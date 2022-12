Comment la colère affecte le corps

Un compromis possible : dans cet état agité, nous sommes moins susceptibles de porter de bons jugements, d’écouter certaines informations et d’être à l’écoute d’autres motivations qui sont importantes pour les humains comme les valeurs, a déclaré le Dr Royce Lee, professeur de psychiatrie et neurosciences comportementales à l’Université de Chicago.

“Vous pouvez souvent entendre une personne en colère dire ou faire quelque chose qu’elle n’aime pas vraiment”, a déclaré le Dr Lee. “Et quand ils ne sont pas en colère, ils le regretteront et souhaiteront ne pas l’avoir fait.”

Selon le Dr Orli Etingin, interniste à NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, la colère et le stress chronique affectent également notre mémoire, l’empêchant de “très bien fonctionner”.

“Oubliez le fait que vous manquez probablement de sommeil aussi”, a-t-elle ajouté, “mais vous ne pouvez certainement pas faire attention aux choses.”

L’intestin

Vous avez peut-être entendu parler de la “connexion intestin-cerveau”, le lien très discuté entre nos émotions et notre estomac. Comme d’autres sentiments, la colère et la rage peuvent déclencher des malaises gastro-intestinaux, une malabsorption des aliments et une perte d’appétit.

« Le tractus gastro-intestinal est constitué de tissu musculaire et il est innervé par des nerfs. Donc, si vous avez une production d’adrénaline très élevée, l’estomac et les intestins vont avoir une hypermobilité », a déclaré le Dr Etingin. “Vous allez avoir des crampes, vous allez avoir la diarrhée, parce que les muscles là-bas sont suractivés.”