Comment la colère de Lionel Messi a mené l’Argentine en finale de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Nous avons toujours su que Lionel Messi est différent, mais la Coupe du monde 2022 voit un Messi différent.

Le statut talismanique et éthéré que Messi possède dans le cœur et l’esprit des Argentins du monde entier était autrefois un si grand fardeau qu’il a brièvement pris sa retraite du football international en 2016 après avoir perdu sa quatrième grande finale internationale en neuf ans, comprenant trois Copa Americas et une Coupe du monde. . Le poids de l’attente était trop lourd, l’ombre de Diego Maradona trop sombre pour qu’il puisse exister.

Pourtant, au Qatar, le joueur de 35 ans joue avec ce mélange de but et de liberté qui rappelle sa meilleure forme qui a depuis longtemps cimenté son statut de grand de tous les temps.

L’Argentine est maintenant au bord d’un premier triomphe en Coupe du monde en 36 ans. Une victoire lors de la finale de dimanche contre la France accentuerait encore plus le débat sur qui est le meilleur joueur de tous les temps en sa faveur. Il y a une myriade de raisons au changement d’approche de Messi, mais deux développements plus récents se démarquent.

“Gagner la Copa America au Brésil l’année dernière a été un grand soulagement pour Messi, son premier trophée majeur avec l’équipe nationale”, a déclaré à ESPN l’ancien coéquipier argentin de Messi, Pablo Zabaleta. “Cela lui a enlevé beaucoup de pression et après cela, il a joué un excellent football avec l’Argentine – 36 matchs sans défaite [before the shock group-stage defeat to Saudi Arabia] et une finale de Coupe du monde maintenant.”

Cela explique la liberté de Messi. L’agression qui l’accompagne (et qui n’est pas caractéristique) en évidence – le plus évidemment dans un succès orageux aux tirs au but en quart de finale contre les Pays-Bas où il y a eu un record de la Coupe du monde de 18 cartons jaunes et Messi a célébré devant puis a affronté l’entraîneur de l’opposition Louis van Gaal pour son avant-match commentaires par la suite – peut-être découle-t-il d’abord de la défaite 2-1 de l’Argentine face à l’Arabie saoudite, l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la Coupe du monde.

Lionel Messi a affronté l’arbitre contre les Pays-Bas ainsi que l’adversaire et l’entraîneur Louis van Gaal. Lionel Hahn/Getty Images

“J’ai vu Messi montrer ses qualités de leader après la défaite choc contre l’Arabie saoudite, jouer avec une énorme personnalité et un peu de colère et porter l’équipe argentine”, a ajouté Zabaleta. “Il sait que c’est probablement sa dernière chance de gagner une Coupe du monde. C’est quelque chose de positif et j’adore le voir. Les autres joueurs se battent pour le maillot argentin mais aussi pour Messi.”

L’Argentine a été battue par la France en huitièmes de finale il y a quatre ans, mais Les Bleus L’entraîneur Didier Deschamps est parfaitement conscient des adaptations tactiques du jeu de Messi depuis ce match à Kazan, en Russie.

“Il a en fait joué comme avant-centre contre nous, ce qui nous a surpris il y a quatre ans”, a déclaré Deschamps après la victoire de la France en demi-finale contre le Maroc. “Alors qu’il est maintenant en tandem, juste derrière l’avant-centre, il récupère beaucoup le ballon et il court avec et il a l’air en pleine forme.”

La forme de Messi n’a jamais été aussi belle que lorsqu’il a dépassé le défenseur croate Josko Gvardiol – l’une des stars du tournoi jusqu’à présent – pour marquer le troisième but de l’Argentine. Ramassant le ballon sur la ligne de touche, il a battu Gvardiol avant de revenir en arrière et de faire une pause, pour laisser tomber une épaule, tourner et battre à nouveau le joueur de 20 ans, coupant le ballon pour que Julian Alvarez rentre à la maison son deuxième but du match. .

“Il s’est arrêté parce qu’il sait qu’il n’est plus aussi rapide qu’avant sur des distances plus longues, mais il peut toujours faire la différence sur des distances plus courtes”, a déclaré à ESPN l’ancien coéquipier et ami proche de Messi, Sergio Aguero. “S’il avait continué, le défenseur l’aurait bloqué et le jeu aurait été terminé. Il fait toujours ça, il est impeccable. On dirait qu’il a 25 ans.”

jouer 1:44 Alejandro Moreno examine le mouvement de Lionel Messi contre la Croatie et sa capacité à avoir un impact sur le match à tout moment.

Ces moments magiques sont maintenant alignés avec une détermination inébranlable et une compréhension aiguë de la façon dont il peut fournir le leadership le plus efficace. Parfois, cela vient dans de petits moments. Messi n’est pas un crieur.

“Messi ne parle pas beaucoup, juste l’essentiel”, a déclaré Aguero. “Il ne parle pas pendant tout le match, mais il s’approche de vous, plus ou moins à une distance où vous pouvez l’entendre, et il vous dit : ‘Quand tu [the ball] sois plus rapide” ou “Si tu me vois, donne-moi le ballon…” Il ne cesse de te dire comment le trouver. S’il est énervé, il ne parle pas.”

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas prononcer de discours inspirants. “Il est un véritable leader pour les jeunes joueurs et prononce des discours d’avant-match inspirants”, a ajouté Zabaleta. “Quand il parle, tout le monde écoute.”

Avant la finale de la Copa America 2021, Messi s’est adressé aux joueurs dans le vestiaire alors qu’ils se trouvaient une fois de plus au bord de l’histoire. “Nous avions un but les gars”, a-t-il déclaré. “Nous avions un objectif et nous en sommes à un petit pas. Un petit pas. Et vous savez ce qui est le mieux pour nous tous? Que cela dépend de nous. Cela dépend de nous pour gagner la coupe. Donc, à cause de cela, nous allons sortir, nous allons soulever la coupe et l’emmener en Argentine pour en profiter avec nos familles, nos amis, avec les gens qui ont toujours soutenu l’Argentine.”

On craint depuis un certain temps que Messi ne soit pas en pleine forme. Il a souvent été vu tenant son ischio-jambier gauche lors de matches, notamment contre la Croatie. Mais après avoir parlé avec lui dans le vestiaire, Aguero a déclaré “qu’il ne ressentait aucune douleur” – un énorme soulagement pour tous compte tenu de l’ampleur de la réalisation à la portée de l’Argentine dimanche.

Lionel Messi est déjà l’un des plus grands à jouer le jeu et a maintenant besoin d’une Coupe du monde pour cimenter son héritage. Lars Baron/Getty Images

Messi a sûrement déjà atteint l’immortalité sportive. Tout supporter assistant à un match le concernant devrait vraiment recevoir un almanach avec son billet ces jours-ci, tel est le volume de records qu’il accumule.

Pour ne citer que quelques-unes des dernières entrées, il deviendra le joueur masculin avec le plus d’apparitions en Coupe du monde lorsqu’il disputera son 26e match ce week-end. Il est déjà le meilleur buteur masculin d’Argentine (11) et est le plus vieil homme à avoir marqué cinq buts en une seule Coupe du monde de l’histoire. Remarquablement, il mène la course Golden Boot de la star française de 23 ans Kylian Mbappe en raison de son plus grand nombre de passes décisives. Incidemment, il est également le premier joueur masculin à marquer et à assister à trois matchs différents lors de la même Coupe du monde depuis 1966.

Il y en a cependant qui lui reprocheront l’échec de dimanche, comme si cela ternissait l’éclat de la plus brillante des carrières. Mario Kempes, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine en 1978, n’en fait pas partie.

“Gagner ou perdre, ils sont la fierté de l’Argentine”, a déclaré Kempes à ESPN. “Ils ont bien joué, ils ont été au niveau d’une Coupe du monde, atteignant la finale, ce qui n’est pas facile, et s’améliorant au fur et à mesure que le tournoi avançait.

“Bien sûr, ce sera beaucoup mieux s’ils le gagnent maintenant, mais sinon, je pense que ce que l’entraîneur et les joueurs ont fait représente un pas en avant important, que ce soit pour gagner la finale dimanche ou gagner [the World Cup] à nouveau dès que possible.”

Les jeunes qui émergent dans cette équipe argentine passionnante, dont Alvarez et Enzo Fernandez, auront plus d’opportunités. À 35 ans, Messi ne le fera certainement pas et l’a admis. Mais cette version de Messi est plus en colère, plus affamée et semble mieux placée que jamais pour saisir son moment.