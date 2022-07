Comment la chute de Celsius a entraîné les investisseurs en crypto

“Ils le subventionnaient et encaissaient des pertes pour attirer les clients”, a déclaré Nic Carter de Castle Island Venture. “Les rendements à l’autre bout étaient faux et subventionnés. Fondamentalement, ils tiraient des rendements de [Ponzi schemes].”

Indépendamment du fait que l’implosion de Celsius laisse présager un effondrement plus important du plus grand écosystème cryptographique, l’époque où les clients collectaient des rendements annuels à deux chiffres est révolue. Pour Celsius, la promesse de ces gros rendements comme moyen d’intégrer de nouveaux utilisateurs est une grande partie de ce qui a conduit à sa chute ultime.

La chute de Celsius marque la troisième faillite majeure de l’écosystème crypto en deux semaines, et elle est présentée comme le moment Lehman Brothers de la crypto – comparant l’effet de contagion d’un prêteur crypto défaillant à la chute d’une grande banque de Wall Street qui a finalement prédit le Dette hypothécaire de 2008 et crise financière.

Trois semaines après que Celsius a interrompu tous les retraits en raison de “conditions de marché extrêmes” – et quelques jours avant que le prêteur de crypto ne dépose finalement une demande de mise en faillite – la plate-forme faisait toujours de la publicité en gros caractères gras sur son site Web, des rendements annuels de près de 19%, ce qui a payé sortie hebdomadaire.

“Transférez votre crypto vers Celsius et vous pourriez gagner jusqu’à 18,63 % d’APY en quelques minutes”, a lu le site Web le 3 juillet.

De telles promesses ont aidé à attirer rapidement de nouveaux utilisateurs. Celsius a déclaré avoir 1,7 million de clients en juin.

Le dossier de mise en faillite de la société montre que Celsius compte également plus de 100 000 créanciers, dont certains ont prêté de l’argent à la plate-forme sans aucune garantie pour sauvegarder l’arrangement. La liste de ses 50 principaux créanciers non garantis comprend la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ainsi qu’une société d’investissement basée aux îles Caïmans.

Ces créanciers sont probablement les premiers à récupérer leur argent, s’il y a quelque chose à prendre – avec les investisseurs maman et pop qui tiennent le sac.

Après avoir déposé sa requête en faillite, Celsius a précisé que “la plupart des activités du compte seront suspendues jusqu’à nouvel ordre” et qu’il “ne demandait pas l’autorisation d’autoriser les retraits des clients pour le moment”.

La FAQ poursuit en indiquant que les accumulations de récompenses sont également interrompues par le processus de faillite du chapitre 11, et les clients ne recevront pas de distributions de récompenses pour le moment.

Cela signifie que les clients essayant d’accéder à leur crypto-monnaie n’ont pas de chance pour le moment. Il est également difficile de savoir si la procédure de faillite permettra finalement aux clients de récupérer leurs pertes. S’il y a une sorte de paiement à la fin de ce qui pourrait être un processus pluriannuel, il y a aussi la question de savoir qui serait le premier à l’obtenir.

Contrairement au système bancaire traditionnel, qui assure généralement les dépôts des clients, il n’y a pas de protection formelle des consommateurs en place pour protéger les fonds des utilisateurs lorsque les choses tournent mal.

Celsius précise dans ses conditions générales que tout actif numérique transféré sur la plateforme constitue un prêt de l’utilisateur à Celsius. Parce qu’il n’y avait aucune garantie mise en place par Celsius, les fonds des clients n’étaient essentiellement que des prêts non garantis à la plate-forme.

Également dans les petits caractères des termes et conditions de Celsius se trouve un avertissement qu’en cas de faillite, “tout actif numérique éligible utilisé dans le service Earn ou comme garantie dans le cadre du service Borrow peut ne pas être récupérable” et que les clients “peuvent ne pas avoir tout recours légal ou droit en rapport avec les obligations de Celsius.” La divulgation se lit comme une tentative d’immunité générale contre les actes répréhensibles, si jamais les choses tournaient mal.

Une autre plate-forme de prêt populaire destinée aux investisseurs de détail avec des offres à haut rendement est Voyager numériquequi compte 3,5 millions de clients et a également récemment déposé son bilan.

Pour rassurer leurs millions d’utilisateurs, le PDG de Voyager, Stephen Ehrlich a tweeté que après que la société ait fait l’objet d’une procédure de mise en faillite, les utilisateurs disposant de crypto dans leur compte seraient potentiellement éligibles à une sorte de sac à main contenant des éléments, y compris une combinaison de la crypto dans leur compte, des actions ordinaires dans le Voyager réorganisé, des jetons Voyager, etc. le produit qu’ils peuvent obtenir du prêt aujourd’hui disparu de la société au fonds spéculatif cryptographique autrefois important Three Arrows Capital.

On ne sait pas ce que le jeton Voyager vaudrait réellement, ou si tout cela se réunira à la fin.

Three Arrows Capital est le troisième acteur majeur de la cryptographie à demander la protection contre la faillite devant un tribunal fédéral américain, dans une tendance qui ne peut s’empêcher de poser la question suivante : le tribunal des faillites sera-t-il finalement le lieu où un nouveau précédent dans le secteur de la cryptographie sera créé, en quelque sorte ? du modèle de réglementation par décision ?

Les législateurs de Capitol Hill cherchent déjà à établir davantage de règles de base.

Les sens. Cynthia Lummis, R-Wyo., Et Kirsten Gillibrand, DN.Y., visent à clarifier un projet de loi qui établit un cadre complet pour réglementer l’industrie de la cryptographie et répartit la surveillance entre les régulateurs comme la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission.