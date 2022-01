Comment la Chine a changé depuis les JO de 2008

Depuis lors, la construction éclair de la Chine s’est poursuivie, financée en partie par un plan de relance massif (encore une fois, le plus important au monde) pour atténuer la crise financière de 2008. La Chine possède désormais le plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde et le plus grand nombre d’autoroutes au monde, après une frénésie de pavage au cours de laquelle elle a ajouté plus de 6 000 miles d’autoroute chaque année depuis 2011. Les 16 plus hauts gratte-ciel de Chine ont tous été achevés en 2008 ou après, dont la plus haute, la Shanghai Tower de 128 étages, qui a ouvert ses portes en 2015. Malgré l’émergence de certaines «villes fantômes» en raison de la surconstruction, l’économie chinoise ne s’est pas effondrée à cause de l’immeuble alimenté par la dette.