Comment la conception non conventionnelle du sous-marin Titan l’a peut-être destiné au désastre

BOSTON (AP) – L’implosion mortelle du submersible Titan soulève des questions quant à savoir si le navire explorant l’épave du Titanic était voué au désastre en raison de sa conception non conventionnelle et du refus de son créateur de se soumettre à des contrôles indépendants qui sont la norme dans l’industrie.

Les cinq personnes à bord du Titan sont mortes lorsqu’il a été écrasé près de l’épave la plus célèbre du monde, a déclaré jeudi l’amiral arrière de la Garde côtière américaine John Mauger, mettant fin à une recherche multinationale massive qui a commencé dimanche lorsque le navire a perdu le contact avec son navire-mère dans l’impitoyable Atlantique Nord.

Le Titan, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, a commencé à emmener des gens sur le Titanic en 2021. Il a été présenté pour une cabine plus spacieuse en forme de cylindre en fibre de carbone – un départ des cabines en forme de sphère en titane utilisées par la plupart des submersibles.

La sphère a «la forme parfaite», car la pression de l’eau s’exerce de la même manière sur toutes les zones, a déclaré Chris Roman, professeur à la Graduate School of Oceanography de l’Université de Rhode Island. Roman n’avait pas été sur le Titan mais a effectué plusieurs plongées profondes dans Alvin, un submersible exploité par le Woods Hole Oceanographic Institute dans le Massachusetts.

Le plus grand volume interne du Titan de 22 pieds de long (6,7 mètres de long) et de 23 000 livres (10 432 kilogrammes) – tout en restant à l’étroit avec un maximum de cinq personnes assises – signifiait qu’il était soumis à plus de pression externe.

L’allongement de l’espace de la cabine dans un submersible augmente les charges de pression dans les sections médianes, ce qui augmente les charges de fatigue et de délaminage, a déclaré Jasper Graham-Jones, professeur agrégé de génie mécanique et maritime à l’Université de Plymouth au Royaume-Uni.

La fatigue, dit-il, c’est comme plier un fil d’avant en arrière jusqu’à ce qu’il se casse. Le délaminage, a-t-il dit, revient à fendre du bois dans le sens du grain, ce qui est plus facile que de le couper dans le sens du grain.

De plus, la coque de 5 pouces d’épaisseur (12,7 centimètres) du Titan avait été soumise à des contraintes répétées au cours d’environ deux douzaines de plongées précédentes, a déclaré Graham-Jones.

Chaque voyage mettrait de minuscules fissures dans la structure. « Cela pourrait être petit et indétectable au départ, mais deviendrait bientôt critique et produirait une croissance rapide et incontrôlable », a-t-il déclaré.

OceanGate a promu la construction en fibre de carbone du Titan – avec des embouts en titane – comme « plus légère et plus efficace à mobiliser que les autres submersibles de plongée profonde » sur son site Web. Il a également déclaré que le navire était conçu pour plonger sur quatre kilomètres (2,4 miles) « avec une marge de sécurité confortable », selon des documents judiciaires.

Mais les composites de carbone ont une durée de vie limitée lorsqu’ils sont soumis à des charges excessives ou à une mauvaise conception, ce qui entraîne des concentrations de contraintes, a déclaré Graham-Jones.

« Oui, les composites sont extrêmement résistants. Oui, les composites sont extrêmement durables. Mais nous avons des problèmes avec les composites et le fait que les composites échouent de manière légèrement différente des autres matériaux », a-t-il déclaré.

OceanGate a également été averti qu’un manque d’examen par une tierce partie du navire pendant le développement pourrait poser des problèmes de sécurité catastrophiques.

David Lochridge, alors directeur des opérations maritimes d’OceanGate, a déclaré dans un procès en 2018 que les tests et la certification de la société étaient insuffisants et « soumettraient les passagers à un danger extrême potentiel dans un submersible expérimental ».

Il a plaidé pour des « tests non destructifs », tels que des analyses par ultrasons, mais la société a refusé.

Les tests par ultrasons peuvent aider à repérer les zones à l’intérieur de la structure où les composites se désagrègent, a déclaré Neal Couture, directeur exécutif d’une organisation professionnelle appelée American Society for Nondestructive Testing.

« Une fois que cette chose tombera en panne et subira des contraintes, cela affectera ces matériaux, cela affectera ces composites », a déclaré Couture vendredi. « Les tests non destructifs sont la façon dont vous évaluez ensuite ces structures et dites: » OK, elles sont toujours viables « ou » elles sont toujours sensibles « . »

La Marine Technology Society, une organisation d’ingénieurs, de technologues, de décideurs et d’éducateurs océaniques, a également exprimé son inquiétude à OceanGate concernant la taille du Titan, les matériaux de construction et le fait que le prototype n’était pas examiné par un tiers.

« Nous avions très peur que sans ce processus de certification, ils pourraient manquer quelque chose », a déclaré vendredi Will Kohnen, président de l’organisation. Il a envoyé une lettre à l’entreprise en 2018 avertissant que son « approche expérimentale actuelle… pourrait entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) qui auraient de graves conséquences pour tout le monde dans l’industrie ».

Graham-Jones a déclaré que la procédure standard en ingénierie consiste à rechercher une expertise extérieure pour s’assurer que les navires sont conformes aux normes les plus élevées de l’industrie.

Dans un article de blog d’entreprise de 2019, OceanGate a critiqué le processus de certification par un tiers comme un processus qui prend du temps et étouffe l’innovation.

« Mettre une entité extérieure au courant de chaque innovation avant qu’elle ne soit testée dans le monde réel est contraire à l’innovation rapide », a déclaré le message.

Le célèbre explorateur sous-marin Robert Ballard, qui a localisé pour la première fois l’épave du Titanic en 1985, a qualifié l’absence de certification et de classification extérieures de « preuve irréfutable » dans l’échec du navire.

« Nous avons également effectué des milliers et des milliers de plongées avec d’autres pays à ces profondeurs et nous n’avons jamais eu d’incident », a-t-il déclaré vendredi sur l’émission « Good Morning America » ​​d’ABC.

Le réalisateur du « Titanic », James Cameron, qui a effectué plusieurs descentes vers l’épave, a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons possibles à la destruction du submersible, mais la plus probable est une défaillance de la coque en composite.

« La question est, était-ce l’échec principal ou un échec secondaire dû à quelque chose d’autre qui se passait? » il a dit « Good Morning America » ​​vendredi. « Et je parie sur le composite parce que vous n’utilisez pas de composites pour les navires qui subissent une pression externe. »

Mark Pratt, Associated Press