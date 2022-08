Comment la Chine pourrait envahir Taïwan avec des essaims de drones terrifiants et un million de soldats dans une attaque “pire que l’Ukraine”

La CHINE pourrait lancer un assaut massif sur Taïwan qui pourrait être encore plus dévastateur que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, ont averti les experts.

Les analystes militaires craignent des essaims de drones de haute technologie, jusqu’à un million de soldats, de navires de guerre et de bombardiers pourraient tous être envoyés sur les 110 milles du détroit de Taiwan.

La Chine mène des exercices d’incendie à 20 km de Taïwan Crédit : armée chinoise

La Chine a dévoilé ses terrifiants missiles hypersoniques tueurs de porte-avions lors d’exercices militaires Crédit : armée chinoise

Au moins 27 avions chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan Crédit : armée chinoise

Des militaires taïwanais participent à un exercice militaire Crédit : Getty

Cela survient alors que la Chine a lancé jeudi ses plus grands exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan dans une démonstration de force à cheval sur des voies maritimes internationales vitales.

Taïwan est en état d’alerte après que la Chine a juré de “punir” sa réponse à une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Polosi sur l’île cette semaine – la première présidente à se rendre en 25 ans.

Les exercices de jeu de guerre ont commencé jeudi à 12H00 (04H00 GMT) et impliquaient des “tirs réels”, selon les médias d’Etat chinois.

Des rapports ont fait état de petits projectiles volant dans le ciel autour de Pingtan, suivis de panaches de fumée blanche et de bruits forts.

Taipei a accusé Pékin d’avoir lancé deux missiles balistiques Dongfeng dans des zones de forage au large de la côte nord-est du pays.

Les exercices se déroulent à environ 20 km des côtes de Taïwan et ne devraient pas se terminer avant midi dimanche.

Et le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir tiré des coups de semonce sur des drones chinois survolant ses îles Kinmen mercredi soir.

Le général de division Chang Zone-sung ses troupes “ont immédiatement tiré des fusées éclairantes pour émettre des avertissements et les chasser”.

“Après cela, ils ont fait demi-tour. Ils sont entrés dans notre zone réglementée et c’est pourquoi nous les avons dispersés”, a-t-il déclaré.

“Nous avons une procédure opérationnelle standard. Nous réagirons s’ils entrent.”

ENFER SUR TERRE

De sinistres prédictions sur la guerre potentielle surviennent alors que la Chine s’est engagée à récupérer l’île qui, selon elle, appartient toujours à Pékin.

Taïwan insiste sur le fait qu’il s’agit d’une nation indépendante après sa séparation de la Chine continentale en 1949.

Des craintes planaient sur le fait que la Chine pourrait être enhardie par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et pourrait saisir l’occasion de frapper Taïwan.

Et l’ancien conseiller de la Maison Blanche, David Ochmanek, a déclaré à The Sun Online que l’ampleur de la dévastation serait “différente de tout ce que le monde a vu depuis le conflit coréen en 1951”.

La guerre de Corée a tué jusqu’à trois millions de civils, les États-Unis ont largué plus de 600 000 tonnes de bombes et 32 ​​557 tonnes de napalm sur la Corée du Nord, et presque toutes les villes de l’État voyou ont été « au moins à moitié anéanties ».

M. Ochmanek, ancien analyste de la défense pour l’administration Obama, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés auraient “littéralement des jours … pas des semaines, pas des mois” pour vaincre la Chine si elle lançait une guerre totale contre Taiwan.

“[Beijing] entreprendra un bombardement massif des défenses du pays ciblé, ce qui signifie attaquer leurs missiles sol-air, leurs radars de surveillance, leurs aérodromes et leur commandement et contrôle », a déclaré M. Ochmanek au Sun Online.

“Nous attendons de la Chine qu’elle le fasse avec son inventaire beaucoup plus important de missiles contre Taïwan” et contre des bases américaines si Washington décidait d’intervenir, a-t-il déclaré.

En réponse, les alliés occidentaux auraient besoin de “milliers” de drones pour contrer la domination aérienne chinoise dans une invasion qui coûterait aux deux parties “des centaines de milliers” d’hommes, a déclaré le chercheur en défense.

“[We would] ont littéralement des jours pour vaincre cette invasion massive et les empêcher de nous mettre devant le fait accompli. Pas des semaines, pas des mois.”

On pense que les essaims de drones sont la clé de l’invasion – la Chine disposant d’un éventail d’armes avancées pour la surveillance et la frappe.

La Chine possède des drones supersoniques pour l’espionnage, des drones plus gros conçus pour abattre les navires de guerre américains et développe même des drones conçus pour chasser les soldats en meute.

Mais de nombreuses forces conventionnelles seront également utilisées, avec des estimations entre un demi-million et 1,2 million de soldats nécessaires pour un assaut réussi.

Des bombardiers stratégiques pour bombarder les défenses de Taïwan, des blocus navals de navires de guerre pour empêcher l’aide de venir et des frappes de missiles depuis le continent seront tous utilisés par la Chine pour tenter de prendre l’île.

L’analyste en armement Sam Cranny-Evans a déclaré que Pékin utilisait déjà des drones espions d’élite pour effectuer des missions secrètes au-dessus de Taïwan.

Il a déclaré que le drone tactique de prédilection de la centrale asiatique était le BKZ-006A, qui était utilisé pour effectuer des reconnaissances et peut également servir d’outil de guerre électronique et de relais de communication.

Les drones joueront un rôle clé dans une invasion de Taïwan Crédit : AP

De nouveaux super drones testés en Chine peuvent traquer les humains en meute Crédit : AFP

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec Joe Biden de la montée des tensions à Taiwan Crédit : AP

Un autre est le WZ-8, qui est largué par des bombardiers stratégiques et fournit une vue “orbitale” et un système de suivi pour “fournir une reconnaissance en temps réel à un missile en vol”.

Le drone WZ-8 est capable de voler jusqu’à cinq fois la vitesse du son et d’espionner les forces américaines à grande distance, tandis que le CH-6 est conçu pour couler les navires américains.

Pékin a également lancé un drone-mère à intelligence artificielle capable de fonctionner et potentiellement de lancer des attaques militaires de manière autonome.

Selon les Chinois, le navire est conçu pour la recherche marine, mais on craint déjà qu’il ne soit utilisé pour lancer des attaques contre la marine américaine et d’autres adversaires.

Le Zhu Hai Yun serait capable de transporter environ 50 drones aériens, de surface et sous-marins, et a été lancé dans un chantier naval de la ville de Guangzhou.

La majeure partie de l’arrière du navire est un pont ouvert où les drones volants peuvent atterrir et être stockés pendant qu’il y a aussi le lancement et la récupération et pour d’autres drones.

M. Ochmanek a déclaré que Pékin s’approvisionnait en divers drones, y compris de gros drones de type Global Hawk, et des drones de taille plus petite à moyenne dotés de fonctionnalités similaires aux drones mortels Predator et Reaper des États-Unis.

Un drone supersonique WZ-8 est entraîné dans un défilé militaire marquant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine Crédit : Reuters

Des drones aériens sont lancés depuis l’arrière du navire Crédit : document

Jusqu’à 1,2 million de soldats chinois pourraient être déployés pour attaquer Taiwan Crédit : AFP

Ceci, combiné au vaste arsenal de missiles balistiques et de croisière de Pékin “constitue une menace sérieuse pour quiconque cherche à opérer à partir d’une installation majeure” comme un porte-avions ou une base aérienne en mer de Chine méridionale, a-t-il déclaré.

“Des centaines d’avions seraient engagés, des dizaines de milliers d’êtres humains. La force d’invasion chinoise pourrait compter plus de 100 000 hommes.

“Les Taïwanais, eux aussi, engageraient des centaines de milliers de soldats pour leur propre défense.

“La létalité des armes existantes aujourd’hui signifierait que le taux de pertes serait très élevé des deux côtés.”

En cas d’invasion, Taipei pourrait s’attendre à être frappé par des frappes de missiles de précision à longue portée et martelé par des bombardements aériens combinés à des cyberattaques, une guerre électronique et un blocus naval, a expliqué Cranny-Evans.

Il a déclaré: “Si vous considérez la sagesse militaire comme une chose, vous avez besoin d’un ratio de trois pour un lorsque vous attaquez et Taiwan a quelque chose comme 200 000 soldats, y compris ses réserves.

“Cela signifie que vous avez besoin d’une force d’attaque d’un demi-million. Et la plupart des estimations sur les attaques amphibies en milieu urbain indiquent que vous avez besoin d’au moins un ratio de six pour un.

“Donc, pour que la Chine ait le moindre espoir de réussir, vous envisagez entre un demi-million et 1,2 million de personnes rassemblées en face de Taiwan, prêtes à débarquer et à envahir.”

MACHINE DE GUERRE

Cela survient alors que le plus grand porte-avions chinois de haute technologie sera lancé dans quelques semaines à peine, craignant qu’il ne se prépare à attaquer son voisin insulaire.

Le lancement de l’énorme supercarrier Type 003 de la marine chinoise, qui pèse 90 000 tonnes et mesure plus de neuf baleines bleues, a été retardé par le strict verrouillage de Covid à Shanghai.

Un utilisateur chinois de Twitter a partagé des photos aériennes du cuirassé presque achevé au chantier naval de Jiangnan à Shanghai le mois dernier.

On dit que le Type 003 dispose d’une technologie de lancement d’avions plus avancée, lui permettant de déployer la nouvelle génération de chasseurs furtifs FC-31.

Il est également beaucoup plus rapide et dispose d’un plus grand arsenal d’armes sur le pont que les porte-avions existants.

Le navire est le troisième transporteur chinois et fait partie d’une tentative de modernisation et d’expansion de l’armée du pays dans le cadre d’un nouveau plan quinquennal.

Il semble également avoir deux grands ascenseurs d’avion latéraux sur son côté tribord et est équipé de catapultes électromagnétiques qui lanceront des avions de combat dans le ciel.

Les travaux ont commencé sur le dernier cuirassé de Xi Jinping en 2018, qui, selon l’analyste militaire Robert Farley, sera le “porte-avions le plus grand et le plus avancé construit en dehors des États-Unis”.

Cela vient au milieu des affirmations selon lesquelles la Chine renforce son armée avant une invasion planifiée de son petit voisin dans les prochaines années.

La plus haute responsable du renseignement américain, Avril Haines, a déclaré au Sénat en mai : “Nous sommes d’avis que [China’s leaders] travaillent dur pour se mettre efficacement dans une position dans laquelle leur armée est capable de prendre Taiwan. »

S’adressant à la commission des forces armées du Sénat, elle a déclaré qu’il reste à voir comment l’invasion de l’Ukraine par la Russie a affecté les plans de la Chine.

Elle a ajouté que la menace pour Taïwan est « aiguë » d’ici 2030.

La Chine prétend que l’île de 23 millions d’habitants fait partie de son continent, tandis que Taïwan garde farouchement son indépendance.

À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, de hauts responsables taïwanais ont averti que Pékin se préparait à une invasion de l’île à 100 milles au large de ses côtes.

Peu de temps après le début du conflit, la Chine a déclaré qu’elle s’était engagée à “résoudre la question de Taiwan dans la nouvelle ère”, dans une menace effrayante pour le pays.

Et tout comme la semaine dernière, le gain de la Chine a doublé – avertissant les États-Unis qu’ils “n’hésiteront pas” à déclencher une guerre pour récupérer Taiwan.