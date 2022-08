Comment la capitale indienne répare ses écoles

À l’été 2016, le gouvernement a organisé des sessions de formation avec plus de 25 000 enseignants. En plus de la formation disciplinaire habituelle, il a sélectionné des enseignants du système scolaire public pour offrir une formation sur les bases de l’enseignement.

Ces séances étaient axées sur l’établissement d’un lien personnel avec les élèves. Par exemple, les enseignants ont été encouragés à parler aux élèves de leurs antécédents familiaux pour comprendre si cela les empêchait de se concentrer sur le travail en classe.

« Je me suis sentie autonome », a déclaré Anita Singh, une enseignante qui a suivi le cours et qui est elle-même allée dans une école publique. “Il y a eu une prise de conscience qu’en tant qu’enseignant, si j’y réfléchis attentivement et que j’en fais une partie de l’apprentissage quotidien, les élèves obtiendront l’apprentissage réel.”

Un an plus tard, le gouvernement a envoyé un enseignant de presque toutes les écoles de la ville pour une formation complémentaire dans des institutions de classe mondiale, notamment l’Université de Cambridge et l’Institut national de l’éducation à Singapour.