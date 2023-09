Comment la chaleur extrême peut nuire à votre santé à long terme

La chaleur peut être mortelle, tuant plus de personnes chaque année que les autres risques météorologiques. Mais à mesure que les journées plus chaudes deviennent notre nouvelle norme – ou, comme le disent certains climatologues, notre « nouvelle anomalie » – les effets néfastes des températures plus élevées sur notre corps peuvent persister beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez.

L’Organisation mondiale de la santé déclare que le changement climatique est « la plus grande menace sanitaire à laquelle l’humanité est confrontée ». Et même si cela peut ressembler à une hyperbole, les experts affirment que ce n’est vraiment pas si exagéré.

« Il existe des relations très directes entre le climat et la santé, et ce que nous constatons dans de nombreux cas, nous pourrions appeler une « maladie exacerbée par le climat » », a déclaré à Yahoo News le Dr Christopher Tedeschi, directeur de la préparation aux situations d’urgence pour la médecine d’urgence à l’Université de Columbia. .

Pourquoi la chaleur extrême est mauvaise pour la santé en ce moment

Un panneau au parc national de la Vallée de la Mort lundi, où la température était de 120°F et grimpait. (Francine Orr/Los Angeles Times via Getty Images) (Los Angeles Times via Getty Imag)

En marchant dehors par une journée extrêmement chaude, il est facile de voir à quel point une chaleur excessive peut causer des dommages immédiats. Coup de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur peut être l’une des premières conditions qui viennent à l’esprit. Coup de chaleur, qui se produit lorsque le corps perd sa capacité à se refroidir et à contrôler sa température, peut entraîner une invalidité permanente, voire la mort, la température corporelle pouvant atteindre 106 °F ou plus en moins de 15 minutes. L’épuisement dû à la chaleur, qui comprend des symptômes tels que des étourdissements, des nausées et des maux de tête, peut entraîner un coup de chaleur s’il n’est pas traité immédiatement.

Mais la chaleur extrême peut également être dommageable de manière moins évidente et avoir un impact majeur sur les maladies chroniques.

« La chaleur exerce un stress sur votre corps, et lorsque votre corps est stressé, il a du mal à gérer d’autres problèmes comme les problèmes cardiaques ou respiratoires », a déclaré Tedeschi. « Quand vous regardez, par exemple, les visites aux urgences pendant les périodes de chaleur extrême, plus de personnes souffrent de crises cardiaques, plus de personnes souffrent d’accidents vasculaires cérébraux, et cela n’est franchement que le reflet du stress exercé sur le corps. »

Des températures plus élevées entraînent également souvent une moins bonne qualité de l’air, la chaleur extrême et l’air stagnant augmentant la quantité de pollution. pollution par l’ozone et les particules. Et après avoir enduré une chaleur torride, toute cette chaleur peut nuire à votre sommeil De plus, même une légère exposition à la chaleur maintient la température corporelle à un niveau élevé, affectant les phases de sommeil et entravant la capacité de s’endormir et de rester endormi.

Comment les températures élevées nuisent à votre santé à long terme

Dimanche, des rangers du National Park Service à côté d’une lecture non officielle de la chaleur au centre d’accueil de Furnace Creek, dans le parc national de la Vallée de la Mort. (Ronda Churchill/AFP) (AFP via Getty Images)

« Au niveau individuel, je pense qu’il s’agit d’un stress thermique sur une bonne période de temps », a déclaré Tedeschi. « Si vous êtes continuellement exposé à une chaleur extrême ou à des températures élevées que votre corps ne peut pas supporter, je pense que cela vous expose franchement à des risques que votre corps pourrait autrement repousser. »

Il y a également davantage d’effets en aval. La fumée des incendies de forêt – qui est devenue un problème bien trop familier dans une grande partie des États-Unis alors que les incendies continuent de couver au Canada et en Californie – a des conséquences néfastes sur la santé lorsque ces gaz dangereux et ces particules fines sont inhalées, et l’impact de mauvaise qualité de l’air causés par la fumée peuvent également être préjudiciables à long terme.

« Il y a probablement des effets à plus long terme de ces petites particules que nous ne comprenons pas encore complètement », a déclaré Tedeschi. « Ils pénètrent profondément dans les poumons, provoquent probablement davantage d’inflammation et peuvent être responsables d’un plus grand nombre de maladies chroniques. Couplé avec la chaleur, c’est une combinaison vraiment dangereuse.

La chaleur et la sécheresse – qui ont été liées au changement climatique – sont également des conditions idéales pour une saison des incendies de forêt plus intense, et on s’attend à ce que la situation s’aggrave à mesure que notre planète se réchauffe, avec L’agence des ressources naturelles du Canada déclare que le changement climatique pourrait doubler la superficie brûlée chaque année d’ici la fin de ce siècle.

De la fumée s’échappe de l’incendie de forêt de Texas Creek, en Colombie-Britannique, le 9 juillet. (BC Wildfire Service/document via Reuters) (via REUTERS)

« Je pense aux enfants qui sont exposés de manière chronique à une mauvaise qualité de l’air, et cela constitue absolument un risque d’asthme chronique », a déclaré Tedeschi. « Si vous regardez les taux d’asthme, l’indice de chaleur et l’accès aux espaces verts, il y a beaucoup de corrélation. Je m’inquiète donc du fait que les enfants, par exemple, soient exposés à une mauvaise qualité de l’air de telle sorte qu’ils développent des problèmes respiratoires ou que ceux qu’ils ont déjà au cours de leur vie puissent s’aggraver.

Ces hivers plus doux et ces printemps plus précoces qui donnent lieu à une saison des incendies de forêt mûre donnent également aux insectes porteurs de maladies comme les moustiques et les tiques la possibilité de prospérer plus longtemps et d’étendre leurs habitats à de nouveaux coins plus chauds des États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention qu’entre 2004 et 2018, les maladies signalées dues aux piqûres de moustiques, de tiques et de puces ont plus que doublé pour atteindre plus de 760 000 cas signalés dans tout le pays.

Et ce n’est pas tout ce qui est en plein essor à mesure que les températures augmentent. L’émergence de nouveaux champignons, parfois mortels, capables d’infecter les humains est désormais une préoccupation majeure pour l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Andrej Spec, expert en infections fongiques à la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis, a déclaré à Yahoo News : « À mesure que nous nous échauffons, nous perdons l’une de nos plus grandes protections contre les champignons : notre température corporelle. »

Les champignons, a expliqué Spec, ne se portent pas bien à 98,6°F – la température corporelle moyenne des humains – et se développent mieux à des températures autour de 77°. Mais de plus en plus de cas de chaleur extrême éliminent les champignons qui ne peuvent survivre qu’un environnement tempéré et permettent à des champignons plus résistants à la chaleur de se développer.

Illustration informatique du champignon Candida auris, qui provoque des infections résistantes aux médicaments et présente des taux de mortalité élevés. (Photothèque scientifique/Getty Images) (Getty Images/Science Photo Balance)

La myriade de problèmes de santé résultant d’une chaleur de plus en plus extrême exacerbera également un autre problème distinct qui a été dénoncé par médecins et professionnels de la santé depuis des années – la pénurie de travailleurs de la santé.

« Dans tout le pays, nos services d’urgence sont débordés, surchargés et surpeuplés », a déclaré Tedeschi. « Et quand on pense à un événement qui pourrait conduire un grand nombre de personnes vers un service d’urgence, comme un canicule ou mauvaise qualité de l’air, la surpopulation de nos urgences est probablement l’un de nos plus grands risques lorsqu’il s’agit d’atténuer ces catastrophes climatiques.