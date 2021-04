Cartes de baseball Topps Ari Levy | CNBC

Lors d’un récent voyage de ski en famille en Californie, mes enfants et moi sommes entrés dans un ancien magasin de cartes de baseball dans la ville de Sonora, une ancienne ville minière d’or dans les contreforts de la Sierra Nevada. En tant qu’ancien collectionneur de cartes enragé, je me suis allumé quand j’ai vu le signe pour Cartes et objets de collection de BJ sur la rue principale de la ville. Alors que la saison de baseball est sur le point de commencer, j’ai acheté à chacun de mes fils, âgés de 5 et 8 ans, un paquet de cartes Topps 2021. Avant de m’appeler, le propriétaire, Bill Wiley, s’est excusé en m’informant que chaque pack coûtait 5,50 $. C’est plus qu’une majoration de 100% par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Pendant les verrouillages, a-t-il déclaré, la popularité des cartes de sport avait grimpé en flèche et les petits concessionnaires comme BJ devaient payer le prix fort aux distributeurs pour obtenir des stocks. Peu importe que vous parliez de packs uniques ou des objets de collection les plus rares. « C’est le plus fréquenté depuis que je me souvienne », a déclaré Wiley, qui a ouvert le magasin avec son fils en 1992, lors d’un entretien téléphonique cette semaine. « J’ai fermé pendant neuf semaines et quand j’ai rouvert, il y avait une demande incroyable pour les cartes de sport. » Ces packs de 5,50 $ que j’ai achetés à mes enfants en février coûteraient maintenant 7 $, selon Wiley, qui a dit qu’il payait 148 $ pour un boîte de 24 packs pour faire 20 $ de profit. À l’autre bout du marché, une carte de recrue Topps Mickey Mantle de 1952 vendue pour un record de 5,2 millions de dollars en janvier. Un mois plus tard, la transaction de carte de basket-ball la plus chère de l’histoire – une carte à collectionner recrue du gardien étoile des Dallas Mavericks, Luka Doncic était acheté pour 4,6 millions de dollars. Et en avril, une carte recrue Tom Brady a été achetée lors d’une vente aux enchères pour 2,25 millions de dollars, un record pour le football. Wiley, 68 ans, a déclaré que les acheteurs d’aujourd’hui sont très différents de ce qu’ils étaient à l’apogée de l’industrie dans les années 1990, lorsque les collectionneurs venaient passer des heures à parcourir des boîtes de cartes aléatoires. « Beaucoup de ces gens sont nouveaux dans ce passe-temps et le considèrent comme une forme de jeu peut-être un peu », a-t-il déclaré. Le renouveau imprévu de l’industrie des cartes de sport que vivent des vendeurs comme Wiley entre en collision tête première avec deux autres tendances en plein essor qui ont retenu l’attention des investisseurs: les jetons non fongibles (NFT) et les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC). Mardi, Topps a déclaré qu’il devenait public via un SPAC, ce qui signifie qu’il était acquis par une société de chèques en blanc cotée en bourse. Dans le annonce, la société de cartes de sport et de chewing-gums, âgée de 83 ans, a vanté à la fois la popularité des objets de collection physiques et son expansion dans les NFT, ou les articles numériques qui vivent sur la technologie blockchain. L’ancien PDG de Disney Michael Eisner, qui a acheté Topps il y a 14 ans, a déclaré à « Squawk Box » de CNBC que l’activité numérique, principalement les applications, se développe rapidement et que la blockchain sera une grande partie de l’avenir. Cependant, il a déclaré que les cartes physiques sont toujours le moteur d’une grande partie des affaires actuelles.

« Les cartes en carton sont toujours extrêmement populaires – nous faisons appel aux enfants », a déclaré Eisner. « Les cartes numériques sont très populaires – nous attirons les adolescents et les jeunes adultes. Et avec la blockchain, nous pensons que nous plairons à tout le monde. » Le chiffre d’affaires de Topps en 2020 a grimpé de 23% à 567 millions de dollars, et la société prévoit une croissance des ventes de 22% cette année, suivie d’une expansion de 12% en 2022. Au cours de l’année prochaine, les produits physiques et les confiseries (Bazooka Gum et Ring Pops) continueront de gagner du temps. près de 90% du chiffre d’affaires. En plus de ses cartes de baseball phares, la société vend des cartes pour l’UEFA Champions League, la Ligue nationale de hockey, la World Wrestling Entertainment et Star Wars. Eisner a déclaré que la société avait réglé la transaction SPAC en fonction de la trajectoire de l’entreprise existante, et que l’explosion de la blockchain « est venue après que nous ayons pris cette décision ». Par explosion, il fait référence à des produits comme NBA Top Shot, fabriqué par le partenaire de la ligue Dapper Labs. Les consommateurs paient jusqu’à des centaines de milliers de dollars pour un point culminant vidéo d’un dunk de LeBron James ou d’un coup bloqué de Zion Williamson. Les clips sont achetés en tant que NFT, qui ont des codes uniques sur la blockchain qui certifient leur authenticité.

LeBron James des Los Angeles Lakers lors d’un match contre les LA Clippers au ESPN Wide World Of Sports Complex le 30 juillet 2020 à Lake Buena Vista, en Floride. Mike Ehrmann | Getty Images

‘Plus de temps libre’

Pour les marchands de cartes comme Ron Gustafson, Propriétaire de Cartes de sport et objets de collection MVP à Sebastian, en Floride, le calendrier du plan de Topps pour entrer sur le marché public est fascinant. De son magasin de 1000 pieds carrés dans un centre commercial près de la côte, Gustafson a été témoin de première main du rebond remarquable d’une entreprise qui, au cours des dernières décennies, a davantage évolué vers le commerce de détail traditionnel. Gustafson, qui a trois filles, a ouvert son magasin en 2017 en tant que projet passionné et concert parallèle avec l’entreprise fiscale qu’il possédait depuis 2008. Il a déclaré que lorsque la pandémie a frappé, les choses étaient très lentes au début en raison des fermetures et des préoccupations concernant économie. La résurgence a commencé à peu près au moment où la NBA a redémarré sa saison dans la bulle d’Orlando en juillet, a-t-il déclaré.

« Cela a vraiment aidé à ramener les fans de sport », a déclaré Gustafson. « Le marché des cartes a complètement explosé. Peut-être que les gens étaient à la maison et que plus de gens avaient plus de temps libre. » Même avec les limites d’occupation des magasins et la consultation des rendez-vous, Gustafson a déclaré qu’il avait récemment récupéré ses 250 000 $ initiaux qu’il avait investis dans l’entreprise et qu’il voyait maintenant des gains. Alors que Topps contrôle la majeure partie du marché des cartes de baseball, les produits les plus populaires à l’heure actuelle sont les cartes de football et les plus chers sont le basket-ball, a-t-il déclaré. Panini Amérique possède les licences de ces ligues.

Un client surprise

Gustafson a déclaré que son rendez-vous le plus intéressant de l’année avait eu lieu un samedi de mars, après avoir reçu un appel de quelqu’un lui demandant si son magasin avait des boîtes de cartes de football Prizm de Panini, qu’il vend à 1500 dollars. Gustafson a dit que oui, et l’homme lui a dit qu’il serait là dans une demi-heure. À son arrivée, l’homme a demandé à Gustafson s’il avait des cartes de recrue pour Alex Bregman, un joueur de champ intérieur des Astros de Houston. Gustafson a répondu que non et a demandé pourquoi il cherchait. « Il a dit: » Parce que je suis Alex Bregman « », a déclaré Gustafson. « Effectivement, il a attrapé les trois dernières boîtes Prizm sur l’étagère et nous a laissé prendre une photo. »

Alex Bregman des Astros de Houston au MVP Sports Cards & Collectibles à Sebastian, en Floride. Source: Ron Gustafson