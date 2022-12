Comment la Chine prévoit d’utiliser la technologie américaine et britannique CONTRE l’Occident dans l’opération “Cheval de Troie” pour arracher des navires de guerre, des missiles et des avions

La CHINE serait engagée dans une opération massive de “cheval de Troie” visant à s’emparer de la technologie et du savoir-faire militaires, ont averti des experts.

On craint que « des dizaines de milliers » d’espions potentiels travaillent au sein des universités et des entreprises, transmettant une technologie secrète qui pourrait un jour être utilisée contre l’Occident.

Une université britannique travaille avec le fabricant du chasseur furtif chinois J-20 Crédit : EPA

Il coopère également avec une société qui fabrique le bombardier furtif chinois H-20 1 crédit

Les universités britanniques travaillent avec des entreprises chinoises qui fabriquent des missiles Crédit : Getty

Des craintes ont été soulevées. La Chine balance d’énormes sommes d’argent pour mettre la main sur les meilleures technologies des États-Unis et du Royaume-Uni.

Pékin a financé des recherches dans des universités « aveuglément naïves », a débauché des pilotes de chasse de la RAF pour former les siens et a attiré des ressortissants chinois chez eux avec de gros salaires après avoir travaillé dans des projets top secrets.

Les laboratoires de recherche seraient le nouveau front d’une course mondiale aux armements alors que la Chine cherche à dépasser les États-Unis en tant que superpuissance mondiale dominante.

Le président Xi Jinping a déclaré vouloir la parité d’ici 2027 et avoir dépassé son rival d’ici 2049, un siècle après la fondation de la République populaire de Chine.

Maintenant, un nouveau rapport affirme qu’au moins 60 ressortissants chinois ont travaillé dans des universités britanniques sur des projets qui pourraient avoir un usage militaire.

Ces chiffres ne sont que la « partie émergée de l’iceberg », selon l’étude, et parmi eux se trouvent au moins deux membres actifs de l’Armée populaire de libération.

Son auteur Robert Clark dit que la légende du cheval de Troie est la « métaphore parfaite » pour décrire les activités chinoises.

Les 60 sont issus de l’un des groupes de défense géants chinois ou d’universités liées à l’APL classées comme “à haut risque” ou “à très haut risque”, qui incluent les “Sept fils de la Défense nationale”.

Les entreprises qui parrainent des centres de recherche basés au Royaume-Uni comprennent les plus grands fabricants d’armes chinois, selon l’étude de Civitas.

Ils comprennent des fabricants de moteurs d’avions de combat, de missiles et d’ogives nucléaires, d’avions furtifs, de drones, de chars, de métaux et de matériaux à usage militaire et de navires de guerre.

Un exemple est l’Aviation Industry Corporation of China qui soutient le Centre AVIC pour la conception structurelle de l’Imperial College de Londres.

AVIC fabrique le chasseur furtif chinois J-20 – connu sous le nom de Mighty Dragon – qui est conçu pour correspondre à des avions de combat tels que le F-35 Lightning de la RAF et le F-22 Raptor de l’US Air Force.

Le centre coopère également avec, entre autres, le First Aircraft Institute, qui a conçu le nouveau bombardier furtif chinois H-20, un sosie du B-2 Spirit américain.

Clark dit que les universités ignorent les inquiétudes qu’il a soulevées l’année dernière à propos de leur aide par inadvertance à armer la Chine et sont “toujours évidemment aveuglément naïves”.

“Beaucoup de ces technologies dans les projets de recherche que nous avons découverts sont activement recherchées par le PLA”, a-t-il déclaré.

“Tout cela permettra à la Chine de devenir à terme l’hégémonie militaire mondiale à moins que davantage de systèmes ne soient mis en place pour empêcher cette éventualité de se produire.”

Il a déclaré que tout cela s’ajoutait à “de graves conséquences pour la sécurité nationale britannique”.

Plus tôt cette année, il est apparu que 50 étudiants chinois liés à l’APL ont quitté le Royaume-Uni au cours des trois dernières années après que le gouvernement a resserré les règles pour empêcher le vol de recherches sensibles.

Clark, un ancien soldat de l’armée britannique qui a combattu en Afghanistan, a déclaré que les ressortissants chinois étaient des “espions potentiels”.

“Certains sont des membres actifs de l’APL, donc le risque d’espionnage est très élevé”, a-t-il dit, d’autant plus que certains de ces 60 appartiennent à des entreprises mises sur liste noire par les États-Unis pour avoir travaillé en Amérique.

Il a demandé que les règles soient renforcées pour interdire à l’Université nationale de technologie de la défense, aux Seven Sons of National Defence et à tous les conglomérats de défense chinois de travailler au Royaume-Uni.

Il vient comme il est apparu que la Chine offre des salaires de 240 000 £ à d’anciens pilotes de chasse britanniques pour travailler comme instructeurs.

Une trentaine ont déjà trahi la Grande-Bretagne en rejoignant des écoles de pilotage formant les pilotes de l’APL.

Les experts craignent que Pékin ne les ait embauchés dans l’espoir de glaner des secrets sur les avions occidentaux et les tactiques qui pourraient donner à la Chine un avantage au combat.

Pendant ce temps, 162 scientifiques chinois qui travaillaient sur des recherches top secrètes au Laboratoire national de Los Alamos, berceau de la bombe atomique, sont retournés en Chine pour travailler sur des programmes de missiles louches.

Nicholas Eftimiades, vétéran à la retraite, fonctionnaire du renseignement du département américain de la Défense et chercheur principal invité au King’s College de Londres, a depuis longtemps mis en garde contre les efforts de la Chine pour s’emparer de la technologie militaire.

“La Chine utilise une approche ‘de l’ensemble de la société’ pour mener un espionnage mondial”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas le style d’espionnage que les services de renseignement occidentaux sont suffisamment préparés pour atténuer.”

Il a dit que le problème est que « les démocraties ne restreignent pas souvent ce type d’information ou de collaboration ».

Les efforts de la Chine pour acquérir des technologies militaires étrangères comprennent la “recherche collaborative”, les fusions et acquisitions, les programmes de talents et le vol.

L’expert a ajouté : « Il y a des centaines de cas rien qu’aux États-Unis où la Chine a employé des sociétés écrans pour acheter des technologies restreintes à l’exportation.

« La même chose a récemment été observée au Royaume-Uni, où d’anciens militaires dispensaient une formation au combat à la Chine.

“Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour le compte de la Chine dans des entreprises et des institutions universitaires occidentales.”

Il a déclaré que les universités occidentales « reconnaissent clairement que la Chine est un État autoritaire brutal, et pourtant elles continuent de collaborer et de mener des recherches conjointes sur des technologies ayant une application militaire claire ».

“Il est difficile de dire si les universités sont naïves ou simplement avides d’argent”, a-t-il déclaré.

L’Impériale insiste sur le fait que les projets sont de la “recherche scientifique fondamentale” et que “tous les partenariats et collaborations sont soumis à un examen approfondi et sont régulièrement examinés”.

L’université affirme qu’elle travaille en étroite collaboration avec le gouvernement “conformément à nos engagements envers la sécurité nationale du Royaume-Uni”, ajoutant que le centre AVIC fermera bientôt ses portes.