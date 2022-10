Comment la Chine complote pour utiliser des armes nucléaires anti-satellites pour faire sauter des engins spatiaux hors de son orbite… et paralyser Starlink d’Elon Musk

La CHINE prévoit d’utiliser des armes nucléaires anti-satellites pour faire sauter un vaisseau spatial hors de son orbite et paralyser le Starlink d’Elon Musk.

Les chercheurs ont précédemment appelé au développement d’une technologie anti-satellite pour protéger le pays des satellites Starlink de SpaceX.

La Chine a appelé au développement de la technologie anti-satellite pour se protéger contre le Starlink Crédit : AP

Et maintenant, la Chine dispose d’un modèle pour simuler des attaques utilisant des armes nucléaires pour détruire des satellites en orbite proche de la Terre, rapporte le South China Morning Post.

Le Northwest Institute of Nuclear Technology, un institut de recherche basé à Xian, prétend avoir développé un modèle pour évaluer les performances des armes nucléaires anti-satellites.

Selon un article du physicien nucléaire Liu Li et de son équipe, la simulation a révélé qu’une ogive de dix mégatonnes pourrait détruire des satellites si elle explosait à une altitude de 80 km.

L’explosion transformerait alors les molécules d’air en particules radioactives provoquant un nuage en forme de poire qui pourrait endommager les satellites.

Les scientifiques ont déclaré: “Le fort rayonnement résiduel du nuage de débris peut provoquer des pannes d’engins spatiaux qui s’y déplacent, tels que des satellites, ou même causer des dommages directs pouvant entraîner la destruction.”

L’équipe a également noté qu’une explosion nucléaire basée dans l’espace serait inefficace en raison du manque d’air empêchant la formation d’un grand nuage radioactif.

Les particules à haute énergie créées par l’explosion seraient capturées par l’atmosphère terrestre et se propageraient dans le monde entier sous forme de ceinture de rayonnement qui endommagerait les armes nucléaires.

Mais avec la présence de molécules d’air sur Terre, une explosion dans l’espace proche déclencherait un nuage plus gros que la bombe elle-même.

Cela vient après que des scientifiques chinois de la défense ont déclaré que la nation devait être en mesure de se protéger des satellites Starlink de SpaceX s’ils constituaient une menace pour la sécurité nationale.

Dans un article publié dans Modern Defense Technology, des responsables ont appelé au développement d’un système de défense capable de désactiver ou de détruire les satellites Starlink et doté d’un outil de surveillance capable de les suivre et de les surveiller.

Ren Yuanzhen, chercheur à l’Institut de localisation et de télécommunications de Pékin, a dirigé l’étude aux côtés de plusieurs scientifiques de haut niveau de l’industrie de la défense chinoise.

“Une combinaison de méthodes de destruction douce et dure devrait être adoptée pour que certains satellites Starlink perdent leurs fonctions et détruisent le système d’exploitation de la constellation”, ont écrit les auteurs de l’étude.

Starlink vise à mettre des milliers de petits satellites en orbite terrestre basse, mais les responsables militaires chinois craignent que les satellites ne pénètrent dans la station spatiale ou les satellites du pays ou ne désactivent l’infrastructure spatiale pendant une guerre.

Pendant ce temps, un haut chef d’espionnage britannique a averti que la Chine construisait déjà des armes pour prendre le contrôle de l’espace.

Le patron du GCHQ, Sir Jeremy Fleming, a déclaré lors d’une réunion sur la sécurité au début du mois: “Beaucoup pensent que la Chine est en train de construire une puissante capacité anti-satellite, avec pour doctrine de refuser aux autres nations l’accès à l’espace en cas de conflit.

“Et il y a des craintes que la technologie puisse être utilisée pour suivre les individus.”

La Russie et la Chine ont toutes deux testé des armes anti-satellites qui pourraient détruire les satellites de communication, de surveillance et GPS utilisés pour la navigation et le guidage des missiles de précision.

La Chine a été déclarée “menace officielle” pour la Grande-Bretagne, Sir Jeremy Fleming ajoutant : “La grande force de la Chine combinée à la peur les pousse à des actions qui pourraient représenter une énorme menace pour nous tous.

“Ils voient les nations comme des adversaires potentiels ou des États clients potentiels, à menacer, à corrompre ou à contraindre.”