Comment la Chine espère sécuriser sa chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques

Le Zimbabwe a institué certaines restrictions à l’exportation sur le minerai non raffiné. Ils voulaient encourager les investissements financiers internationaux dans les raffineries du pays afin d’exporter des produits raffinés au profit de leur population. Et l’Indonésie a fait la même chose pour le nickel.

Il y a une énorme faim dans les économies émergentes pour entrer dans ces secteurs industriels, se lancer dans la transition vers une énergie propre et en tirer des bénéfices économiques. On le voit en Inde, en Indonésie, en Zambie, en RDC et au Zimbabwe. Une partie de moi se demande parfois si, même dans seulement cinq ou dix ans, nous reviendrons sur ce débat sur la chaîne d’approvisionnement entre les États-Unis et la Chine, sur l’anxiété, la paranoïa ou quoi que ce soit d’autre, et tout cela semblera tout simplement idiot, car les chaînes d’approvisionnement seront complètement différentes.

Rattraper la Chine

1. Un an après la sortie de prison du scientifique « bébé CRISPR », He Jiankui, il reprend tranquillement ses fonctions universitaires. Pendant ce temps, les technologies d’édition génétique en Occident ont évolué au-delà de ce qu’Il ​​a fait, suscitant de nouvelles questions. (New-Yorkais $)

Mon collègue Antonio Regalado a raconté pour la première fois l’histoire de l’expérience de He Jiankui sur les bébés génétiquement modifiés en 2018. (MIT Technology Review)

2. Lors du grand salon automobile de Munich la semaine dernière, les marques allemandes comme Volkswagen ont ressenti la concurrence des constructeurs chinois de voitures électriques. (Bloomberg$)

L’industrie des véhicules électriques a remplacé l’Internet grand public pour devenir le chouchou des nouveaux investisseurs en Chine. (Wall Street Journal$)

3. Les opérations de médias sociaux liées au gouvernement chinois utilisent des IA de création d’images pour créer du contenu visuel, selon un rapport de Microsoft. (Washington Post$)

4. Pékin a ordonné aux responsables du gouvernement central de cesser d’utiliser les iPhones et autres smartphones étrangers au travail afin de réduire la dépendance du pays à l’égard des technologies étrangères. (Wall Street Journal$)