Comment la collecte de fonds en ligne a conduit les électeurs à donner plus d’argent qu’ils ne le pensaient

Naviguer sur l’éthique et la confidentialité en ligne est difficile, et cela ne fait qu’empirer lorsque l’argent est en jeu. Avec tant de nos identités déjà en ligne, beaucoup réalisent maintenant que leurs portefeuilles sont la frontière de la vie privée qu’ils ne sont pas prêts à franchir.

Lors de la course présidentielle de l’automne dernier, certains Américains ont sans le savoir franchi cette frontière en faisant des dons en utilisant des services de collecte de fonds en ligne, et quatre procureurs généraux des États tentent actuellement de découvrir plus d’informations. Fin avril, les procureurs généraux de New York, du Minnesota, du Maryland et du Connecticut ont envoyé des lettres à deux services de collecte de fonds en ligne pour leur demander des informations sur leur utilisation des cases pré-cochées qui ont opté pour les contributeurs dans un calendrier de dons récurrents. Deux organisations ont reçu ces lettres : WinRed, qui accepte les dons pour les candidats républicains, et ActBlue, son équivalent démocrate.

Un don de campagne transformé en milliers de dollars

Une enquête du New York Times en avril a montré comment WinRed avait utilisé des cases pré-cochées dans ses formulaires de dons en ligne qui ont automatiquement choisi les donateurs pour des dons mensuels ou même hebdomadaires après avoir volontairement donné une somme initiale, similaire à un service d’abonnement. Dans des situations comme celle-ci, il incombe à l’utilisateur de désélectionner le service plutôt que de sélectionner activement la participation. Cependant, suffisamment d’utilisateurs ont raté les cases pour que le programme soit un succès de collecte de fonds.

L’article du New York Times a révélé qu’« une tendance claire a émergé. Les donateurs ont généralement dit qu’ils avaient l’intention de donner une ou deux fois et n’ont découvert que plus tard sur leurs relevés bancaires et factures de carte de crédit qu’ils donnaient encore et encore.

ActBlue et WinRed ont tous deux utilisé des cases pré-cochées sans informer explicitement leurs utilisateurs tout au long des élections de 2020, mais pas au même degré, un fait illustré par comparer le barème des remboursements de dons. WinRed, un service de dons à but lucratif, a été à plusieurs reprises signalé pour fraude, et la campagne Trump a fini par rembourser 122 millions de dollars, soit plus de 10 % de ce qu’elle a collecté sur WinRed en 2020. La campagne Biden, via ActBlue, qui est une organisation à but non lucratif, a remboursé 2,2% des dons en ligne.

Tout au long de l’élection, d’autres les groupes aussi utilisé l’outil de précontrôle, y compris le Comité de campagne du Congrès démocrate. Cependant, le DCCC a déclaré que l’utilisateur reçoit une notification directement après le traitement du don l’avertissant de sa décision.

Après avoir reçu la lettre demandant des informations des procureurs généraux, ActBlue a déclaré en mai qu’il supprimait progressivement l’utilisation de cet outil et qu’à partir du 1er juillet, ActBlue exige désormais que toute collecte de fonds qui utilise toujours des cases pré-cochées demande explicitement aux utilisateurs de faire un don sur un base récurrente. WinRed, en revanche, a reculé. En fait, la société a poursuivi le Minnesota pour arrêter l’examen, affirmant que la loi fédérale surveille ses activités et que les lois des États sur la protection des consommateurs ne devraient pas les concerner. Dans une déclaration publiée sur son site Internet, WinRed accuse les procureurs généraux d' »exploiter leurs positions de pouvoir à des fins partisanes » et qualifie l’enquête elle-même d' »illégale, partisane et hypocrite ».

Il convient de noter que de nombreux Américains utilisant des plateformes en ligne pour faire des dons sont des hommes et des femmes de la classe ouvrière, des retraités et des vétérans qui n’étaient pas financièrement en mesure de donner des sommes d’argent récurrentes. L’enquête du New York Times a révélé que certains contributeurs qui avaient fait des dons et ont ensuite été pris au piège des dons n’ont réalisé l’étendue des dommages qu’une fois que leurs paiements de loyer ont été remboursés ou que leurs cartes de crédit ont été rejetées. Et la plupart des personnes prises dans des tactiques de don trompeuses sont plus âgées, une tendance qui est cohérente entre les deux parties. Les données analysées par le Times montrent que l’âge moyen des donateurs qui ont reçu des remboursements est d’environ 65 pour ActBlue et près de 66 pour WinRed. En outre, selon les registres fédéraux, 56 % des contributions en ligne de WinRed proviennent d’Américains à la retraite, ce qui signifie que les Américains plus âgés font plus de dons et sont davantage remboursés en raison de leur mécontentement.

Depuis mai, une législation a été déposée à la Chambre et au Sénat pour interdire l’utilisation de cases pré-cochées au niveau fédéral. Mais Sara Morrison de Vox écrit que, à mesure que les capacités en ligne se développent, la législation entourant les lois sur la confidentialité en ligne ne sera pas facile à formuler : « La frontière entre la tromperie délibérée et le fait d’inciter légalement un utilisateur à faire un choix qui profite matériellement à une entreprise peut être floue. »

Faire des choix en ligne n’est pas aussi simple que vous le pensez

Que WinRed coopère ou non à la demande d’informations des États, il n’en reste pas moins qu’ils ont pu prendre plus de 100 millions de dollars aux Américains de tout le pays en quelques clics. Cela indique non seulement une confiance mal placée dans les espaces numériques, mais cela montre également que les sites Web sont prêts à exploiter cette confiance à leur profit – et de nombreuses personnes commencent à peine à réaliser à quel point les espaces numériques qu’ils fréquentent peuvent s’en tirer. Une grande partie de ceci est l’utilisation de motifs sombres.

Sara Morrison définit les motifs sombres comme « un design qui manipule ou influence fortement les utilisateurs pour faire certains choix », tandis que Harry Brignull, qui a inventé le terme, a écrit qu’un motif sombre est « une interface utilisateur soigneusement conçue pour inciter les utilisateurs à faire des choses qu’ils ne pourraient pas sinon, fais-le.

Le problème c’est qu’on ne sait pas quand nous sommes trompés. Lorsque la confiance est rompue, comme dans le cas des cases pré-cochées, la perte qui en résulte est monétaire et il existe des moyens de la quantifier, comme le référencement d’un compte bancaire. Lorsque la perte concerne des renseignements personnels, il est plus difficile à remarquer et, dans de nombreux cas, plus difficile à comprendre pourquoi nous devrions se soucier.

Comme le rapporte Morrison, un exemple est le choix judicieux des mots : comme Instagram préférant « activité » et « personnalisé » plutôt que « suivi » ou « ciblé ». Cela obscurcit le vrai sens de ce qu’un utilisateur accepte et conduit à davantage de personnes autorisant les autorisations de l’application. Parce que les utilisateurs n’ont pas souvent savent ce qu’ils acceptent, et les résultats de cliquer sur un bouton « autoriser » ne sont généralement pas intrusifs, il est plus facile de le faire que d’être constamment submergé par des demandes de suivi.

En plus de cacher des informations en petits caractères, comme WinRed l’a fait avec ses cases pré-cochées, certains sites Web utilisent la manipulation émotionnelle pour obtenir les informations qu’ils souhaitent. Le bouton d’inscription pour recevoir une newsletter de mode peut dire « J’aime porter de beaux vêtements », tandis que le bouton de désinscription peut dire : « Je n’ai pas de linge à laver machine. »

WinRed a utilisé cette tactique sur sa page de dons dans des messages tels que : « Si vous DÉCOCHEZ cette case, nous devrons dire à Trump que vous êtes un DÉFECTEUR et que vous vous rangez du côté des démocrates ». Que ce type de honte des utilisateurs soit associé au fait de dire non à un bulletin d’information ou non à votre candidat à la présidentielle, les motifs sombres sont conçus pour amener plus de gens à dire oui en ligne.

Pour l’instant, les procureurs généraux attendent plus d’informations de WinRed et d’ActBlue sur leurs pratiques de transparence. WinRed a fait valoir que les acteurs étatiques ne devraient pas être impliqués dans ce problème, mais les procureurs généraux adoptent un autre point de vue, affirmant que les politiques de dons en ligne affectent les individus au niveau de l’État et que le problème relève donc de leur juridiction.

« Chaque Minnesotan est protégé par la loi contre la fraude et la tromperie », a déclaré à CNN John Stiles, chef de cabinet adjoint du procureur général du Minnesota, Keith Ellison. « C’est le travail du procureur général de protéger les Minnesotans et d’appliquer ces lois, peu importe qui peut les enfreindre. »