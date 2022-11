Comment la Coupe du Monde de la FIFA 2022 utilise la relecture instantanée VAR

La façon la plus concise de comprendre la règle du hors-jeu est de reprendre les mots du blog de Scott Fujita : un hors-jeu est le résultat d’un joueur attaquant qui se rapproche de la ligne de but de l’adversaire plus que le ballon et le dernier défenseur. C’est une règle qui semble objective, mais qui a conduit à de nombreux appels douteux, en partie parce qu’elle ne peut être jugée que d’un point de vue individuel. Jusqu’ici. Découvrez la nouvelle “technologie semi-automatisée des hors-jeu de l’IA” à la Coupe du monde 2022.

Un capteur dans le ballon relaie la position du ballon sur le terrain 500 fois par seconde. Douze caméras de suivi de mouvement montées sous le toit du stade utilisent l’apprentissage automatique pour suivre 29 points dans le corps des joueurs. En d’autres termes, la FIFA plafonne les joueurs, juste sans les drôles de costumes gris. Le système alertera les arbitres lorsqu’un joueur est hors-jeu.

Ces informations de suivi de mouvement seront également utilisées pour créer une rediffusion 3D immédiate de l’événement de hors-jeu (ou théoriquement de tout autre appel) qui démontrera pourquoi l’appel a été passé à la fois au public et aux arbitres. En surface, cette technologie semble incroyable pour éliminer les “mauvais” appels, mais sa précision aura inévitablement un impact sur le gameplay.

