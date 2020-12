Cet article est copublié avec ProPublica, la salle de rédaction d’investigation à but non lucratif. Aux premières heures du 7 février, les puissants censeurs Internet chinois ont ressenti une sensation inconnue et profondément troublante. Ils sentaient qu’ils perdaient le contrôle. La nouvelle se répandait rapidement que Li Wenliang, un médecin qui avait mis en garde contre une nouvelle épidémie virale étrange pour être menacé par la police et accusé de trafic de rumeurs, était mort de Covid-19. Le chagrin et la fureur ont envahi les médias sociaux. Pour les gens au pays et à l’étranger, la mort du Dr Li a montré le coût terrible de l’instinct du gouvernement chinois à supprimer les informations gênantes. Pourtant, les censeurs chinois ont décidé de doubler. Avertissement du «défi sans précédent» que le décès du Dr Li avait posé et de «l’effet papillon» qu’il aurait pu déclencher, les responsables se sont mis au travail pour supprimer les nouvelles gênantes et récupérer le récit, selon les directives confidentielles envoyées aux agents de propagande locaux et aux organes de presse. .

Ils ont ordonné aux sites d’information de ne pas émettre de notifications push alertant les lecteurs de sa mort. Ils ont dit aux plateformes sociales de supprimer progressivement son nom des pages de sujets tendance. Et ils ont activé des légions de faux commentateurs en ligne pour inonder les sites sociaux de bavardages distrayants, soulignant le besoin de discrétion: «Alors que les commentateurs se battent pour guider l’opinion publique, ils doivent cacher leur identité, éviter le patriotisme grossier et les éloges sarcastiques, et être élégants et silencieux dans obtenir des résultats. »

Les ordres figuraient parmi des milliers de directives gouvernementales secrètes et d’autres documents examinés par le New York Times et ProPublica. Ils ont mis à nu avec des détails extraordinaires les systèmes qui ont aidé les autorités chinoises à façonner l’opinion en ligne pendant la pandémie. À une époque où les médias numériques creusent les divisions sociales dans les démocraties occidentales, la Chine manipule le discours en ligne pour faire respecter le consensus du Parti communiste. Pour gérer ce qui est apparu sur Internet chinois au début de cette année, les autorités ont émis des commandes strictes sur le contenu et le ton de la couverture médiatique, ont ordonné aux trolls rémunérés d’inonder les médias sociaux de bavardages partisans et ont déployé des forces de sécurité pour museler les voix non autorisées. Bien que la Chine ne cache pas sa croyance en des contrôles Internet rigides, les documents montrent à quel point les efforts en coulisse sont impliqués pour maintenir une emprise ferme. Il faut une énorme bureaucratie, des armées de personnes, une technologie spécialisée fabriquée par des entrepreneurs privés, la surveillance constante des médias numériques et des plateformes de médias sociaux – et, vraisemblablement, beaucoup d’argent. Il s’agit bien plus que de simplement basculer un interrupteur pour bloquer certaines idées, images ou informations indésirables.

Les restrictions de la Chine sur les informations sur l’épidémie ont commencé début janvier, avant même que le nouveau coronavirus ne soit définitivement identifié, selon les documents. Lorsque les infections ont commencé à se propager rapidement quelques semaines plus tard, les autorités ont réprimé tout ce qui rendait la réponse de la Chine trop «négative». Les États-Unis et d’autres pays accusent depuis des mois la Chine d’essayer de cacher l’étendue de l’épidémie à ses débuts. Il n’est peut-être jamais clair si un flux plus libre d’informations en provenance de Chine aurait empêché l’épidémie de se transformer en une catastrophe sanitaire mondiale qui fait rage. Mais les documents indiquent que les responsables chinois ont essayé d’orienter le récit non seulement pour empêcher la panique et démystifier les mensonges préjudiciables au niveau national. Ils voulaient également que le virus paraisse moins grave – et les autorités plus capables – que le reste du monde le regardait.