Comment la Chine s’en sortira-t-elle avec Covid ? Des données « dénuées de sens » obscurcissent l’image.

“Mon sentiment maintenant est que tout le monde a peur d’être testé positif, et ceux qui sont timides n’osent pas sortir”, a-t-elle déclaré. Assouplir les règles Covid du pays est un bon premier pas, mais le gouvernement doit faire plus pour soutenir les gens ordinaires et les petites entreprises, a déclaré Mme Zheng, ajoutant que “rien n’est certain pour le moment”.

Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura, une société de courtage japonaise, a déclaré qu’il n’était pas “trop ​​​​optimiste” quant à une forte reprise de l’économie chinoise, car il s’attend à des perturbations continues d’un système de santé débordé et à une recrudescence des infections. Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que la demande refoulée dans l’économie soit “relativement faible” l’année prochaine après que trois ans de confinement aient épuisé les finances de nombreux ménages chinois.

Une partie de l’incertitude qui pèse sur la manière dont la Chine sortira du “zéro Covid” est qu’aucun pays de cette taille n’a pivoté aussi rapidement, aussi radicalement – passant apparemment du jour au lendemain d’un assaut total contre Covid à apprendre à vivre avec le virus. Les règles établies de longue date changent de jour en jour.

Depuis la semaine dernière, les cas asymptomatiques ou légers ne nécessitent plus d’hospitalisation. Toutes les restrictions sur l’achat de médicaments contre la grippe et la douleur ont également été levées, déclenchant une ruée sur les pilules contre la fièvre et même certains médicaments traditionnels chinois. Mardi, la Chine a également désactivé une application de suivi des voyages, l’une des nombreuses applications pour smartphone que le gouvernement utilisait pour garder un œil sur les allées et venues des citoyens chinois afin d’évaluer leur risque de Covid.

Il y a deux mois, avant que des foules de personnes ne descendent dans la rue pour protester contre les politiques draconiennes du gouvernement concernant Covid, Xi Jinping, le dirigeant chinois, a déclaré que Covid posait un risque de santé publique si grave que la lutte contre le virus nécessitait une «guerre totale».

“C’est incroyable de voir comment en deux semaines tout le système de contrôle s’est évaporé”, a déclaré M. Wuttke. « Qu’est-ce que cela fait aux affaires ? Je ne sais pas.”

Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que lorsque l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont abandonné leurs ambitions zéro Covid l’année dernière, elles ont pu le faire avec un peu de succès car elles avaient mis en place «des programmes de vaccination efficaces avec des vaccins efficaces. ”