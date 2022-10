Comment la célébration d’Halloween à Séoul s’est-elle transformée en un béguin mortel ? | Nouvelles du monde

Entassés dans des ruelles étroites bordées de bars et de clubs, des milliers de personnes se sont rendues à Itaewon, un quartier de Séoul, pour le premier festival d’Halloween de la ville depuis la pandémie de COVID-19.

Mais alors que la foule augmentait tout au long de la nuit à des niveaux ingérables, la célébration est devenue désastreuse car un béguin dans une ruelle a fait au moins 154 morts.

Sky News a analysé des vidéos des médias sociaux pour montrer qu’il n’a fallu que 30 minutes pour que la situation devienne incontrôlable.

Ils confirment également un manque apparent de présence policière ou de sécurité dans la préparation de l’écrasement.

Célébrations d’Halloween

Les fêtards qui se sont présentés pour les célébrations étaient majoritairement jeunes, beaucoup se rendant dans la région via la gare d’Itaewon.

Quelques vidéos diffusées en direct de leur soirée sur Facebook. La capture d’écran ci-dessous, tirée de l’un de ces flux en direct, montre que des foules commencent à se former sur la route principale près de la gare à 20h10.

La route principale est très fréquentée, mais les voitures peuvent toujours circuler librement et il y a encore de l’espace entre les personnes.

Au fil des heures qui suivent, la foule grossit. Ils s’engouffrent dans une série de petites rues latérales derrière la route principale autour de l’hôtel Hamilton, surlignées en jaune sur la carte ci-dessous. Ces rues sont petites et celles qui vont du nord au sud sont en pente raide.

Les ruelles, surlignées en jaune, sont l’endroit où la foule a commencé à se construire



À 22 h 06, des personnes peuvent être vues dans l’allée principale allant d’est en ouest, se déplaçant toujours librement mais lentement. Certaines personnes se tiennent pour éviter d’être séparées par la foule alors qu’elles passent devant un bar irlandais en arrière-plan.

Plus tard, à 150 mètres à l’est de l’endroit où les images ci-dessus ont été tournées, une foule plus dense s’est développée dans l’une des ruelles latérales escarpées et étroites. Les gens étaient si proches les uns des autres que le moindre mouvement se répercutait sur la foule.

Dans les images ci-dessous, on entend de la musique pop exploser parmi des cris d’angoisse alors que la foule entassée sent le danger.

Les gens de cette rue ont évité de justesse la catastrophe. Ce serait une autre ruelle escarpée de l’autre côté de l’hôtel Hamilton où se produirait l’écrasement mortel, surligné en jaune foncé ci-dessous.

La ruelle à l’ouest de l’hôtel Hamilton, mise en évidence ici, était l’endroit où l’écrasement s’est produit



Cette courte vidéo montre cette ruelle à l’ouest de l’hôtel plus tôt dans la soirée. La foule est répartie mur à mur à travers le passage étroit – qui se trouve sur une pente de 20% – sans issue de secours.

Au coin de la rue, Janelle Story, un témoin oculaire qui a parlé à Sky News, a filmé sa vue alors que la foule déferlait. Cette vidéo a été prise à 22h34.

L’histoire a raconté à Sky News: “Très soudainement, cette vague de gens s’est précipitée vers nous avec une force et une urgence incroyables, et à ce moment-là, j’ai arrêté de filmer parce que c’est devenu vraiment sérieux et effrayant.”

Elle se trouvait à 40 mètres de la ruelle ouest près de l’hôtel Hamilton où un béguin se produisait. En faisant correspondre l’extérieur du bâtiment avec les images existantes de Google Streetview, Sky News a confirmé que les images avaient été prises à l’extérieur du bar irlandais vu dans la vidéo précédente à 22h06.

En moins d’une demi-heure, une foule animée mais fluide était devenue dangereuse.

La vidéo du témoin oculaire (à droite) peut être localisée en faisant correspondre l’avant du bar avec les images existantes de Google Maps (à gauche)



À 22 h 45, il est devenu clair que quelque chose n’allait pas du tout. Les flux en direct de la route principale montrent des ambulances et du personnel d’urgence se dirigeant vers l’hôtel Hamilton.

Dans la foule environnante, il a également commencé à se rendre compte qu’un incident grave s’était produit. Un jeune homme avait diffusé en direct la fête dans la rue avec ses amis qui s’amusaient. Alors qu’ils se dirigeaient vers l’hôtel Hamilton, l’ambiance a changé.

À 23 h 15, il a filmé la foule qui se séparait alors que les ambulanciers se déplaçaient avec des patients sur des civières.

Un brancardier transporte un blessé à travers la foule dans l’allée principale est-ouest



La vidéo ci-dessous montre la scène d’où les services d’urgence se dirigeaient. Une vague avait forcé la foule à tomber, probablement aggravée par la pente de la ruelle.

On peut voir des secouristes essayer de libérer ceux qui sont pris dans la bousculade. Les gens essaient d’escalader les murs pour tenter de s’échapper, tandis que ceux qui se trouvent sur un petit escalier menant à une porte latérale de l’hôtel tentent de mettre les gens en sécurité.

Les rapports suggèrent que certaines personnes ont été piégées pendant plus d’une heure. D’autres vidéos publiées en ligne montrent des ambulanciers paramédicaux et des membres du public tentant la RCR dans les instants qui ont suivi la flambée. Ces vidéos sont trop pénibles pour être partagées.

Dans la préparation immédiate de l’écrasement, peu de policiers ou de personnel de sécurité peuvent être vus dans les ruelles animées sur les flux en direct analysés par Sky News. Des questions sont désormais posées sur la gestion de la situation par les autorités.

