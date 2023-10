Comment la campagne indépendante de RFK Jr. pourrait nuire plus à Trump qu’à Biden

Étant donné le récent flirt de Kennedy avec une candidature indépendante, il n’existe pas beaucoup de sondages testant une course à trois avec le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump.

Mais ces dernières semaines, deux sondages ont donné Kennedy à 14 pour cent lorsqu’il est inclus comme troisième option avec Biden et Trump.

Dans une course serrée où chaque petit avantage compte, les deux partis s’inquiètent de la façon dont Kennedy pourrait tirer parti de leurs coalitions. Les alliés du président Biden ont qualifié sa candidature d’indépendante de «dangereux.» Et le Comité national républicain, conscient de la façon dont il a attiré la foule anti-vaccin parmi sa base, est déjà mise en évidence Les positions politiques libérales de Kennedy, désireux d’éliminer tout soutien dont il dispose à droite.

Jusqu’à présent, le soutien de Kennedy provient à peu près également de Biden et de l’ancien président Donald Trump. Mais les candidatures de tiers peuvent être imprévisibles, et la position anti-vaccination de Kennedy lui donne plus de marge de manœuvre auprès des républicains que des démocrates.

Les démocrates ne sont pas enthousiasmés par la campagne de Biden et beaucoup disent qu’ils souhaiteraient qu’il ne se présente pas à nouveau. Mais Kennedy n’est probablement pas le bon candidat pour les éloigner. Et au cours de la campagne, il est probablement plus probable que la candidature indépendante de Kennedy finisse par nuire à Trump.

Kennedy pourrait jouer un rôle majeur dans la course de 2024

Il n’est pas clair si le sondage actuel représente le plancher, le plafond ou quelque part entre les deux. Mais il pourrait disposer des ressources financières nécessaires pour monter une campagne crédible. En plus de la campagne elle-même, Kennedy bénéficie du soutien d’un super PAC, American Values ​​2024, financé principalement par le donateur conservateur Timothy Mellon et le milliardaire Gavin de Becker. Ce PAC disposait déjà de 9,8 millions de dollars en banque à la fin du mois de juin. C’est encore bien moins que ce que Biden et Trump devront dépenser, mais les riches donateurs de Kennedy pourraient faire davantage pour combler l’écart dans les mois à venir.

Commencer à 14 pour cent placerait Kennedy juste en dessous du Seuil de vote moyen de 15 pour cent utilisé lors des élections précédentes par la Commission des débats présidentiels pour déterminer si les indépendants peuvent se qualifier pour les débats. Aucun candidat tiers n’a participé à un débat depuis Perot en 1992 – et c’est aussi la dernière fois qu’un seul candidat indépendant atteint deux chiffres lors du vote populaire national.

Là encore, il n’y aura peut-être pas de débat l’année prochaine. Le RNC a promis que son candidat ne participerait à aucun débat organisé par la commission non partisane, ce qui pourrait laisser les deux partis se disputer sur de nouvelles règles – y compris pour les candidats tiers – si les candidats souhaitent débattre.

Le vote des tiers a tendance à augmenter lorsque les deux candidats des principaux partis sont impopulaires. En 2016, tant Trump qu’Hillary Clinton ont été accueillis défavorablement par une majorité de l’électorat, et près de 6 % des électeurs ont choisi un candidat tiers.





Ce n’était pas le cas en 2020, lorsque les électeurs étaient plus satisfaits de Trump et de Biden, et que le vote des tiers est tombé à moins de 2 %. Mais Trump et Biden sont désormais collectivement moins populaires que Trump et Clinton ne l’étaient en 2016, de sorte que le vote des tiers pourrait à nouveau augmenter l’année prochaine.

Le défi RFK Jr. de Biden : les démocrates ne lui sont pas fidèles

La plus grande ouverture de Kennedy auprès des électeurs de tendance démocrate est leur manque d’enthousiasme pour la campagne de réélection de Biden. Un nombre important de démocrates et d’électeurs de Biden 2020 ne pensent pas que le président devrait briguer un autre mandat et se disent prêts à soutenir d’autres candidats.

Dans un sondage publié la semaine dernière par le cabinet républicain Echelon Insights, Kennedy a attiré 16 % des électeurs qui ont déclaré avoir voté pour Biden en 2020, contre un nombre légèrement inférieur, 10 %, des électeurs de Trump. Dans l’ensemble, Kennedy a été soutenu par 13 pour cent des démocrates, 9 pour cent des républicains et 23 pour cent des indépendants lors du scrutin.

Il existe également d’autres données qui suggèrent que les partisans de Biden pourraient être plus faciles à éliminer, en particulier si un candidat tiers comme Kennedy devenait réellement viable. Celui du mois dernier Sondage NBC News n’a pas posé de questions spécifiquement sur Kennedy, mais il a montré une course à égalité entre Biden et Trump dans laquelle les partisans de Trump sont beaucoup plus enthousiastes à l’égard de leur candidat.

Seuls 38 % de ceux qui ont choisi Biden ont déclaré que leur choix était de le soutenir ; une majorité, 58 %, a déclaré qu’elle votait plus contre Trump que pour Biden.

Les chiffres étaient inversés parmi les électeurs de Trump : 56 % ont déclaré qu’ils votaient pour Trump, tandis que 36 % votaient contre Biden.

RFK Jr. aide probablement encore Biden à la fin

Malgré les faiblesses de Biden, la candidature indépendante de Kennedy pourrait finir par être un obstacle pour aider le président à obtenir un second mandat.

Les sondages montrent systématiquement que Kennedy est plus populaire auprès des républicains que des démocrates, un phénomène qui est apparu lors de la malheureuse primaire de Kennedy contre Biden, alors que la campagne mettait sous les projecteurs le scepticisme de longue date de l’activiste à l’égard des vaccins et que Kennedy faisait de nombreuses apparitions sur Fox News.

Ces positions ne correspondent pas aux électeurs démocrates, ce qui condamne essentiellement toute chance que Kennedy avait de remporter l’investiture. UNE POLITIQUE | Le sondage Morning Consult du mois dernier a révélé un large soutien démocrate aux vaccinations de toutes sortes, avec une opposition venant beaucoup plus de la part des républicains et des indépendants. Et il est presque certain que l’attention portée aux élections générales attirera davantage l’attention sur la question.

Et tandis que le sondage Echelon Insights suggérait que Kennedy pourrait prendre davantage de Biden, une enquête Reuters/Ipsos publiée la semaine dernière était essentiellement une image miroir, Kennedy regroupant 9 pour cent des démocrates auto-identifiés, 13 pour cent des républicains et 24 pour cent des indépendants.

Ce n’est pas une différence significative, mais Kennedy pourrait avoir plus de marge de progression parmi les républicains : 59 pour cent des républicains ont déclaré avoir une opinion favorable de Kennedy dans le sondage Reuters/Ipsos, contre 40 pour cent des démocrates.

Ainsi, même si les démocrates ne sont peut-être pas enthousiasmés par Biden, Kennedy pourrait avoir du mal à les éloigner – en particulier le grand nombre de ceux qui se disent inquiets du retour de Trump à la Maison Blanche. Le super PAC de Kennedy a son propre sondage montrant que le fils de l’ancien sénateur et procureur général obtient légèrement plus de voix de Trump que de Biden, même si les différences se situent bien dans la marge d’erreur.

Certains signes indiquent également que Kennedy voit parmi les électeurs républicains une opportunité de renforcer sa candidature indépendante. Il devrait comparaître à Las Vegas plus tard ce mois-ci, à l’occasion de la Conférence d’action politique conservatrice, à laquelle des personnalités de droite comme le candidat à la présidentielle Vivek Ramaswamy et l’espoir du Sénat de l’Arizona Kari Lake sont également sur le projet de loi.