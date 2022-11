Comment la Coupe du monde du Qatar 2022 affecte le marché des transferts de janvier

Au fil des années et de l’amélioration de la technologie, la probabilité que des joueurs inconnus sortent de nulle part pour jouer dans une Coupe du monde a radicalement diminué. L’utilisation routinière d’analyses, de “scouting numérique” (où la séquence vidéo est prioritaire sur la nécessité de voir le joueur en personne) et de données méticuleuses disponibles à travers le monde signifie que tout joueur de l’équipe nationale qui se démarque dès l’âge d’environ 15 ans, peu importe d’où ils viennent, est généralement signalé immédiatement.

En conséquence, en ce qui concerne le marché des transferts, les grands tournois ne sont plus qu’un cadre dans lequel les derniers contrôles sont effectués par les clubs à la recherche de la confirmation qu’un joueur possède la qualité requise pour les rejoindre. Exécuter la règle sur un joueur lors d’une Coupe du monde – lorsque la pression ne ressemble à aucune autre dans la quête du trophée le plus prestigieux de tous – est toujours utile et regarder comment un joueur se comporte tout en représentant son pays dans un tel scénario offre aux scouts et aux représentants de clubs un aperçu plus approfondi de leur caractère. Mais, pour la plupart, les clubs sont déjà pleinement conscients de ce à quoi ils ont affaire.

La Coupe du monde de cette année, cependant, offre un peu plus de défis que la normale. Qatar 2022 commence le 20 novembre (une semaine après la pause de la saison nationale européenne) et se termine le 18 décembre (une semaine avant le retour de la Premier League le 26 décembre). Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’un mois de janvier le 1er du mois , le temps sera compté pour que les clubs capitalisent sur ce qu’ils ont appris des joueurs sur le terrain. Mais avec le football international qui occupe le devant de la scène le mois prochain et qu’aucun match national ne gêne, les clubs peuvent également avoir plus de répit pour déterminer ce qu’ils veulent.

Affronter une Coupe du monde au milieu de la saison européenne aura déjà eu un impact sur la planification générale de la campagne, notamment sur la manière d’évaluer et de déterminer le niveau de forme physique des joueurs. C’est presque comme si une deuxième pré-saison vous était lancée – bien que l’on puisse en dire autant de la pause subie au début de la pandémie de COVID-19. La plupart des clubs traiteront la pause à venir comme une opportunité de faire le point et de peaufiner ou de poursuivre la réalisation de leurs priorités avant la fenêtre de janvier.

Les réunions de “sondage” avec des agents sur des joueurs non impliqués dans la Coupe du monde devraient avoir lieu quelques semaines plus tôt que la normale. Avec le calendrier chargé habituel des rencontres de novembre et d’avant Noël, les clubs devront fonder leur jugement sur des preuves précédemment recueillies, ouvrant la voie à des négociations concrètes qui auront lieu de manière imminente. En conséquence, vous pourriez voir quelques accords supplémentaires convenus en principe avant le 1er janvier.

En ce qui concerne l’aspect financier, en raison du ralentissement économique actuel et de la pandémie mondiale de ces dernières années, les meilleurs clubs européens ont déjà dû devenir plus flexibles et adopter un degré de diligence plus élevé en ce qui concerne les nouvelles recrues. Pourtant, toute acquisition potentielle sur le dos d’une performance impressionnante en Coupe du monde est susceptible d’avoir une énorme prime, car les frais de transfert d’un joueur augmenteront à chaque but, aide, tacle ou sauvegarde (à moins que leur contrat n’expire en 2023.)

Janvier n’est traditionnellement pas le moment de dépenser beaucoup d’argent, mais les clubs pourraient bien être poussés à signer une couverture pour les blessures, la fatigue ou simplement à profiter d’une opportunité qui, autrement, ne se serait peut-être pas présentée.

Pour les joueurs, le calendrier du tournoi fournit un nouvel élément qui ne s’applique généralement pas au cycle de dépistage annuel ordinaire, de sorte que ces gros titres ont une occasion unique de se mettre au premier plan pour se faire remarquer par les propriétaires de club, les présidents et les bailleurs de fonds qui auront tous les yeux rivés sur l’action au Qatar.

Cela s’est déjà produit, mais l’histoire nous avertit que les choses ne se passent pas toujours pour le mieux lorsque vous basez un transfert sur les performances de la Coupe du monde. Voici quelques exemples d’étoiles passées, ainsi que quelques-uns des noms que les clubs sont susceptibles de surveiller de près lors de ce tournoi.

Merveilles de la Coupe du monde du passé

James Rodriguez a été signé par le Real Madrid après une belle performance lors de la Coupe du monde 2014. Presse associée

James Rodriguez, AM, AS Monaco au Real Madrid, 75 millions d’euros, 2014

Bien qu’une étoile montante grâce à des campagnes prometteuses avec le FC Porto et l’AS Monaco, le milieu de terrain international colombien s’est fermement imposé avec des sorties impressionnantes lors de la Coupe du monde 2014. Non seulement Rodriguez a remporté le Golden Boot avec six buts – un exploit rare pour un milieu de terrain offensif, et encore moins dans une équipe qui n’a pas atteint les demi-finales – mais sa volée spectaculaire lors de la rotation contre l’Uruguay lui a également valu le prix Puskas. pour le but de l’année. Habitué à recruter les jeunes joueurs les plus en vogue du monde, le Real Madrid a rapidement bondi et pratiquement scellé un transfert de 75 millions d’euros avant la fin du tournoi. Alors que Rodriguez peut difficilement être qualifié de flop pur et simple à Bernabeu – il a marqué 13 buts en championnat lors de sa première saison et a remporté deux titres en Liga et deux ligues des champions – son séjour de six ans n’était qu’une ombre de ce qui aurait pu être. Après un prêt au Bayern Munich, un passage banal à Everton et un court passage au côté qatari d’Al-Rayyan, le joueur de 31 ans exerce désormais son métier en Grèce avec l’Olympiakos.

El Hadji Diouf, AT, Lens à Liverpool, 15 M€, 2002

Le patron de Liverpool, Gerard Houllier, n’a pas perdu de temps pour recruter l’attaquant sénégalais après la défaite choc des Africains contre la France 1-0 lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002. Avec ses cheveux teints de marque, Diouf n’a jamais laissé de repos la défense française avec sa course puissante et ses compétences, et à seulement 21 ans, il semblait qu’il avait toutes les conditions pour devenir la prochaine grande chose. Bien qu’il n’ait pas marqué pendant le tournoi, il a inscrit trois buts et semblait plus qu’à l’aise avec les yeux du monde sur lui alors que le Sénégal s’inclinait face à la Turquie en quarts de finale. Cependant, Liverpool et Diouf ne se sont jamais avérés être un match parfait et l’attaquant controversé a quitté Anfield pour Bolton (initialement prêté, puis pour un tiers des 15 millions d’euros payés par Liverpool à Lens) après trois saisons. Il a ensuite forgé une carrière respectable en Premier League avec 28 buts en 243 matchs dans des clubs tels que Sunderland, Leeds et Blackburn avant de prendre sa retraite au Sabah FC de Malaisie en 2015.

Gilberto Silva, DM, Atletico-MG à Arsenal, 9 millions d’euros, 2002

Pratiquement inconnu en dehors de l’Amérique du Sud à l’époque, le milieu de terrain combatif n ° 6 a joué un rôle déterminant dans la campagne réussie du Brésil en 2002 – il n’a pas manqué une minute d’action – et a été récupéré par Arsenal avant la fin des célébrations. Connu sous le nom de mur invisible pour son tacle et son endurance, Silva est rapidement devenu aussi indispensable pour son nouveau club qu’il s’était avéré l’être pour son pays, apportant équilibre et courage à l’une des meilleures équipes de l’ère de la Premier League. Après six saisons sous la direction d’Arsene Wenger – avec plus de 250 apparitions, un titre de Premier League et deux FA Cup à son actif – Silva est parti pour le Panathinaikos à l’été 2008.

Enner Valencia, Attaquant, Pachuca à West Ham, 15 millions d’euros, 2014

Relativement inconnu à l’époque, Valence a marqué trois buts lors de ses deux premiers matchs avec l’Équateur lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil et a attiré l’attention du monde. Si ses objectifs ne suffisaient pas, Valence a également impressionné par son rythme surprenant, sa course directe, ses virages sophistiqués et son imprévisibilité épicée. Bien qu’il n’ait signé pour l’équipe de Liga MX Pachuca qu’un an plus tôt de l’équipe équatorienne Emelec, West Ham a rapidement payé 15 millions d’euros pour amener Valence à Upton Park cet été-là. Bien que son séjour en Premier League n’ait jamais livré ce que ses performances en Coupe du monde auraient pu promettre, il a marqué 10 buts en 68 matchs pour West Ham et trois en 23 en prêt à Everton pour une saison. Parti pour les Tigres de Liga MX en 2017, il a marqué 34 buts en 118 matchs en trois ans avant de déménager en Turquie, où il est actuellement le meilleur buteur de la ligue à Fenerbahce cette saison avec 12 buts en 11 matchs. Valence est également un starter sûr pour son pays dans cette édition.

Les merveilles de la Coupe du monde 2022 du futur ?

Man United a manifesté son intérêt pour la signature de Cody Gakpo. James Williamson – AMA/Getty Images

Cody Gakpo, 23 ans, FW, PSV/Pays-Bas

Avec une douzaine de clubs européens d’élite déjà sur sa piste, dont Manchester United, les prochaines semaines pourraient s’avérer cruciales pour l’avenir de l’ailier du PSV. Gakpo a déjà fait ses preuves dans l’Eredivisie néerlandaise – il a 36 buts et 39 passes décisives en 105 matchs – et il semble prêt à passer à la vitesse supérieure. Merveilleusement doué pour le ballon, avec un produit final et des contributions défensives à la hauteur, l’attaquant néerlandais possède les bases pour faire la différence au plus haut niveau. Bien que son nombre de buts se soit tari ces dernières semaines, les passes décisives et les passes décisives n’ont cessé d’affluer. S’il brille au Qatar, des frais de transfert de 60 millions d’euros peuvent sembler bon marché.

Ikoma “Lois” Openda, 22 ans, FW, Lens/Belgique

Avec seulement quatre sélections seniors à son actif, Openda pourrait être un peu un joker pour la Belgique. Alors qu’il y a une concurrence féroce pour une place dans la ligne d’attaque, l’attaquant de Lens apporte un avantage. Son tour du chapeau depuis le banc contre Toulouse il y a deux semaines en Ligue 1 n’était pas seulement un signe de sa belle forme, mais suggère également qu’il peut être utilisé comme “super sous”, et il a également marqué à moins de sept minutes de son équipe nationale senior. ses débuts contre la Pologne en juin. Openda aime jouer sur l’épaule des défenseurs, menaçant toujours la ligne de hors-jeu, et il est excellent pour trouver de l’espace dans la surface. Le joueur de 22 ans n’a pas eu d’impact après son passage au Club de Bruges, mais son développement au cours de la dernière année à Vitesse et à Lens a été remarquable et il a marqué sept buts en 14 matchs cette saison.

Moises Caicedo, 21 ans, DM, Brighton/Équateur

Habituellement, ce sont les joueurs offensifs qui attirent le plus l’attention lors des grands tournois, mais le milieu de terrain équatorien peut-il s’avérer être le Gilberto Silva de cette année ? Autant la demande de créateurs de différence dans le dernier tiers est apparemment sans fin, autant l’appétit pour une présence efficace et puissante au milieu de terrain central ne doit pas non plus être sous-estimé. Une signature sous le radar de 4,5 millions de livres sterling par Brighton en janvier 2021, Caicedo a été prêté à Beerschot mais est revenu en janvier 2022 et a été astucieusement assoupli au rythme de la Premier League. Son amélioration semaine après semaine n’est pas passée inaperçue auprès des puissances du football européen. En plus d’être tactiquement discipliné, l’équatorien industrieux tacle, ferme, intercepte et fait avancer le ballon sans trop d’agitation (bien qu’il puisse également choisir une course profonde.) Une belle série de matchs dans une jeune équipe équatorienne pourrait également susciter l’intérêt. au-delà de la Premier League, mais Brighton aurait déjà besoin de 85 millions de livres sterling pour ses services.