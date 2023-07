Comment la Chine utilise une nouvelle ligne de chemin de fer pour étendre son influence au Myanmar | Nouvelles du monde

À l’une des extrémités les plus éloignées de ce vaste pays, il y a une nouvelle ligne de train, et cela en dit long sur les ambitions de la Chine dans la région.

La province du sud-ouest du Yunnan est rurale, isolée et certaines parties de celle-ci sont encore extrêmement pauvres. Cette ligne est un éclair de modernité un peu incongru, qui tranche à travers les montagnes.

Nous l’avons rejoint sur son dernier tronçon, du site touristique de Dali jusqu’au bout de la ligne dans une petite ville de montagne appelée Lincang, à seulement quelques heures de route de la frontière avec le Myanmar.

La ligne elle-même est un excellent exemple des trains « à grande vitesse » exemplaires de la Chine ; moderne, propre, organisé et ponctuel.

En discutant avec les passagers en cours de route, il est également clair que cela a fait une énorme différence dans leur vie.

« Cela rend les choses beaucoup plus pratiques », déclare Fong Hong Sui, originaire de cette région et en voyage d’affaires.

« Avant, il n’y avait pas ce train et je devais prendre un car qui prenait au moins sept ou huit heures. »

Mais cette ligne n’a clairement pas été conçue pour les personnes seules.

L’immense terminal de Lincang, doté d’une grande gare de fret et de grues de fret, en dit long ; cet endroit a été construit pour transporter le commerce et beaucoup de celui-ci – de la Chine au Myanmar et au-delà.

Cette ligne commerciale n’a ouvert qu’en 2021 et bien qu’elle ait été longue à planifier, c’est un signe clair du soutien continu que le Myanmar reçoit de son puissant voisin.

Lorsque la junte militaire a pris le pouvoir pour la première fois en 2021, comme de nombreux autres pays de la région, la Chine s’est initialement abstenue de tout commentaire. Il a passé la majeure partie des deux années suivantes à observer comment les choses se déroulaient, tout en conservant des liens avec les groupes d’opposition.

Mais cela semble avoir changé. En fait, en mai, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a effectué une visite au Myanmar et a été filmé en train de rencontrer le chef de la junte Min Aung Hlaing, une figure que les responsables chinois avaient initialement évitée.

Le message était clair; La Chine apportait implicitement son soutien à ce régime illégal et offrait une véritable bouée de sauvetage à ses dirigeants en difficulté.

La Chine est le premier partenaire commercial du Myanmar

La mesure dans laquelle cela est inestimable pour la junte ne peut être surestimée.

En effet, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Myanmar, achetant 27 % de tous ses produits à partir de métaux, de pierres précieuses et de terres rares. Le marché de l’énergie est la partie la plus importante de l’économie du Myanmar et la Chine a acheté 38 % de ses exportations de gaz en 2022.

Mais les entreprises chinoises, dont certaines appartiennent à l’État, vendent également d’importantes quantités d’armes au Myanmar, d’une valeur de plus de 200 millions de livres sterling depuis le coup d’État, selon un récent rapport de l’ONU. La majorité de ces ventes sont allées directement à la junte et il est prouvé que certains de ces produits ont été utilisés pendant la guerre civile.

Mais qu’en est-il pour la Chine, un pays qui déteste notoirement l’instabilité ? Eh bien, la route commerciale de Lincang offre une indication de ce que pourrait être la motivation.

La Chine « très consciente » des risques sécuritaires

En fait, la valeur réelle de cette ligne est qu’elle offre à la Chine un passage non seulement vers, mais à travers son voisin vers les précieux ports maritimes au-delà.

Un essai avant l’ouverture officielle de la ligne a permis de relier les marchandises depuis la ville chinoise de Chengdu, en passant par le Myanmar et jusqu’à Singapour par voie maritime.

Et c’est cet accès à l’océan Indien qui est particulièrement prisé par la Chine. Sans la route passant par le Myanmar, les marchandises devraient être acheminées par le détroit de Malacca, une route considérée par la Chine comme non seulement longue mais peu sûre.

« Il y a un peu de pragmatisme ici de la part de la Chine », explique Chim Lee, expert des relations sino-birmanes à l’Economist Intelligence Unit.

« La Chine est intéressée à passer par là, mais elle est également très consciente des risques sécuritaires et économiques dans le pays. »

En fin de compte, la Chine sait que son soutien achète de l’influence et de l’influence et il y a beaucoup de choses qu’elle gagne d’une influence saine au Myanmar, notamment les ressources naturelles et l’équilibre des intérêts de puissance dans la région de l’Asie du Sud-Est.

Il peut également y avoir un calcul selon lequel il veut éviter que les influences de l’Amérique et de l’Occident ne prévalent. Mais il ne fait aucun doute que le conflit a entravé les ambitions de la Chine.

En effet un peu plus haut sur la frontière dans la commune de Ruili, alors que la traversée est une attraction touristique, le trafic réel transitant en termes de personnes et de commerce est bien inférieur à ce qu’il était.

Lire la suite : Un tapis roulant d’horreur : L’hôpital secret de la jungle en première ligne

Une bouée de sauvetage pour de nombreux frontaliers du Myanmar

Mais si la Chine a offert une bouée de sauvetage à la junte militaire, il y a aussi une bouée de sauvetage pour de nombreux frontaliers du Myanmar et c’est très clair à Ruili.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Dans le marché animé de la « rue du Myanmar », nous avons rencontré une femme qui nous a demandé de l’appeler A Moe, ce qui se traduit par « tante ». Elle traverse quotidiennement la frontière depuis son domicile au Myanmar pour vendre des herbes traditionnelles et joindre les deux bouts.

Elle a décrit la guerre comme « difficile et pas bonne pour les affaires ».

« Maintenant que le COVID s’est amélioré, on vient ici pour monter des échoppes pour se faire un peu d’argent », raconte-t-elle.

« Alors c’est un peu mieux maintenant. Dans ces années-là, c’était le COVID et la guerre civile, donc c’était très difficile pour nous. »

En savoir plus:

Le Royaume-Uni s’engage à défendre les militants exilés de Hong Kong après l’émission de mandats d’arrêt

Des enfants « parmi les 100 morts » alors que l’armée birmane cible un événement dans un village

Il y a clairement beaucoup d’affinités personnelles entre les gens ici aussi, les commerçants chinois acceptent et soutiennent largement la position du gouvernement.

Une femme chinoise vendant du jade du Myanmar a décrit la relation comme « très harmonieuse ».

« Bien sûr, il vaut mieux que les dirigeants de la Chine et du Myanmar s’entendent bien… il devrait y avoir une coordination économique. »

Il n’y a rien que la Chine déteste plus que l’instabilité. Son soutien implicite à la junte renforce énormément le régime militaire, et bien qu’il puisse bien prolonger le conflit, il rend moins probable un autre changement de pouvoir.

Vous pouvez regarder une émission spéciale – Inside Myanmar: The Hidden War – sur Sky News ce soir à 21h