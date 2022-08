Comment la CIA a traqué Ayman al-Zawahri, le chef d’Al-Qaïda

Cet article est basé sur des entretiens avec des responsables américains et autres, actuels et anciens, des analystes indépendants qui ont étudié la chasse de plusieurs décennies et d’autres informés des événements qui ont précédé la grève du week-end. La plupart ont parlé sous couvert d’anonymat en raison des renseignements sensibles utilisés pour trouver al-Zawahri.

Pendant des années, on a pensé qu’al-Zawahri se cachait dans la zone frontalière du Pakistan, où de nombreux dirigeants d’Al-Qaïda et des talibans se sont réfugiés après l’invasion américaine de l’Afghanistan à la fin de 2001. Il était recherché en lien avec les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades en Tanzanie et au Kenya, et la CIA avait suivi un réseau de personnes qui, selon les responsables du renseignement, le soutenaient.

L’examen de ce réseau s’est intensifié avec la sortie des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière et la croyance parmi certains responsables du renseignement que les hauts dirigeants d’Al-Qaïda seraient tentés de revenir.

L’intuition s’est avérée juste. L’agence a découvert que la famille d’al-Zawahri était retournée dans une maison sécurisée à Kaboul. Bien que la famille ait essayé de s’assurer qu’elle n’était pas surveillée et de garder secrète l’emplacement d’al-Zawahri, les agences de renseignement ont rapidement appris que lui aussi était retourné en Afghanistan.