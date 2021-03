Le cancer du sein est l’un des plus grands problèmes de santé des femmes en Inde et dans le monde, et si l’on en croit les experts, c’est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les femmes. La prise de conscience nécessaire autour de la maladie est la nécessité de l’heure.Par conséquent, la marque de mode internationale Marks and Spencers et l’agence numérique Isobar India ont lancé une campagne avec le partenaire caritatif Women’s Cancer Initiative pour sensibiliser aux signes et symptômes du cancer du sein et initier un changement de comportement.

Au centre de la campagne se trouvent un ensemble de bretelles de soutien-gorge, nommées à juste titre «Straps That Remind» – un rappel personnel pour chaque femme de s’examiner pour détecter les premiers signes de cancer du sein.

Depuis 2016, Marks & Spencer travaillerait avec la Women’s Cancer Initiative – Tata Memorial Hospital pour sensibiliser et éduquer les femmes sur la cause, les signes et les symptômes du cancer du sein.

«Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes en Inde, qui, s’il est détecté à un stade précoce, peut être guéri», déclare Mme Deveika S. Bhojwani, vice-présidente, Women’s Cancer Initiative – Tata Memorial Hospital.

La lingerie est conçue avec des bretelles transparentes accompagnées d’un message imprimé qui se lit comme suit: «Avec des contrôles réguliers, les chances de détection tardive du cancer peuvent diminuer, tout comme ce message». Imprimé avec de l’encre thermochromique, le message commence à diminuer en raison de la chaleur corporelle lorsque les bretelles sont portées et réapparaît lorsque les bretelles sont enlevées. Les sangles sont également accompagnées d’un dépliant détaillé de la Women’s Cancer Initiative pour encourager les femmes à rechercher les premiers signes et symptômes du cancer du sein. Il fournit également des conseils sur la manière d’obtenir un soutien supplémentaire s’ils remarquent quelque chose d’inhabituel.

«Les bretelles sont un rappel pour les femmes de vérifier l’inhabituel dans leur propre espace personnel et d’augmenter les chances de récupération», explique James Munson, MD, Marks & Spencer India.