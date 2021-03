La surveillance étatique de masse de type BIG Brother est développée par la Chine avec des rues pleines de caméras capables de surveiller les émotions des citoyens et de suivre leurs scores de «crédit social».

Les systèmes de haute technologie aideront également les gens à se fouiner et à se faufiler dans le confort de leur maison – ou en déplacement avec leurs smartphones.

Les plans cauchemardesques du régime communiste impliquent l’installation de caméras d’espionnage partout et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour calculer le «score social» d’une personne qui déterminera les avantages ou les punitions.

Le niveau de surveillance prévu est tout droit sorti de la dystopie créée par l’auteur George Orwell dans son livre 1984, où les yeux de l’État – Big Brother – vous regardent toujours.

Mais maintenant, c’est devenu facile avec la technologie d’espionnage du 21e siècle.

Cela intervient alors que les militants de la protection de la vie privée ont déclaré au Sun Online que le succès de la Chine dans le développement de la technologie menace non seulement les droits de l’homme des citoyens chinois, mais aussi des personnes du monde entier.

Dahlia Peterson, analyste de recherche au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown, a déclaré à Sun Online: «La Chine est en train de développer un État de style orwellien.

«Sur le plan intérieur, le plus effrayant est que de nombreuses personnes en Chine ignorent la véritable portée de la surveillance et l’accueillent toujours comme une source de« sécurité ».

« Dans des programmes tels que Sharp Eyes, les gouvernements locaux du pays ont même réussi à convaincre les citoyens de participer à la surveillance les uns des autres. »

La Chine développe un État à la orwellienne Dahlia Peterson, Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown

Mme Peterson craint maintenant que le modèle de surveillance chinois ne continue de gagner en légitimité après la pandémie

Elle a déclaré: « Cela ne ferait qu’approfondir les avantages normatifs de la Chine en permettant aux sociétés de surveillance chinoises de se développer stratégiquement à l’échelle mondiale. »

Vidushi Marda, de l’organisation caritative de défense des droits de l’homme et de la protection de la vie privée ARTICLE 19, a déclaré qu’il était à craindre que cette technologie hautement invasive puisse désormais se répandre dans le monde entier.

Elle a déclaré au Sun Online: « Nous pensons qu’il est crucial de se concentrer sur la Chine – non pas parce que c’est un style de surveillance très différent – mais parce que les entreprises technologiques chinoises ont alimenté un boom international dans l’acquisition de technologies de surveillance par les gouvernements. »

Nous pouvons maintenant révéler certaines des mesures terrifiantes développées par Pékin pour garder un œil sur ses citoyens dans une version très réelle de Big Brother.

Crédit social

La Chine a développé un système de «score social» qui a également créé un cauchemar dystopique où les citoyens peuvent se suivre sur des scanners «lowlife» de type radar.

Le schéma cauchemardesque met sur la liste noire des citoyens «paresseux» qui s’endettent ou passent leur temps à jouer à des jeux vidéo dans le cadre d’une initiative effrayante qui aurait pu venir tout droit de Black Mirror.

Le programme a été dévoilé pour la première fois en 2014 et a été testé dans des villes et des provinces, chacune utilisant son propre système de suivi de la valeur financière et sociale.

Des millions de personnes à faible «crédit social» ont été interdites de prendre des vols et des avions à cause du système.

Et les personnes ayant un crédit élevé obtiennent des rabais, des temps d’attente plus courts dans les instituts gérés par le gouvernement et sont plus susceptibles de trouver un emploi.

Dans le prochain plan quinquennal de la Chine, qui couvre 2021 à 2025, le régime a défini ses ambitions pour intensifier encore plus l’observation des gens.

Il déclare: «Nous allons également nous protéger étroitement contre l’infiltration, le sabotage, la subversion et les activités séparatistes des forces hostiles.»

Survllience biométrique

La surveillance biométrique est un autre développement sinistre mené par l’État chinois sans restriction.

La région du nord-ouest du Xinjiang, la patrie des Ouïghours persécutés, a souvent été décrite comme le «banc d’essai» pour cela.

Mais maintenant, la technologie est utilisée dans tous les lieux de transport, tels que les bus, les trains ou les métros.

Parmi les tests au Xinjiang, il y a des caméras à balayage qui «lisent» les émotions des gens – identifiant si elles peuvent constituer une menace pour l’État.

Il a également développé des caméras qui peuvent détecter qui sont les gens avec un taux de réussite de 99% basé uniquement sur la façon dont ils marchent.

Le système dystopique chinois de surveillance de masse offre un avertissement sévère au reste du monde sur les conséquences désastreuses de la technologie omniprésente de reconnaissance faciale et émotionnelle Dr Matt Mahmoudi, chercheur en intelligence artificielle d’Amnesty International

Le Dr Matt Mahmoudi, chercheur en intelligence artificielle d’Amnesty International, a déclaré: «Le système dystopique chinois de surveillance de masse offre un avertissement brutal au reste du monde sur les conséquences désastreuses de la technologie omniprésente de reconnaissance faciale et émotionnelle.

«Dans tout le pays, le gouvernement a déployé des projets tels que« Skynet »et« Sharp Eyes »pour maintenir la population sous surveillance et contrôle constants.

«Les mouvements, les interactions et même l’expression des gens peuvent être militarisés contre eux dans le système chinois de surveillance totale.

«Nulle part cela n’est plus terrifiant que dans la région chinoise du Xinjiang, où on estime que jusqu’à un million de Ouïghours ont été arbitrairement détenus dans des soi-disant« camps de rééducation »et sont soumis au lavage de cerveau et à la torture.

«L’utilisation omniprésente des actes de surveillance biométrique signifie que les forces de l’ordre peuvent exercer un contrôle total sur la vie de la population ouïghoure en surveillant chacun de leurs mouvements.

« La reconnaissance faciale et émotionnelle est par conception une technologie de surveillance de masse et contraire aux droits humains, c’est pourquoi Amnesty International appelle à Interdire le Scan. »

Police prédictive

La police prédictive est une autre innovation orwellienne – une fois que le gain est sorti de la science-fiction, cette fois ressemblant au film à succès de Tom Cruise Minority Report.

Les autorités associent les détails personnels de la carte d’identité obligatoire que les gens doivent porter avec une énorme base de données d’informations liées à cette personne.

Les données comprennent des images de vidéosurveillance d’eux, leurs antécédents médicaux, les adhésions aux supermarchés, les adresses IP, les appels téléphoniques, les noms d’utilisateur des médias sociaux, les enregistrements de livraison, les adresses résidentielles et les séjours à l’hôtel.

L’enregistrement des amis ou des intérêts amoureux, des pétitions au gouvernement et d’autres activités secondaires est également surveillé.

Fondamentalement, l’État peut enregistrer tout ce que les gens ont fait – et vous attirer sur leur attention si une activité suspecte est prévue.

Des yeux perçants

L’un des programmes en cours d’élaboration est le programme dit «Sharp Eyes», qui vise à couvrir 100% de tous les espaces publics dans les caméras.

Il est nommé d’après une citation de l’ancien dictateur chinois Mao Zedong selon laquelle « les gens ont des yeux perçants » lorsqu’ils recherchent des voisins qui ne respectent pas les valeurs communistes.

Sharp Eyes a déjà vu plus de 200 millions de caméras de sécurité publiques et privées installées à travers la Chine, rapporte le journal technologique et scientifique One Eye.

Le plan quinquennal de la Chine pour 2016 a fixé pour objectif à Sharp Eyes d’atteindre une couverture de 100% des espaces publics du pays massif d’ici cette année, ce qui aurait été atteint.

Dahlia Peterson, analyste de recherche au Center for Security and Emerging Technology de l’Université de Georgetown, a récemment publié un étudier sur l’emprise croissante que le régime exerce sur son peuple.

Mme Peterson a déclaré: «Contrairement aux programmes précédents, Sharp Eyes place les capacités de surveillance entre les mains des citoyens et encourage leur participation directe.

« Cette stratégie fait écho aux mécanismes de surveillance de la Révolution culturelle (1966 à 1976), période dont Sharp Eyes tire son nom. »

Les résidents locaux auront quant à eux des téléviseurs spéciaux installés dans leurs maisons, selon One Eye.

Cela signifie qu’ils peuvent regarder des images en direct et appuyer sur un bouton pour appeler la police s’ils ont vu quelque chose qui cloche – avec des caméras disponibles pour être visionnées sur les smartphones.

Cela bloque l’accès à un certain nombre de sites Web étrangers, y compris les services basés sur Google, Facebook, YouTube et Twitter.

Grande muraille de feu de Chine

Pendant ce temps, le Parti communiste chinois a resserré son emprise sur le réseau fortement censuré du pays, connu dans le reste du monde sous le nom de Grande Muraille de Chine.

Les comptes de messagerie YouTube, Twitter et Facebook et occidentaux ont été bloqués – et tous les blogueurs et influenceurs doivent disposer d’un identifiant approuvé par l’État avant de pouvoir publier du contenu.

Les citoyens chinois sont également tenus de faire vérifier leurs comptes publics en ligne par la mystérieuse administration du cyberespace en utilisant des informations personnelles, notamment des identifiants et des numéros de téléphone.

Les autorités identifiant clairement les personnalités des médias sociaux empêcheront les utilisateurs de «créer des rumeurs en ligne et de nuire à la stabilité et à l’harmonie de la société», ont déclaré les autorités.

Toute personne découverte essayant de contourner le grand pare-feu risque la prison, en vertu de nouvelles lois.

L’état de surveillance épique de la Chine a été mis à l’honneur lors de la pandémie de Covid-19 qui a éclaté il y a un peu plus d’un an dans la ville de Wuhan.

Alors que les autorités ont principalement utilisé les données de localisation mobiles et les applications de traçage liées à l’identité pour signaler les personnes revenant de l’étranger en quarantaine, le système de surveillance par caméra a joué un rôle crucial, selon des responsables, des médias d’État et des résidents.

Le réseau a été utilisé pour retracer les contacts de personnes confirmées infectées par le virus et pour punir les entreprises et les particuliers qui bafouent les restrictions.

Mais la dictature numérique a également été utilisée pour étouffer les critiques et pour traquer et cibler les personnes qui s’expriment.

La semaine dernière, un dénonciateur a été arrêté par des flics chinois pour avoir dirigé un site Web secret révélant des dissimulations par l’État dans des messages écrits dans la langue fictive de Star Trek, le klingon.

L’activiste de Wuhan Chen Mei, 28 ans, avec un groupe d’autres personnes, était impliqué dans un projet visant à découvrir ce qui se passait alors que le Covid avait déjà commencé à se répandre en Chine.

Le projet Terminus 2049 était une archive open source qui conserve des enregistrements d’articles censurés des médias chinois et dans ce cas, a été utilisée pour partager des informations sur l’épidémie, en code morse ou en klingon.

Et l’année dernière, des articles critiquant la gestion de la pandémie par la Chine et publiés en ligne en code morse et en klingon, ont été supprimés par les censeurs.