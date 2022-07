Comment la chute de Three Arrows, ou 3AC, a entraîné les investisseurs en crypto

Pas plus tard qu’en mars, Three Arrows Capital gérait environ 10 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait l’un des fonds spéculatifs cryptographiques les plus importants au monde.

Maintenant, l’entreprise, également connue sous le nom de 3AC, se dirige vers le tribunal de la faillite après la chute des prix de la crypto-monnaie et une stratégie commerciale particulièrement risquée combinée pour anéantir ses actifs et la rendre incapable de rembourser les prêteurs.

La chaîne de la douleur ne fait peut-être que commencer. 3AC avait une longue liste de contreparties ou d’entreprises dont l’argent était investi dans la capacité de l’entreprise à au moins rester à flot. Avec le marché de la cryptographie en baisse de plus de 1 billion de dollars depuis avril, entraîné par la chute du bitcoin et de l’éthereum, les investisseurs qui parient concentrés sur des entreprises comme 3AC en subissent les conséquences.

Échange crypto Blockchain.com ferait face à un coup de 270 millions de dollars sur les prêts à 3AC. Pendant ce temps, le courtage d’actifs numériques Voyager Digital a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 après que 3AC n’a pas pu rembourser les quelque 670 millions de dollars qu’elle avait empruntés à la société. Les prêteurs de crypto basés aux États-Unis Genesis et BlockFi, plate-forme de dérivés cryptographiques BitMEX et échange cryptographique FTX subissent également des pertes.

“Le crédit est détruit et retiré, les normes de souscription sont renforcées, la solvabilité est testée, donc tout le monde retire des liquidités aux prêteurs de crypto”, a déclaré Nic Carter, un partenaire de Castle Island Venturesqui se concentre sur les investissements dans la blockchain.

La stratégie de Three Arrows impliquait d’emprunter de l’argent à l’ensemble de l’industrie, puis de se retourner et d’investir ce capital dans d’autres projets de cryptographie, souvent naissants. L’entreprise existait depuis une décennie, ce qui a contribué à donner aux fondateurs Zhu Su et Kyle Davies une certaine crédibilité dans une industrie peuplée de débutants. Zhu a également co-animé un populaire podcast sur les cryptos.

“3AC était censé être l’adulte dans la pièce”, a déclaré Nik Bhatia, professeur de finance et d’économie d’entreprise à l’Université de Californie du Sud.

Les documents judiciaires examinés par CNBC montrent que les avocats représentant les créanciers de 3AC affirment que Zhu et Davies n’ont pas encore commencé à coopérer avec eux “de manière significative”. Le dossier allègue également que le processus de liquidation n’a pas commencé, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’argent pour rembourser les prêteurs de l’entreprise.

Zhu et Davies n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.