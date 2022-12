Comment la Chine relancera-t-elle son économie ? Le monde est sur le point de le découvrir.

Les dépôts bancaires des familles chinoises ont quelque peu augmenté pendant la pandémie car elles dépensaient moins que d’habitude, a déclaré Louise Loo, économiste au bureau de Singapour d’Oxford Economics. Mais les ménages ont déposé une grande partie de cet argent sur des comptes bancaires à taux d’intérêt plus élevé qui restreignent les retraits pendant des mois, voire des années, ce qui rend difficile pour les familles de dépenser plus d’argent, même si elles avaient la confiance nécessaire pour le faire.

Les modes de vie des seniors sont également différents en Chine. Cela pourrait encore limiter les dépenses de consommation dans les mois à venir.

Dans les pays occidentaux et même à Hong Kong, de nombreuses personnes âgées vivent dans des maisons de soins infirmiers et d’autres logements avec assistance, ce qui a limité les visites lors des épidémies de virus. Mais la vie multigénérationnelle est beaucoup plus courante en Chine. La présence d’un membre de la famille plus âgé, souvent non vacciné, est un formidable frein à la capacité des autres membres de la famille à commencer à manger au restaurant et à dépenser de l’argent en raison du potentiel d’infection.

“Cela signifie également que nous pourrions continuer à voir des fermetures dans des bâtiments résidentiels”, a déclaré Mme Loo.

L’un des secteurs d’activité les plus durement touchés en Chine est celui des voyages. Les hôtels ont été pratiquement vides car les villes ont imposé des règles strictes sur les voyages interurbains, les forçant à réduire de moitié ou plus les tarifs des chambres pour attirer quelques résidents locaux pour des «séjours». Les voyages aériens et ferroviaires intérieurs ont fortement chuté, tandis que les voyages aériens internationaux ont été presque complètement interrompus depuis mars 2020.

On ne sait pas quand la Chine pourrait ouvrir ses frontières aux voyageurs aériens internationaux. Une nouvelle politique mercredi pour faciliter les déplacements interurbains pourrait augmenter les dépenses mais aussi propager la maladie.