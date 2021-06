Comment la Coupe du monde féminine 2023 dynamise déjà le football en Océanie

Un an s’est écoulé depuis que la FIFA a annoncé que l’Australie et la Nouvelle-Zélande avaient obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde féminine 2023 – la première à inclure 32 équipes et à se dérouler en partie dans ce que l’on peut qualifier de confédération de football « en développement », l’Océanie .

La pandémie de coronavirus a paralysé une grande partie du monde du sport au cours de l’année écoulée, mais les 11 fédérations membres qui composent la plus petite confédération de football, l’OFC, se préparent tranquillement à capitaliser sur l’essor des intérêts et des investissements des co- l’organisation de la Coupe du monde féminine dans deux ans.

Peu de gens ont été aussi exaltés – et soulagés – par l’annonce qu’Emma Evans, responsable du football féminin à l’OFC. Ayant passé des années à travailler comme agente de développement dans la région, Evans connaît mieux que quiconque l’importance du tournoi pour aider à développer le football féminin à travers le Pacifique.





« L’impact qu’une Coupe du monde aura de notre côté du monde sera bien plus important que ce qu’elle pourrait être quelque part comme la France, où vous avez déjà du football professionnel, vous avez déjà des millions de personnes impliquées dans le jeu », a déclaré Evans à ESPN.

« Alors que, si vous vous concentrez uniquement sur l’impact que cela pourrait avoir ici – non seulement sur le football mais aussi sur les régions d’Asie et du Pacifique – c’est énorme. Il y a encore tellement de croissance qui doit se produire, et je pense que lorsque les gens voyez ici à quel point le football féminin est bon à l’échelle mondiale et à quel point il compte, les perceptions et la culture commenceront à changer.

« Cela valide définitivement le travail que nous avons fait. Vous vous sentez en confiance. La FIFA sait que le football peut prospérer ici, et cette décision, ce niveau d’investissement, le prouve. »

Au cours de la dernière année seulement, plusieurs ligues féminines ont lancé ou amélioré leurs formats dans un certain nombre de pays du Pacifique, notamment Tahiti, les îles Cook, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. Une partie de l’essor, selon Evans, est due à la décision de la FIFA d’étendre le tournoi pour inclure plus d’équipes. La Nouvelle-Zélande se qualifiant automatiquement en tant que co-organisateur, la probabilité qu’une autre nation océanienne fasse ses débuts en Coupe du monde n’a jamais été aussi élevée.

Evans note également que chaque pays au sein de l’OFC a désormais « au moins un responsable du football féminin… cela à lui seul montre qu’il y a maintenant de plus en plus de ressources dédiées au football féminin. C’est un grand pas pour notre région ».

« Pour être honnête, on dirait qu’il a presque été plus grand à travers les îles qu’il ne l’a été en Nouvelle-Zélande », a poursuivi Evans. « Quand je dis cela, la Nouvelle-Zélande se concentre maintenant sur la livraison – à la fois de ce qu’elle peut faire avec son équipe nationale et ensuite de la livraison de l’événement lui-même – alors que, pour le reste du Pacifique, ils sont partis, » nous avons finalement avoir une chance de participer à une Coupe du monde.' »

Le travail d’Evans avec l’OFC s’articule autour de deux principes majeurs : augmenter les opportunités pour les femmes et les filles de participer au jeu ; et fournir des ressources et des structures pour garantir que le football féminin – et plus généralement le football – puisse se développer de manière durable.

« Plus ces filles et ces femmes ont d’opportunités de jouer, mieux elles seront évidemment à long terme. Mais c’est la même chose pour les entraîneurs et les arbitres ; il s’agit de s’assurer maintenant que l’infrastructure qui les entoure est correcte », a-t-il ajouté. dit Evans. « C’est bien de faire grandir le jeu et d’avoir plus de gens qui jouent, mais si vous n’avez pas les entraîneurs, les arbitres et les administrateurs là-bas pour lui donner vie, ce ne sera jamais durable. »

L’impact de la Coupe du monde féminine 2023 s’est déjà fait sentir en Océanie. Emma Evans/Twitter

Trouver un endroit pour jouer est une tâche particulièrement difficile compte tenu de la géographie de l’Océanie. La masse terrestre combinée des îles qui composent la région est éclipsée par les plusieurs millions de kilomètres carrés d’océan Pacifique qui les séparent, ce qui rend même les tâches de football les plus élémentaires – se rendre à l’entraînement et aux matchs, accéder à l’équipement, trouver de nouveaux terrains pour construire des terrains — particulièrement délicat.

« Il y a tellement de problèmes en ce qui concerne la répartition géographique et le transport entre ces îles ; la propagation est presque aussi grande que l’Europe », a déclaré Evans. « Il peut sembler que la région couvre tout cet espace, mais en réalité sur cette île, il n’y a peut-être qu’un seul terrain ou qu’une seule zone de plage sur laquelle jouer.

« Essayer d’encourager le football dans n’importe quel espace que vous pouvez trouver est important. S’assurer qu’il existe des formats alternatifs pour jouer – soccer de plage ou futsal ou autres jeux à petite échelle – est important, mais cela ne vous mènera pas loin. à un moment donné, vous devez passer à des emplacements de taille normale.

« Le voyage est un autre problème majeur. Cela peut prendre deux semaines pour se rendre en bateau sur une certaine île pour certaines de ces communautés. Vous pourriez avoir une joueuse extrêmement talentueuse, mais s’il lui faut quatre jours pour prendre un bateau jusqu’à la ville principale pour jouer, puis on s’attend à ce qu’elle joue ou s’entraîne dans un camp national cette semaine-là, puis retourne quatre jours sur le bateau à nouveau, elle a peut-être manqué deux semaines d’école. Elle n’était peut-être pas non plus dans sa meilleure forme en raison de la Voyage. »

La géographie jouera également un rôle dans la promotion et la diffusion du tournoi lui-même.

« Il y a des problèmes avec les connexions Internet dans le Pacifique, donc il y a des conversations autour de la mise en place de hubs pour la Coupe du monde : où, dans chaque pays, il y a certains sites où les fans peuvent aller – que ce soit un stade ou une salle de conférence – pour regarder matchs en direct », a déclaré Evans à ESPN.

« Comment rendre le tournoi aussi accessible que possible alors que les voyages, Internet, les infrastructures et le timing ont tendance à être plus faciles ailleurs dans le monde ? Vous et moi [in New Zealand] peut se réveiller au milieu de la nuit, ouvrir nos ordinateurs portables et lancer un jeu ; ce n’est pas aussi facile là-bas. Amener le jeu aux gens sera crucial.

Les normes et attitudes culturelles rendent également difficile pour les femmes et les filles de participer au football dans le Pacifique, où la religion joue un rôle majeur dans de nombreuses communautés et façonne souvent profondément les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes.

« En Australie et en Nouvelle-Zélande, le football féminin se joue le dimanche, mais vous ne pouvez pas jouer le dimanche dans les îles en raison de points de vue religieux », a déclaré Evans. « Ce n’est pas aussi simple que d’essayer de les convaincre que tout va bien, parce que la terre et les terrains dans beaucoup de ces pays appartiennent à une communauté particulière qui ne vous laissera pas jouer là-bas.

« Un entraîneur m’a dit que le plus grand défi auquel il était confronté était d’amener les familles à offrir à leurs filles les mêmes opportunités qu’à leurs fils. Il leur demandait d’emmener leur fils à un tournoi et ils disaient: » Super! Emmenez-le! Un moins de bouche à nourrir !’ Il pourrait même en faire une carrière.

« Mais vous leur parlez de leur fille – même âge, même talent, même situation – et ils perdent un rouage clé dans leur foyer : leur cuisinier, leur femme de ménage, la baby-sitter. Cela change le fonctionnement de toute la famille. Il est donc difficile de remettre en question ces normes quand c’est quelque chose qui fonctionne pour eux à ce stade. »

L’espoir d’Evans, cependant, est que l’organisation du tournoi normalisera la participation des femmes et des filles au football, et que la création de plus d’opportunités dans le football leur fournira les connaissances, les compétences et les voies qui profitent non seulement à l’individu, mais aussi leurs familles et leurs communautés plus largement.

« Nous commençons maintenant à voir plus de filles rester à l’école ou aller à l’université, ce qui amène des femmes vraiment instruites au football et dans la région », a déclaré Evans. « Pour moi, ce qui est important, c’est de créer un environnement et une plate-forme sûrs où ils peuvent être impliqués dans ce qui est un sport très dominé par les hommes et dans des sociétés dominées par les hommes. »

C’est, pour Evans, l’héritage le plus important que l’organisation de la Coupe du monde féminine 2023 aura : donner aux femmes et aux filles de toute la région les moyens de rêver grand et de poursuivre des objectifs qui n’avaient peut-être jamais été à leur horizon auparavant.

« Du point de vue de l’OFC, [2023] Il s’agit de changer les perceptions « , a déclaré Evans. » C’est une déclaration assez générique, mais si nous changeons les perceptions de ce dont les femmes et les filles sont capables lorsqu’elles en ont l’opportunité – que ce soit en tant que joueuses, entraîneurs, arbitres, administrateurs, commentateurs – ce sera la plus grande chose que cette Coupe du monde puisse faire ici.

« C’est tellement plus grand que le football. »