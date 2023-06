Comment la clôture de confidentialité a transformé des voisins amicaux qui se donnaient des cartes de Noël en rivaux en conflit avec une ordonnance restrictive

Une fois, des voisins amicaux sont devenus des rivaux ennemis avec une ordonnance restrictive en raison d’une dispute amère sur une clôture de jardin.

Kenneth O’Connor, 59 ans, et sa femme avaient auparavant de bonnes relations avec leurs voisins d’à côté Syzmon et Dominika Manka – s’invitant à des garden-parties et échangeant des cartes de Noël.

Une relation autrefois amicale entre voisins s’est détériorée à cause d’une clôture de jardin Crédit : Google Maps

Cependant, leur amitié s’est détériorée en 2020 lorsque les Mankas ont tenté de mettre en place une nouvelle clôture de jardin, qui, selon M. O’Connor, aurait empiété sur sa propriété, a déclaré un tribunal.

Des tensions se sont alors installées entre les voisins du village de Welling, Bexley, dans le sud-est de Londres.

La police a été appelée une fois lorsqu’une « bagarre » a éclaté entre M. O’Connor et M. Manka.

Les deux parties ont fait à plusieurs reprises des allégations sur l’autre aux flics qui ont tenté de servir de médiateur dans le différend.

M. O’Connor a été accusé d’avoir harcelé M. et Mme Manka, après avoir accordé un entretien volontaire à la police et a été reconnu coupable de harcèlement en mai de l’année dernière.

Le professeur d’ingénierie a alors lancé un appel et a comparu devant le tribunal de la Couronne de Woolwich le 26 mai de cette année pour contester la décision, rapporte News Shopper.

Agissant pour M. et Mme Manka, l’avocat Janaka Siriwardena a déclaré que le comportement de M. O’Connor était « irrationnel et parfois méchant et méchant ».

À plusieurs reprises, M. O’Connor a retiré des panneaux de clôture que ses voisins avaient érigés, a déclaré le tribunal.

En raison de l’aggravation des hostilités entre les familles, les Mankas ont installé une caméra CCTV qui surveillait le jardin de leur voisin.

À une occasion, M. O’Connor a été vu éclairer la caméra tard dans la nuit et lever son majeur vers celle-ci.

Alors qu’à une autre occasion, il se serait tenu sous la pluie pendant six minutes en regardant la maison de son voisin.

Mlle Recorder A Russell a déclaré: « Ces actions ont été conçues par l’appelant pour faire savoir aux Mankas non seulement qu’il savait qu’ils regardaient, mais qu’il s’en fichait. »

Un matin, M. Manka s’approcha de M. O’Connor, qui était dans sa voiture sur le point de partir au travail, et lui demanda où étaient passés ses matériaux de construction.

M. O’Connor lui a dit de « f ** k off ».

Puis, lorsque M. Manka est parti à vélo, il a fait tourner son moteur derrière lui, puis a effectué un dépassement rapide et rapproché, l’incident ayant été filmé par M. Manka.

Le juge a déclaré: « Cette conduite a été conduite de manière à causer de la détresse à M. Manka, et elle l’a fait. »

M. O’Connor a ensuite installé une caméra CCTV.

Les Mankas ont affirmé que cela éclairait directement la chambre de leur jeune fille, ce qui signifiait qu’elle devait dormir dans leur chambre à la place.

Ils ont déclaré que les actions de M. O’Connor les avaient laissés, ainsi que leur fille, se sentir menacés, en danger et anxieux.

M. Siriwardena a déclaré: « De toute évidence, il ne s’agissait pas d’un incident ponctuel, mais d’une campagne de comportement franchement inacceptable de la part d’un homme qui devrait vraiment savoir mieux. »

M. O’Connor a nié avoir conduit dangereusement près de M. Manka et a affirmé que lorsqu’il avait mis son majeur devant la vidéosurveillance, il essayait simplement d’évaluer le champ de vision de la caméra.

L’avocat Jason Lartey, représentant M. O’Connor, a déclaré: « M. O’Connor disant à M. Manka de se faire foutre, essentiellement » laissez-moi tranquille « , puis partir ne peut constituer du harcèlement. »

M. O’Connor a également affirmé que le différend avait en fait commencé lorsqu’il avait taillé un buisson de jasmin dans son jardin, ce qui, selon lui, avait agacé Mme Manka.

Alors que des rapports de police ont été rédigés par les deux parties, M. O’Connor a affirmé que ses rapports avaient été ignorés et que les flics n’avaient pas examiné la situation dans son ensemble.

M. O’Connor a déclaré que les Mankas étaient « vindicatifs », ajoutant: « Ce qui s’est passé, c’est qu’ils se sont mis à me harceler, afin qu’ils puissent m’attraper pour harcèlement criminel. »

Mlle Recorder A Russell et les magistrats Demond Niimoi et Christina Wheeler ont confirmé la condamnation de M. O’Connor.

Une ordonnance restrictive empêchant M. O’Connor de contacter M. ou Mme Manka reste en place jusqu’en 2027.

Il a également été condamné à payer 1 000 £ de frais à la suite de son appel.