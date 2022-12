Comment la candidature à l’élection du président de McCarthy pourrait dégénérer en chaos

Les législateurs pourraient également essayer de faire une pause dans le vote et présenter une motion d’ajournement. Cela nécessiterait l’approbation d’une majorité de la Chambre : 218 voix.

À moins qu’ils ne décident d’ajourner, les législateurs devront continuer à voter jusqu’à ce qu’un président soit élu.

Une impasse peut entraîner de nombreux autres tours de scrutin.

Sur les plus de 120 fois depuis 1789 que la Chambre a élu un nouveau président, il n’y a eu que 14 cas dans lesquels le processus a nécessité plusieurs scrutins, selon le Service de recherche du Congrès.

L’élévation prolongée de M. Banks à la présidence – un processus qui a commencé en 1855 et s’est terminé en 1856 – a été comparée par le bureau de l’historien de la Chambre à un «cauchemar récurrent».

Le premier vote a commencé un lundi de décembre 1855, les législateurs détenant quatre votes ce jour-là. Il y en avait “cinq de plus mardi, six de plus mercredi, six autres jeudi, six encore vendredi et six autres samedi”, selon le bureau.

M. Banks n’a été élu qu’au début de février 1856, période au cours de laquelle aucune autre affaire du Congrès n’a été menée. Le tronçon comprenait une session de questions-réponses de trois heures pour les candidats conférenciers sur la propagation de l’esclavage dans les territoires occidentaux.

La course aux orateurs ne s’est terminée qu’après que les législateurs, sans aucun doute épuisés par leurs sessions de vote marathon, ont approuvé une résolution créant un gagnant à la pluralité. M. Banks a gagné avec seulement 103 voix.