortes ou ont subi des blessures qui ont changé leur vie depuis le début des préparatifs il y a 12 ans.

« Il est important de se souvenir de ce que les travailleurs migrants ont traversé pour pouvoir offrir cela, pour nous permettre de profiter de ces jeux », a déclaré Hiba Zayadin, chercheuse principale à la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch.