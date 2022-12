Comment la Corée du Sud a éliminé l’Uruguay de la Coupe du monde

AL WAKRAH, Qatar – À chaque pas de bégaiement, le but fixé à Andre Ayew semblait devenir un peu plus petit. Ayew, le joueur le plus expérimenté du Ghana, avait pris sur lui de tirer un penalty crucial contre l’Uruguay, pour exorciser les démons d’il y a 12 ans, la dernière fois que le Ghana avait un penalty crucial pour avancer dans la Coupe du monde contre l’Uruguay.

Mais l’histoire s’est répétée. Ayew raté.

Le penalty apprivoisé d’Ayew a été facilement sauvé par le gardien de but Sergio Rochet, et l’Uruguay a rapidement marqué deux fois, et bien qu’il soit encore tôt, l’échec d’Ayew a effectivement scellé la fin du voyage du Ghana. Au lieu de devenir la troisième équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale, un exploit qui aurait été une première dans l’histoire de près de 100 ans du tournoi, le Ghana est éliminé.

La mauvaise nouvelle pour l’Uruguay ? C’est sorti aussi. Sur la bonne voie pour terminer deuxième du groupe avec seulement quelques minutes à jouer contre le Ghana, l’Uruguay a obtenu le pire but possible : la Corée avait marqué un but tardif pour battre le Portugal dans un match joué simultanément à environ 22 kilomètres.