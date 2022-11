Comment la Chine, le plus grand pollueur climatique annuel, évite de payer pour les dégâts

Commentez cette histoire Commentaire

En 1992, les Nations Unies ont classé la Chine parmi les pays en développement, car des centaines de millions de ses citoyens vivaient dans la pauvreté. Beaucoup de choses ont changé depuis : la Chine est désormais la deuxième économie mondiale et le plus grand émetteur annuel de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Les Chinois moyens d’aujourd’hui sont 34 fois plus riche et presque quatre fois plus polluant. Mais la classification est restée la même au cours des trois dernières décennies, frustrant les diplomates des pays développés qui disent qu’elle a permis à Pékin d’éviter de payer sa juste part pour aider les pays pauvres à faire face aux ravages du changement climatique.

Le débat sur ce que la Chine doit aux pays les moins responsables du réchauffement climatique – mais les plus touchés par ses effets – s’est considérablement intensifié à la suite de la récente conférence des Nations Unies sur le changement climatique en Égypte. À la fin du sommet de deux semaines, connu sous le nom de COP27, les négociateurs de près de 200 pays ont convenu de créer un fonds pour indemniser les pays vulnérables des coûts liés à la montée des mers, aux tempêtes plus fortes et aux autres effets du réchauffement mondial.

Les analystes disent qu’il est peu probable que la Chine contribue au fonds, malgré l’augmentation rapide de la contribution du pays aux gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

La COP27 laisse le monde sur une dangereuse trajectoire de réchauffement malgré un fonds climatique historique

« Les faits sont clairs : la Chine est actuellement le plus grand émetteur au monde », a déclaré Li Shuo, conseiller politique principal chez Greenpeace East Asia. “C’est donc une question très valable de parler de la responsabilité croissante de la Chine sur la scène internationale.”

La question est politiquement sensible. Les décideurs politiques de Pékin se hérissent à la suggestion que la Chine devrait être considérée comme une nation développée, soulignant les poches d’extrême pauvreté qui persistent à travers le pays. Ils soulignent également les obligations des États-Unis, qui ont rejeté plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère que tout autre pays de l’histoire, alors même que la Chine dépasse l’Amérique en termes d’émissions annuelles de dioxyde de carbone.

“Les pays développés, y compris les États-Unis, doivent assumer davantage de responsabilités”, a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, dans un e-mail. “Ce n’est pas moral mais avec raison. Du milieu du XVIIIe siècle à 1950, les pays développés représentaient 95 % de tout le dioxyde de carbone rejeté. »

Liu a ajouté que les pays développés n’avaient toujours pas tenu leur promesse de 2009 de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire la transition vers des économies plus vertes et à s’adapter aux catastrophes climatiques croissantes. En 2020, les pays riches ont chuté de près 20 milliards de dollars à court de ce qu’ils avaient promis.

“La Chine reste aux côtés des pays en développement sur cette question de financement”, a déclaré Byford Tsang, conseiller politique principal au groupe de réflexion international sur le climat E3G. “Les pays développés plus riches ont facilité la tâche de la Chine pour adopter cette position, car ils n’ont pas tenu leur engagement en matière de financement climatique pris il y a plus de dix ans.”

Tsang a ajouté qu’il ne s’attend pas à ce que la Chine essaie de prélever de l’argent sur le nouveau fonds destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux effets irréversibles du réchauffement climatique – connus sous le nom de “pertes et dommages” dans le langage des négociations climatiques de l’ONU.

“Je ne pense pas que les décideurs politiques de Pékin adoptent la position selon laquelle ils devraient être les bénéficiaires du financement des pertes et dommages”, a-t-il déclaré, notant que le fonds est réservé aux pays les plus vulnérables, tels que les nations insulaires qui font face à une menace existentielle de la montée des mers.

Les responsables chinois n’ont pas officiellement déclaré s’ils contribueraient au fonds. Interrogé sur la question à la COP27, l’envoyé chinois pour le climat Xie Zhenhua a déclaré : « La Chine soutient fermement les revendications des pays en développement et vulnérables pour les « pertes et dommages ». La Chine est également un pays en développement, et cette année, les catastrophes climatiques ont également causé d’énormes pertes à la Chine. Nous compatissons à la souffrance des pays en développement et soutenons pleinement leurs demandes.

Xie a ajouté que bien que cela “ne soit pas de notre responsabilité”, la Chine a fourni 2 milliards de yuans (280 millions de dollars) pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s’adapter au réchauffement climatique par le biais d’un programme distinct. Fonds de coopération Sud-Sud sur le climat.

Les analystes ont déclaré qu’il semble peu probable que les responsables de Pékin envoient une aide climatique par les canaux de l’ONU ou s’engagent à prendre des engagements plus agressifs lorsqu’ils sont sous pression chez eux pour faire face à un ralentissement économique causé en partie par la politique stricte de « zéro covid » de la Chine et un ralentissement du marché immobilier. En réponse à une pénurie d’énergie l’année dernière, la Chine a approuvé une énorme accumulation de capacité de charbon.

Lauri Myllyvirta, chercheuse au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur basé à Helsinki, a déclaré que le fait de contribuer au fonds pourrait créer un précédent fâcheux pour les décideurs chinois, les obligeant à assumer davantage de responsabilités au sein du système des Nations Unies.

“Cela reviendrait à accepter la responsabilité des pays développés, et cela a toujours été une ligne rouge pour la Chine”, a-t-il déclaré.

Alors que les diplomates américains ont accepté de créer le fonds pour les pertes et dommages, renversant la résistance de longue date des États-Unis à cette idée, rien ne garantit que le Congrès s’appropriera l’argent. L’année dernière, le président Biden a demandé 2,5 milliards de dollars pour le financement climatique international, mais n’a obtenu qu’un milliard de dollars, et c’est à ce moment-là que les démocrates contrôlaient les deux chambres.

Inscrivez-vous à The Climate 202, une newsletter quotidienne sur la politique et la politique en matière de changement climatique

Cette année, Biden a demandé un montant record de 11,4 milliards de dollars. Mais les républicains, qui s’opposent généralement à l’aide climatique, sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre en janvier, ce qui assombrit davantage les perspectives de financement.

“L’idée que nous devons aux pays en développement une sorte de réparation climatique est absurde”, a déclaré le sénateur Kevin Cramer (RN.D.) dans une interview. “Si quoi que ce soit, nous pourrions leur envoyer une facture pour toutes les choses que nous avons faites au cours des décennies en leur nom.”

Cramer a appelé l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry à s’assurer que Pékin contribue financièrement à l’effort. “Je pense que si John F. Kerry avait le moindre patriotisme lors de la négociation de ces absurdités, il insisterait pour que la Chine paie”, a-t-il déclaré.

Une porte-parole de Kerry n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lors des négociations de la COP27, l’Union européenne a tenté de séparer la Chine des autres pays en développement en proposant de contribuer à un fonds pour les pays les plus vulnérables – tant que les grands émetteurs comme Pékin étaient inclus comme donateurs potentiels et exclus comme bénéficiaires potentiels.

“Nous appelons cela le monde de 1992 contre 2022”, a déclaré un négociateur européen, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter publiquement.

Dans les dernières heures des pourparlers, les négociateurs ont fait des compromis, acceptant de donner la priorité aux pays les plus vulnérables et permettant à la Chine de contribuer – mais seulement si elle le souhaite.

Lors des précédents sommets de l’ONU sur le climat, la Chine s’est alliée à un groupe de plus de 100 pays en développement qui ont pressé le monde riche d’obtenir davantage d’aide financière. Le Pakistan, l’un des partenaires diplomatiques les plus proches de la Chine, qui s’appuie fortement sur les investissements chinois pour sa transition énergétique, a mené cette campagne à la COP27. Le Pakistan, historiquement responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a été dévasté cet été par des inondations catastrophiques qui ont tué près de 1 500 personnes et causé plus de 40 milliards de dollars de dégâts. Les scientifiques ont déclaré que les inondations étaient suralimentées par le changement climatique.

Les Nations Unies définissent les pays en développement comme ceux qui ont un niveau de vie relativement faible, une base industrielle plus petite et des indicateurs inférieurs tels que l’espérance de vie moyenne, l’éducation et le revenu par habitant.

À la COP27, le Pakistan ravagé par les inondations pousse à faire payer les pays pollueurs

Alors que les pays en développement négocient en tant que grand groupe lors des conférences de l’ONU sur le climat, ils ont souvent des intérêts très différents. L’Arabie saoudite, qui est toujours considérée comme un pays en développement malgré la richesse de ses réserves de pétrole, a cherché à supprimer le libellé des accords climatiques de l’ONU appelant à l’élimination progressive des combustibles fossiles. Pendant ce temps, la petite nation insulaire de Vanuatu – qui pourrait être engloutie par la montée des mers – s’est battue pour inclure un langage appelant à des réductions rapides des émissions.

Pour certains pays, l’inadéquation est durable tant que la Chine est prête à utiliser son poids pour défendre les intérêts des plus vulnérables.

“La Chine a toujours défendu les intérêts des pays en développement”, a déclaré Malik Amin Aslam, qui jusqu’au début de cette année était ministre pakistanais du changement climatique. “C’est différent du monde développé.”

Il a déclaré que de son point de vue, il est plus important que la Chine plaide pour l’aide des pays les plus riches que de contribuer son propre argent. “Je ne vois pas la Chine comme le grand méchant ici”, a-t-il déclaré.

D’autres décideurs ont un avis différent.

“Ils recherchent toujours un langage qui les protégerait, leur donnerait moins de responsabilités, aucune obligation pour les pays en développement”, a déclaré un ancien diplomate climatique d’un pays côtier en développement qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles de Pékin. “Ce pare-feu entre les pays développés et en développement [has] les protégeait. »

En fin de compte, toute décision future des Nations Unies visant à reclasser la Chine en tant que pays développé nécessiterait le consentement unanime de près de 200 nations. Une objection d’un pays pourrait faire dérailler tout l’effort.

“C’est une impasse politique”, a déclaré Li de Greenpeace. “Nous ne pourrons jamais recatégoriser.”