La Chine est le leader mondial séparatiste en matière de nouvelle construction nucléaire.

La Chine compte 21 réacteurs nucléaires en construction qui auront une capacité de production de plus de 21 gigawatts d’électricité, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique. Cela représente deux fois et demie plus de réacteurs nucléaires en construction que n’importe quel autre pays.

L’Inde possède actuellement le deuxième plus grand parc nucléaire, avec huit réacteurs en construction qui seront capables de produire plus de six gigawatts d’électricité. En troisième position, la Turquie compte quatre réacteurs nucléaires en construction d’une capacité présumée de 4,5 gigawatts.

Les États-Unis ont actuellement un réacteur nucléaire en construction, le quatrième réacteur de la centrale électrique de Vogtle en Géorgie, qui pourra produire un peu plus d’un gigawatt. (À titre de comparaison, un gigawatt suffit à alimenter une ville de taille moyenne.)

« La Chine est actuellement le leader mondial de facto en matière de technologie nucléaire », Jacopo Buongiornoprofesseur de sciences et d’ingénierie nucléaires au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré à CNBC.

La Chine est « actuellement le leader déterminé et dynamique en matière d’ambition nucléaire mondiale », convient-il. Kenneth Luongoprésident et fondateur de Partenariat pour la sécurité mondiale, une organisation à but non lucratif de politique nucléaire et transnationale en matière de sécurité et d’énergie. La Chine « est en tête, et même en avance », a déclaré Luongo.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Le parc de réacteurs nucléaires existant aux États-Unis témoigne de leur domination antérieure.

Les États-Unis disposent de 93 réacteurs nucléaires en activité, avec une capacité de production de plus de 95 gigawatts d’électricité. selon l’AIEA C’est de loin plus que n’importe quel autre pays. Beaucoup de ces réacteurs devraient être viables pendant un certain temps encore, car les réacteurs nucléaires peuvent être autorisés à fonctionner pendant 60 ans et, dans certains cas, jusqu’à 80 ans, le Association nucléaire mondiale dit dans un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement nucléaire.