Comment la chaleur extrême nuit à l’esprit et au corps, selon les experts

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le sud-ouest des États-Unis se prépare pour une autre semaine de températures torrides, les prévisionnistes lundi prolongeant un avertissement de chaleur excessive tout au long du week-end pour la zone la plus peuplée de l’Arizona et alertant les habitants de certaines parties du Nevada et du Nouveau-Mexique de rester à l’intérieur .

La région métropolitaine de Phoenix est sur la bonne voie égaler ou battre un record fixé à l’été 1974 pour les jours les plus consécutifs avec une température élevée égale ou supérieure à 110 degrés Fahrenheit (43 Celsius). Même les basses températures matinales battent des records historiques.

Le long de la frontière américano-mexicaine, des agents fédéraux ont signalé que des températures extrêmes au cours du week-end avaient contribué au sauvetage de 45 personnes et à la mort de 10 autres.

Avec autant de jours consécutifs de chaleur excessive, les prévisionnistes, les médecins et les responsables locaux de la santé dans tout le Sud-Ouest recommandent aux gens de limiter leur exposition à l’extérieur et de connaître les signes avant-coureurs des maladies liées à la chaleur.

___

CONNAÎTRE LES SIGNES

De la transpiration abondante et des étourdissements aux spasmes musculaires et même aux vomissements, les experts disent que l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur sont susceptibles de devenir plus courants. Au cours des prochaines décennies, les États-Unis devraient connaître des températures plus élevées et des vagues de chaleur plus intenses.

Le coup de chaleur est la maladie la plus grave liée à la chaleur et survient lorsque le corps perd sa capacité à transpirer.

La peau devient chaude et rouge, et le pouls s’accélère lorsque la température corporelle de la personne grimpe à 103 F (39 C) ou plus. Des maux de tête se sont installés, ainsi que des nausées, de la confusion et même des évanouissements.

Jon Femling, médecin urgentiste et scientifique à l’Université du Nouveau-Mexique, a déclaré que le corps essaie de compenser en pompant du sang vers la peau pour se rafraîchir. Et plus une personne respire, plus elle perd de liquides, devenant de plus en plus déshydratée.

Des électrolytes importants comme le sodium et le potassium peuvent également être perdus lors de la transpiration.

« Donc, l’une des premières choses qui se passe est que vos muscles commencent à se sentir fatigués alors que votre corps commence à s’éloigner », a-t-il déclaré. « Et puis vous pouvez commencer à avoir des dommages aux organes où vos reins ne fonctionnent pas, votre rate, votre foie. Si les choses tournent vraiment mal, alors vous commencez à ne plus perfuser votre cerveau de la même manière.

Les experts disent qu’il est important de reconnaître les signes de coup de chaleur chez les autres, car les gens peuvent ne pas se rendre compte du danger qu’ils courent en raison d’un état mental altéré qui peut impliquer de la confusion.

Dans le cas d’un coup de chaleur, les experts suggèrent d’appeler le 911 et d’essayer de faire baisser la température corporelle de la personne avec des linges frais et humides ou un bain frais.

Avec l’épuisement dû à la chaleur, le corps peut devenir froid et moite. D’autres signes incluent une transpiration abondante, des nausées, des crampes musculaires, une faiblesse et des étourdissements. Les experts disent que la meilleure chose à faire est de se déplacer dans un endroit frais, de desserrer les vêtements et de siroter de l’eau.

Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé peuvent faire face à des risques plus importants lorsque les températures sont élevées.

Lors d’épisodes de chaleur extrême, l’une des causes les plus courantes de décès est l’effondrement cardiovasculaire, ont déclaré les experts, en raison de l’énergie supplémentaire que le cœur doit dépenser pour aider le corps à compenser les températures élevées.

En général, les responsables de la santé affirment que rester à l’intérieur, rechercher des bâtiments climatisés et boire plus d’eau que d’habitude peut éviter les maladies liées à la chaleur. La caféine et l’alcool sont interdits. Manger de plus petits repas plus souvent tout au long de la journée peut aider.

___

APPRENDRE LES LIMITES

Des chercheurs de l’Arizona State University tentent de mieux comprendre les effets de la chaleur extrême sur le corps et ce qui rend le temps chaud si mortel.

Ils utilisent un mannequin thermique spécial appelé ANDI qui est équipé de près de trois douzaines de surfaces différentes qui sont contrôlées individuellement avec des capteurs de température et des pores de type humain qui produisent des perles de sueur.

« Beaucoup de recherches que mes collègues et moi faisons sont vraiment axées sur la compréhension de la façon dont les gens réagissent à des niveaux plus élevés de chaleur extrême sur de plus longues périodes, puis sur ce que nous pouvons faire à ce sujet », a déclaré Jenni Vanos, professeure associée à École de durabilité de l’ASU.

Il existe 10 mannequins thermiques, la plupart étant utilisés par les entreprises de vêtements de sport pour les tests. Le mannequin d’ASU est le premier qui peut être utilisé à l’extérieur grâce à un canal de refroidissement interne unique.

L’université a également développé une nouvelle « salle chaude », ou chambre thermique, où les chercheurs peuvent simuler des scénarios d’exposition à la chaleur du monde entier. Les températures peuvent atteindre 140 F (60 C) à l’intérieur de la pièce – et le vent et le rayonnement solaire peuvent être contrôlés pour des expériences.

Vanos a déclaré que la mesure du rayonnement à ondes courtes et longues dans l’environnement peut également indiquer aux chercheurs à quel point une surface – ou une personne – à un endroit spécifique d’une ville se réchaufferait.

« Et donc, dans ces conditions extrêmes, ce qui va vraiment pouvoir être modifié ou changé dans l’environnement urbain, c’est l’ombre », a-t-elle déclaré. « Dans un endroit comme Phoenix ou dans n’importe quelle zone chaude ensoleillée, l’ombre est un facteur vraiment critique pour pouvoir réduire cette charge thermique globale du corps humain. »

___

TROUVER UN SOULAGEMENT

Alors que les climatiseurs tournent à plein régime et que les ventilateurs tournent à plein régime, les habitants de toute la région attendent avec impatience le début de la saison de la mousson, espérant que cela contribuera à éloigner la chaleur.

Mais jusqu’à présent, les orages d’été – qui apportent généralement une couverture nuageuse, des éclairs et des pluies diluviennes dans le désert du sud-ouest – sont absents en raison du modèle climatique El Niño en cours, a déclaré le météorologue du National Weather Service Sam Meltzer.

« Il semble que les choses vont être anormalement sèches au cours des deux prochains mois », a déclaré Meltzer, notant que les tempêtes qui pourraient casser la chaleur dépendent des vents qui aspirent l’air humide du golfe de Californie vers l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Nevada.

« Mais cela ne signifie pas que nous n’allons pas avoir d’activité orageuse », a déclaré Meltzer. « Cela pourrait juste être retardé. »

Meltzer a travaillé à Phoenix avant d’être transféré l’hiver dernier à Las Vegas. Il a noté que si les températures ont augmenté le mois dernier dans la région de Phoenix, juin est resté anormalement frais dans le sud du Nevada.

La température diurne officielle à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas est restée inférieure à 100 F (37,8 C) pendant un record de 294 jours avant que les températures n’atteignent 102 F (38,9 C) le 30 juin. Le précédent record de 290 jours, de 1964 à 1965, était debout depuis 58 ans.

Pourtant, ce n’est pas seulement la température de l’air dont les gens doivent s’inquiéter, a déclaré Vanos. L’humidité peut empêcher le corps de produire de la sueur pour se rafraîchir.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Ken Ritter à Las Vegas et Walter Berry à Phoenix ont contribué à ce rapport.

Susan Montoya Bryan, Associated Press