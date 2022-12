Comment la chanson préférée de l’Argentine est devenue la bande originale de la Coupe du monde

Mais c’est aussi un air familier à la plupart des fans argentins. Diverses équipes de clubs argentins ont leurs propres versions sur mesure de Muchachos, Esta Noche Me Emborracho, un tube de 2003 du groupe de rock La Mosca Tsé tsé, dirigé par le chanteur de 62 ans Guillermo Novellis. Une tentative (relativement) superficielle de retracer sa généalogie suggérerait que les fans de Boca Juniors ont été les premiers à adapter la mélodie à leurs propres fins, se moquant dans ce cas de son féroce rival, River Plate. En quelques années, Racing Club, une équipe d’Avellaneda, a eu une interprétation, rapidement suivie par son rival, Independiente. Dans la ronde interminable d’appels et de réponses qui marque la culture des fans argentins, les deux se sont consacrés à dénigrer l’autre. L’itération la plus célèbre, cependant, appartenait probablement à River Plate.

Qu’il soit devenu quelque chose qui se rapproche d’un hymne national est dû, en grande partie, à un enseignant de 30 ans nommé Fernando Romero. Avec un ami, il a changé les paroles une fois de plus dans les jours qui ont suivi la mort de Maradona l’année dernière, les transformant en un hommage au joueur largement considéré comme le premier ou le deuxième plus grand d’Argentine. Lorsque les deux amis ont été filmés en train de le chanter devant le stade Monumental de River, lors d’un match contre la Bolivie, les images sont rapidement devenues virales. Messi en a pris conscience : il l’a nommé, peu de temps après, son chant de football préféré. Novellis aussi, qui est entré en contact avec Romero et s’est porté volontaire pour enregistrer et publier une version avec ses paroles dans la préparation de la Coupe du monde.